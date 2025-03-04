https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-وقف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1098372723.html
الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، قد يدفع نظام كييف نحو عملية السلام. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T09:38+0000
2025-03-04T09:38+0000
2025-03-04T09:38+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك- موسكو. وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا كان هذا صحيحا، فهذا قرار يمكن أن يدفع نظام كييف بالفعل نحو عملية السلام".ونوّه بيسكوف، بأن أوكرانيا حصلت على الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى التحرر من العبء السلبي للعقوبات.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مشاورات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن العقوبات وكيف يقيم الكرملين إمكانية تخفيفها: "بالطبع، إذا تحدثنا عن تطبيع العلاقات الثنائية، فإنها تحتاج إلى التحرر من هذا العبء السلبي المتمثل في ما يسمى بالعقوبات".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أمر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية قد لا تبدأ قبل استئناف عمل البعثات الدبلوماسية
https://sarabic.ae/20250304/إعلام-الجيش-الأوكراني-سيشعر-بتأثير-وقف-المساعدات-الأمريكية-قريبا-جدا-1098370054.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يعلق على التقارير حول وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، قد يدفع نظام كييف نحو عملية السلام.
سبوتنيك- موسكو. وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا كان هذا صحيحا، فهذا قرار يمكن أن يدفع نظام كييف بالفعل نحو عملية السلام".
ونوّه بيسكوف، بأن أوكرانيا حصلت على الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: "بالطبع، الحجم الأكثر أهمية (من المساعدات العسكرية لأوكرانيا)، لا يزال يصل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال قنوات الولايات المتحدة".
وأكد بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى التحرر من العبء السلبي للعقوبات.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مشاورات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة بشأن العقوبات وكيف يقيم الكرملين إمكانية تخفيفها: "بالطبع، إذا تحدثنا عن تطبيع العلاقات الثنائية، فإنها تحتاج إلى التحرر من هذا العبء السلبي المتمثل في ما يسمى بالعقوبات".
وأضاف: "ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء، لم نسمع أي تصريحات رسمية، ولكن على أي حال، فإن موقفنا تجاه العقوبات معروف جيدا، نعتبرها غير قانونية".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب
وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.
وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أمر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".