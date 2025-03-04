نائب الرئيس الأمريكي يدعو كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250304/نائب-الرئيس-الأمريكي-يدعو-كييف-إلى-اتخاذ-خطوات-حقيقية-نحو-السلام-1098388276.html
نائب الرئيس الأمريكي يدعو كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام
نائب الرئيس الأمريكي يدعو كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام
سبوتنيك عربي
دعا نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية لحل الصراع في أوكرانيا، بدلاً من الإدلاء بتصريحات علنية. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T16:23+0000
2025-03-04T16:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال فانس: "التصريحات العامة ليست بنفس أهمية ما يفعله الأوكرانيون من أجل المشاركة بشكل هادف، ما يجب أن تبدو عليه التسوية السلمية، نحن بحاجة إلى أن يأتي الأوكرانيون إلينا على انفراد ويقولوا، "هذا ما نحتاج إليه، هذا ما نريده "هذه هي الطريقة التي سنشارك بها في عملية إنهاء هذا الصراع".وأوضح فانس، أن "الصراع وصل إلى نقطة حيث لم يعد بإمكان أوروبا، ولا الولايات المتحدة، ولا أوكرانيا مواصلة القتال إلى أجل غير مسمى".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي، بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس، إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكيإدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250304/بعد-توبيخ-زيلينسكي-فيه-علنا-نائب-ترامب-يحدد-شروط-استقبال-زيلينسكي-بالمكتب-البيضاوي-1098366311.html
https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب الرئيس الأمريكي يدعو كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام

16:23 GMT 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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دعا نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، كييف إلى اتخاذ خطوات حقيقية لحل الصراع في أوكرانيا، بدلاً من الإدلاء بتصريحات علنية.
وقال فانس: "التصريحات العامة ليست بنفس أهمية ما يفعله الأوكرانيون من أجل المشاركة بشكل هادف، ما يجب أن تبدو عليه التسوية السلمية، نحن بحاجة إلى أن يأتي الأوكرانيون إلينا على انفراد ويقولوا، "هذا ما نحتاج إليه، هذا ما نريده "هذه هي الطريقة التي سنشارك بها في عملية إنهاء هذا الصراع".

وتابع: "هذا هو الأمر الأكثر أهمية، وهذا الافتقار إلى المشاركة الخاصة، هو ما يقلقنا أكثر من أي شيء آخر".

وأوضح فانس، أن "الصراع وصل إلى نقطة حيث لم يعد بإمكان أوروبا، ولا الولايات المتحدة، ولا أوكرانيا مواصلة القتال إلى أجل غير مسمى".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
بعد توبيخ زيلينسكي فيه علنا... نائب ترامب يحدد شروط استقبال زيلينسكي بالمكتب البيضاوي
04:28 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.

وجاء ذلك، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة الماضية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.

واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي، بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس، إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".
Президент Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского на пороге Белого дома - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
"أسوأ بيان"... ترامب يعلق على كلام زيلينسكي حول نهاية الصراع في أوكرانيا
أمس, 17:21 GMT
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكي
إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
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