https://sarabic.ae/20250304/نائب-الرئيس-الأمريكي-يدعو-كييف-إلى-اتخاذ-خطوات-حقيقية-نحو-السلام-1098388276.html
نائب الرئيس الأمريكي يدعو كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام
نائب الرئيس الأمريكي يدعو كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام
سبوتنيك عربي
دعا نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية لحل الصراع في أوكرانيا، بدلاً من الإدلاء بتصريحات علنية. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T16:23+0000
2025-03-04T16:23+0000
2025-03-04T16:23+0000
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وقال فانس: "التصريحات العامة ليست بنفس أهمية ما يفعله الأوكرانيون من أجل المشاركة بشكل هادف، ما يجب أن تبدو عليه التسوية السلمية، نحن بحاجة إلى أن يأتي الأوكرانيون إلينا على انفراد ويقولوا، "هذا ما نحتاج إليه، هذا ما نريده "هذه هي الطريقة التي سنشارك بها في عملية إنهاء هذا الصراع".وأوضح فانس، أن "الصراع وصل إلى نقطة حيث لم يعد بإمكان أوروبا، ولا الولايات المتحدة، ولا أوكرانيا مواصلة القتال إلى أجل غير مسمى".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي، بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس، إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكيإدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250304/بعد-توبيخ-زيلينسكي-فيه-علنا-نائب-ترامب-يحدد-شروط-استقبال-زيلينسكي-بالمكتب-البيضاوي-1098366311.html
https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
نائب الرئيس الأمريكي يدعو كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام
دعا نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية لحل الصراع في أوكرانيا، بدلاً من الإدلاء بتصريحات علنية.
وقال فانس: "التصريحات العامة ليست بنفس أهمية ما يفعله الأوكرانيون من أجل المشاركة بشكل هادف، ما يجب أن تبدو عليه التسوية السلمية، نحن بحاجة إلى أن يأتي الأوكرانيون إلينا على انفراد ويقولوا، "هذا ما نحتاج إليه، هذا ما نريده "هذه هي الطريقة التي سنشارك بها في عملية إنهاء هذا الصراع".
وتابع: "هذا هو الأمر الأكثر أهمية، وهذا الافتقار إلى المشاركة الخاصة، هو ما يقلقنا أكثر من أي شيء آخر".
وأوضح فانس، أن "الصراع وصل إلى نقطة حيث لم يعد بإمكان أوروبا، ولا الولايات المتحدة، ولا أوكرانيا مواصلة القتال إلى أجل غير مسمى".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا
بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.
وجاء ذلك، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة الماضية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي، بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس، إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.