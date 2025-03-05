https://sarabic.ae/20250305/خبير-إستراتيجي-لـسبوتنيك-أمريكا-تناور-في-المفاوضات-ومشاجرة-زيلينسكي--ترامب-لعبة-دبلوماسية-1098411828.html
خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": أمريكا تناور في المفاوضات ومشاجرة زيلينسكي- ترامب لعبة دبلوماسية
خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": أمريكا تناور في المفاوضات ومشاجرة زيلينسكي- ترامب لعبة دبلوماسية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث الاستراتيجي والخبير بالشأن الروسي الدكتور آصف ملحم، أن أميركا تناور في موضوع المفاوضات الروسية الأوكرانية، أكثر من كونها تنحو نحو السلام الدائم في... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T12:44+0000
2025-03-05T12:44+0000
2025-03-05T12:45+0000
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
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أما عن المشاجرة الكلامية في البيت الأبيض، اعتبر الدكتور ملحم أنها نوع من اللعبة الدبلوماسية وزوبعة في فنجان، ولا يجب البناء عليها استنتاجات استراتيجية، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معروف عنه انه يدخل دائما في حالات عصبية في كل اجتماعاته الدولية، إضافة إلى أن ترامب شخصية لا تليق بها السياسة لانه شخص عصبي وانفعالي، مشددا على أن من يريد تحقيق السلام الشامل في القارة عليه هو أولا أن يسحب قواعده العسكرية من القارة الأوروبية حتى تثق روسيا به.وفي شأن الحديث عن تجميد المساعدات الأمريكية لاوكرانيا أكد الدكتور ملحم أن هذا الضغط اعلامي فقط، لأن أمريكا تعلم أن لدى أوكرانيا ما يكفيها من أسلحة، مشيراً الى ان ما يوجد من أسلحة لدى أوكرانيا اليوم تكفيها لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة الزمنية يكون لدى أوكرانيا وقت لاتخاذ اي قرار.وشدد على أن ترامب لن يتمكن من تحقيق السلام، لأن الرئيس الأمريكي هو دائما واجهة للدولة العميقة التي تمتلك القرار في النهاية، لذلك على الجميع عدم الانخداع بهذه العناوين كلها، لافتا إلى أن الاستثمارات الأوروبية لدعم أوكرانيا سيذهب قسم كبير منها إلى الصناعات العسكرية الأمريكية، لأن الصناعات العسكرية الأوروبية لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج عسكري ضخم.وعن استهداف المنشآت الروسية، أكد الدكتور ملحم ان المتضرر من هذا الاستهداف ليس روسيا فقط بل عدد كبير من الدول التي تستثمر شركاتها في المنشآت الروسية.ترامب حول الصراع في أوكرانيا: لقد حان الوقت لإنهاء هذه "الحرب العبثية"
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دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا
خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": أمريكا تناور في المفاوضات ومشاجرة زيلينسكي- ترامب لعبة دبلوماسية
12:44 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 12:45 GMT 05.03.2025)
رأى الباحث الاستراتيجي والخبير بالشأن الروسي الدكتور آصف ملحم، أن أميركا تناور في موضوع المفاوضات الروسية الأوكرانية، أكثر من كونها تنحو نحو السلام الدائم في أوكرانيا، والسبب يعود الى المشاكل الموجودة في القارة الأوروبية مع روسيا والتي تُعدها أمريكا أصل هذه المشاكل.
أما عن المشاجرة الكلامية في البيت الأبيض، اعتبر الدكتور ملحم أنها نوع من اللعبة الدبلوماسية وزوبعة في فنجان، ولا يجب البناء عليها استنتاجات استراتيجية، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معروف عنه انه يدخل دائما في حالات عصبية في كل اجتماعاته الدولية، إضافة إلى أن ترامب شخصية لا تليق بها السياسة لانه شخص عصبي وانفعالي، مشددا على أن من يريد تحقيق السلام الشامل في القارة عليه هو أولا أن يسحب قواعده العسكرية من القارة الأوروبية حتى تثق روسيا به.
أما عن اتفاقية المعادن، فقد أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن هذه الاتفاقية لا تُلزم أمريكا بشيء على الإطلاق ولا تقدم لأوكرانيا أي شيء، لافتا إلى أن زيلينسكي يريد من خلال هذه الاتفاقية بيع الهواء وشراء السراب، متسائلاً من هي الشركة الاستثمارية في المعادن التي ستأتي إلى أوكرانيا وتعمل في ظل الحرب الدائرة في البلد.
وفي شأن الحديث عن تجميد المساعدات الأمريكية لاوكرانيا أكد الدكتور ملحم أن هذا الضغط اعلامي فقط، لأن أمريكا تعلم أن لدى أوكرانيا ما يكفيها من أسلحة، مشيراً الى ان ما يوجد من أسلحة لدى أوكرانيا اليوم تكفيها لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة الزمنية يكون لدى أوكرانيا وقت لاتخاذ اي قرار.
وشدد على أن ترامب لن يتمكن من تحقيق السلام، لأن الرئيس الأمريكي هو دائما واجهة للدولة العميقة التي تمتلك القرار في النهاية، لذلك على الجميع عدم الانخداع بهذه العناوين كلها، لافتا إلى أن الاستثمارات الأوروبية لدعم أوكرانيا سيذهب قسم كبير منها إلى الصناعات العسكرية الأمريكية، لأن الصناعات العسكرية الأوروبية لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج عسكري ضخم.
وعن استهداف المنشآت الروسية، أكد الدكتور ملحم ان المتضرر من هذا الاستهداف ليس روسيا فقط بل عدد كبير من الدول التي تستثمر شركاتها في المنشآت الروسية.