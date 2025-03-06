https://sarabic.ae/20250306/-وزير-الدفاع-الفرنسي-باريس-ستواصل-تقديم-المعلومات-الاستخباراتية-لأوكرانيا---1098429376.html
وزير الدفاع الفرنسي: باريس ستواصل تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا
وزير الدفاع الفرنسي: باريس ستواصل تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، أن فرنسا ستواصل تقديم الدعم الاستخباراتي لأوكرانيا على الرغم من توقف واشنطن عن نقل المعلومات... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T08:38+0000
2025-03-06T08:38+0000
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وقال ليكورنو لإذاعة فرنسية: "استخباراتنا ذات سيادة. استغرق الأمر منا وقتًا طويلاً لتعزيزها في السنوات الأخيرة، لكن الميزة هي أننا فعلنا ذلك حقًا بقدراتنا الخاصة. لذا نعم، لدينا موارد استخباراتية نقدمها للأوكرانيين".وأوضح ليكورنو، أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص ببيانات الأقمار الصناعية التي توفرها الخدمات الأمريكية. وأكد أن نقل المعلومات توقف، بعد ظهر أمس. وبحسب ليكورنو، سيكون من الصعب على البريطانيين سد هذه الفجوة بطريقة أو بأخرى بالنسبة لأوكرانيا بسبب تعاونهم الوثيق مع الولايات المتحدة.وقال بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، إن "(الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) قال من قبل إنه مستعد للتواصل مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولكنه في ذات الوقت لم يتخذ أي خطوات حقيقية في هذا الاتجاه". وأوضح بيسكوف أن "فرنسا تبنّت موقفًا يؤيد استمرار الحرب (في أوكرانيا) بأي وسيلة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل سلاما طويل الأمد.خبير في الشأن الدولي: ماكرون يحاول تعويض مشاكله الداخلية عبر الخارج وترامب يطمئن روسيافرنسا تطالب بأن تكون جزءا من محادثات واشنطن وكييف حول المعادن النادرة
https://sarabic.ae/20250302/الكرملين-فرنسا-اتخذت-موقفا-مؤيدا-لاستمرار-الحرب-في-أوكرانيا-بأي-وسيلة--1098302574.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الفرنسي: باريس ستواصل تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا
08:38 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 08:49 GMT 06.03.2025)
أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، أن فرنسا ستواصل تقديم الدعم الاستخباراتي لأوكرانيا على الرغم من توقف واشنطن عن نقل المعلومات الاستخباراتية إلى كييف.
وقال ليكورنو لإذاعة فرنسية: "استخباراتنا ذات سيادة. استغرق الأمر منا وقتًا طويلاً لتعزيزها في السنوات الأخيرة، لكن الميزة هي أننا فعلنا ذلك حقًا بقدراتنا الخاصة. لذا نعم، لدينا موارد استخباراتية نقدمها للأوكرانيين".
وأوضح ليكورنو، أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص ببيانات الأقمار الصناعية التي توفرها الخدمات الأمريكية. وأكد أن نقل المعلومات توقف، بعد ظهر أمس. وبحسب ليكورنو، سيكون من الصعب على البريطانيين سد هذه الفجوة بطريقة أو بأخرى بالنسبة لأوكرانيا بسبب تعاونهم الوثيق مع الولايات المتحدة.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اتخذ موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا، بأي وسيلة.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، إن "(الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
) قال من قبل إنه مستعد للتواصل مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولكنه في ذات الوقت لم يتخذ أي خطوات حقيقية في هذا الاتجاه". وأوضح بيسكوف أن "فرنسا تبنّت موقفًا يؤيد استمرار الحرب (في أوكرانيا) بأي وسيلة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات
وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل سلاما طويل الأمد.