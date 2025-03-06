https://sarabic.ae/20250306/إعلام-الدائرة-الضيقة-لإدارة-ترامب-تعقد-محادثات-مع-معارضي-زيلينسكي----1098427198.html

إعلام: الدائرة الضيقة لإدارة ترامب تعقد محادثات مع معارضي زيلينسكي

إعلام: الدائرة الضيقة لإدارة ترامب تعقد محادثات مع معارضي زيلينسكي

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن الدائرة الضيقة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرت محادثات سرية في كييف مع عدد من المعارضين السياسيين... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T07:32+0000

2025-03-06T07:32+0000

2025-03-06T07:50+0000

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زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي

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وذكرت وسائل الإعلام أن الموضوع الرئيسي للمفاوضات كان إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وأن المشاركين في الاجتماعات في كييف يعتبرون أنفسهم أشخاصًا سيكون من الأسهل على الأمريكيين العثور على لغة مشتركة معهم مقارنة بزيلينسكي.وانعقد، يوم الجمعة الماضي، اجتماع بين ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وزيلينسكي في واشنطن، والذي تحول إلى خلاف علني. وحاول الرئيس الأمريكي أن يوضح أن أوكرانيا لا تملك القدرة على مواصلة العمليات العسكرية، ولولا مساعدة واشنطن لما كانت قادرة على الصمود حتى لأسبوعين في بداية الصراع.وحاول زيلينسكي الجدال وقاطع محاوريه باستمرار، وأصر على أن كييف تقاتل روسيا بمفردها. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن الرئيس الأمريكي طرده من البيت الأبيض بعد الصراع.وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في وقت لاحق، إن زيلينسكي بحاجة إلى العودة إلى رشده إلى طاولة المفاوضات، وإلا فسيتعين على شخص آخر قيادة أوكرانيا.الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانياترامب بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي: أي شخص يتحدث ضد السلام في أوكرانيا "لن يبقى طويلا"

https://sarabic.ae/20250305/خبير-إستراتيجي-لـسبوتنيك-أمريكا-تناور-في-المفاوضات-ومشاجرة-زيلينسكي--ترامب-لعبة-دبلوماسية-1098411828.html

https://sarabic.ae/20250305/الخارجية-الروسية-لا-مفاوضات-محددة-بشأن-أوكرانيا-حتى-الآن--1098411964.html

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