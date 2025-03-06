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إعلام: الدائرة الضيقة لإدارة ترامب تعقد محادثات مع معارضي زيلينسكي
إعلام: الدائرة الضيقة لإدارة ترامب تعقد محادثات مع معارضي زيلينسكي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن الدائرة الضيقة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرت محادثات سرية في كييف مع عدد من المعارضين السياسيين... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T07:32+0000
2025-03-06T07:50+0000
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زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
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وذكرت وسائل الإعلام أن الموضوع الرئيسي للمفاوضات كان إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وأن المشاركين في الاجتماعات في كييف يعتبرون أنفسهم أشخاصًا سيكون من الأسهل على الأمريكيين العثور على لغة مشتركة معهم مقارنة بزيلينسكي.وانعقد، يوم الجمعة الماضي، اجتماع بين ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وزيلينسكي في واشنطن، والذي تحول إلى خلاف علني. وحاول الرئيس الأمريكي أن يوضح أن أوكرانيا لا تملك القدرة على مواصلة العمليات العسكرية، ولولا مساعدة واشنطن لما كانت قادرة على الصمود حتى لأسبوعين في بداية الصراع.وحاول زيلينسكي الجدال وقاطع محاوريه باستمرار، وأصر على أن كييف تقاتل روسيا بمفردها. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن الرئيس الأمريكي طرده من البيت الأبيض بعد الصراع.وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في وقت لاحق، إن زيلينسكي بحاجة إلى العودة إلى رشده إلى طاولة المفاوضات، وإلا فسيتعين على شخص آخر قيادة أوكرانيا.الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانياترامب بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي: أي شخص يتحدث ضد السلام في أوكرانيا "لن يبقى طويلا"
https://sarabic.ae/20250305/خبير-إستراتيجي-لـسبوتنيك-أمريكا-تناور-في-المفاوضات-ومشاجرة-زيلينسكي--ترامب-لعبة-دبلوماسية-1098411828.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي

إعلام: الدائرة الضيقة لإدارة ترامب تعقد محادثات مع معارضي زيلينسكي

07:32 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 06.03.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن الدائرة الضيقة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرت محادثات سرية في كييف مع عدد من المعارضين السياسيين البارزين لفلاديمير زيلينسكي.
وذكرت وسائل الإعلام أن الموضوع الرئيسي للمفاوضات كان إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وأن المشاركين في الاجتماعات في كييف يعتبرون أنفسهم أشخاصًا سيكون من الأسهل على الأمريكيين العثور على لغة مشتركة معهم مقارنة بزيلينسكي.

وحسبما ذكرت صحيفة "يوربيان بوليتيكو"، نقلاً عن ثلاثة نواب من البرلمان الأوكراني، وخبير في السياسة الخارجية لم يذكر اسمه من الحزب الجمهوري الأمريكي فقد "أجرى أربعة من كبار الشخصيات المحيطة بدونالد ترامب محادثات سرية مع بعض أبرز المعارضين السياسيين لفلاديمير زيلينسكي في كييف. والتقى المقربون من ترامب مع يوليا تيموشينكو، بالإضافة إلى شخصيات رئيسية في حزب بيترو بوروشينكو".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": أمريكا تناور في المفاوضات ومشاجرة زيلينسكي- ترامب لعبة دبلوماسية
أمس, 12:44 GMT
وانعقد، يوم الجمعة الماضي، اجتماع بين ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وزيلينسكي في واشنطن، والذي تحول إلى خلاف علني. وحاول الرئيس الأمريكي أن يوضح أن أوكرانيا لا تملك القدرة على مواصلة العمليات العسكرية، ولولا مساعدة واشنطن لما كانت قادرة على الصمود حتى لأسبوعين في بداية الصراع.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: لا مفاوضات محددة بشأن أوكرانيا حتى الآن
أمس, 12:46 GMT
وحاول زيلينسكي الجدال وقاطع محاوريه باستمرار، وأصر على أن كييف تقاتل روسيا بمفردها. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن الرئيس الأمريكي طرده من البيت الأبيض بعد الصراع.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في وقت لاحق، إن زيلينسكي بحاجة إلى العودة إلى رشده إلى طاولة المفاوضات، وإلا فسيتعين على شخص آخر قيادة أوكرانيا.
الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
ترامب بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي: أي شخص يتحدث ضد السلام في أوكرانيا "لن يبقى طويلا"
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