الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-وقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1098372723.html
الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، قد يدفع نظام كييف نحو عملية السلام. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T09:38+0000
2025-03-04T09:38+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101456/00/1014560052_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_8b39225644e173006a8b927c774ba1a2.jpg
سبوتنيك- موسكو. وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا كان هذا صحيحا، فهذا قرار يمكن أن يدفع نظام كييف بالفعل نحو عملية السلام".ونوّه بيسكوف، بأن أوكرانيا حصلت على الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى التحرر من العبء السلبي للعقوبات.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مشاورات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن العقوبات وكيف يقيم الكرملين إمكانية تخفيفها: "بالطبع، إذا تحدثنا عن تطبيع العلاقات الثنائية، فإنها تحتاج إلى التحرر من هذا العبء السلبي المتمثل في ما يسمى بالعقوبات".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أمر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية قد لا تبدأ قبل استئناف عمل البعثات الدبلوماسية
https://sarabic.ae/20250304/إعلام-الجيش-الأوكراني-سيشعر-بتأثير-وقف-المساعدات-الأمريكية-قريبا-جدا-1098370054.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101456/00/1014560052_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_6c028331682234b56efc6721a4d314df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

09:38 GMT 04.03.2025
© Sputnikالكرملين موسكو
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، قد يدفع نظام كييف نحو عملية السلام.
سبوتنيك- موسكو. وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا كان هذا صحيحا، فهذا قرار يمكن أن يدفع نظام كييف بالفعل نحو عملية السلام".
ونوّه بيسكوف، بأن أوكرانيا حصلت على الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "بالطبع، الحجم الأكثر أهمية (من المساعدات العسكرية لأوكرانيا)، لا يزال يصل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال قنوات الولايات المتحدة".

راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جدا
08:53 GMT
وأكد بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى التحرر من العبء السلبي للعقوبات.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مشاورات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن العقوبات وكيف يقيم الكرملين إمكانية تخفيفها: "بالطبع، إذا تحدثنا عن تطبيع العلاقات الثنائية، فإنها تحتاج إلى التحرر من هذا العبء السلبي المتمثل في ما يسمى بالعقوبات".
وأضاف: "ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء، لم نسمع أي تصريحات رسمية، ولكن على أي حال، فإن موقفنا تجاه العقوبات معروف جيدا، نعتبرها غير قانونية".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.
وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أمر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".
الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية قد لا تبدأ قبل استئناف عمل البعثات الدبلوماسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала