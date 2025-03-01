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https://sarabic.ae/20250301/خبير-في-الشأن-الدولي-ماكرون-يحاول-تعويض-مشاكله-الداخلية-عبر-الخارج-وترامب-يطمئن-روسيا-1098287186.html
خبير في الشأن الدولي: ماكرون يحاول تعويض مشاكله الداخلية عبر الخارج وترامب يطمئن روسيا
خبير في الشأن الدولي: ماكرون يحاول تعويض مشاكله الداخلية عبر الخارج وترامب يطمئن روسيا
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الدولي والمستشار السابق في المحكمة الدولية إيلي حاتم، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من مشاكل سياسية داخلية، مما دفعه إلى محاولة... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T10:47+0000
2025-03-01T10:47+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
إيمانويل ماكرون
ترامب
العالم
روسيا
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وأوضح حاتم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه التحركات تهدف إلى إظهار أن فرنسا لا تزال قادرة على التأثير في السياسة العالمية، خاصة في ظل الأزمات السياسية الداخلية التي يواجهها ماكرون".وفي ما يتعلق بالعلاقات بين الدول الأوروبية وروسيا، أشار الخبير في الشأن الدولي إلى أنه "من مصلحة أوروبا الانفتاح على الشرق عبر روسيا، وهو ما يتفق عليه الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين"، وأضاف أن "العالم حاليًا يشهد تحولًا كبيرًا نحو نظام متعدد الأقطاب، حيث تتواجد قوى رئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالإضافة إلى قوى أخرى تسهم في هذا النظام الجديد".وأشار حاتم إلى أن "الولايات المتحدة ورثت من بريطانيا زعامة العالم الأنغلو- سكسوني، وأن استراتيجيتها العالمية تقوم على خدمة مصالح هذا العالم الأنغلو- سكسوني، وهو ما يعارض مصالح عالما كاثوليكيا مشرذما وآخر أرثوذكسيا تتزعمه روسيا". ولفت إلى أن "هناك صراعًا مستمرًا بين العالم الأنغلو- سكسوني وبقية القوى التي تمثل ثقافات مختلفة، والأزمة الأوكرانية قد سرعت عملية التحول من نظام أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة إلى عالم متعدد الأقطاب، وهو ما يساهم في إعادة تشكيل خريطة القوة العالمية".وفي سياق العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن "هناك شعورًا بالإحباط في بريطانيا من التقارب الأمريكي الروسي"، مشيرًا إلى أن "الخلاف بين البلدين ليس مقتصرًا على القضية الأوكرانية بل ينعكس على مجمل القضايا الدولية"، وأوضح أن "هذا الخلاف يمتد ليشمل العديد من الملفات العالمية الأخرى التي تؤثر في العلاقات الدولية".وتابع حاتم، قائلًا إن "الأوروبيين، رغم دعمهم لأوكرانيا بناءً على طلب الولايات المتحدة، يشعرون أنهم يدفعون ثمن هذا الموقف بشكل باهظ، حيث تواجه العديد من الدول الأوروبية ضغوطًا اقتصادية وسياسية جراء استجابتهم لمطالب واشنطن في هذه الأزمة".
https://sarabic.ae/20250226/ترامب-بوتين-شخص-ذكي-للغاية-1098208720.html
https://sarabic.ae/20250225/ترامب-أمريكا-ترغب-في-شراء-الموارد-الطبيعية-من-روسيا-وليس-فقط-من-أوكرانيا-1098178839.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, إيمانويل ماكرون, ترامب, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, إيمانويل ماكرون, ترامب, العالم, روسيا

خبير في الشأن الدولي: ماكرون يحاول تعويض مشاكله الداخلية عبر الخارج وترامب يطمئن روسيا

10:47 GMT 01.03.2025
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
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رأى الخبير في الشأن الدولي والمستشار السابق في المحكمة الدولية إيلي حاتم، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من مشاكل سياسية داخلية، مما دفعه إلى محاولة تعويض هذه التحديات من خلال التركيز على السياسة الخارجية، وذلك بهدف تحقيق إنجازات تسهم في إبراز دور فرنسا على الساحة الدولية أمام الرأي العام الفرنسي".
وأوضح حاتم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه التحركات تهدف إلى إظهار أن فرنسا لا تزال قادرة على التأثير في السياسة العالمية، خاصة في ظل الأزمات السياسية الداخلية التي يواجهها ماكرون".

وبخصوص الأزمة الأوكرانية، قال حاتم إن "اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو يعد إيجابيًا جدًا"، مؤكدًا أن "ذلك يشكل خطوة هامة نحو تجنب تهديدات إضافية للأمن الروسي"، وأضاف: "ترامب يحاول طمأنة روسيا من خلال إبداء نية الولايات المتحدة في وقف الاستفزازات الغربية التي تزعج موسكو".

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وفي ما يتعلق بالعلاقات بين الدول الأوروبية وروسيا، أشار الخبير في الشأن الدولي إلى أنه "من مصلحة أوروبا الانفتاح على الشرق عبر روسيا، وهو ما يتفق عليه الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين"، وأضاف أن "العالم حاليًا يشهد تحولًا كبيرًا نحو نظام متعدد الأقطاب، حيث تتواجد قوى رئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالإضافة إلى قوى أخرى تسهم في هذا النظام الجديد".

وبيّن الخبير أن "هذا التحول يعكس تزايد النفوذ لعدة قوى حول العالم بدلًا من استمرار الهيمنة الأحادية".

وأشار حاتم إلى أن "الولايات المتحدة ورثت من بريطانيا زعامة العالم الأنغلو- سكسوني، وأن استراتيجيتها العالمية تقوم على خدمة مصالح هذا العالم الأنغلو- سكسوني، وهو ما يعارض مصالح عالما كاثوليكيا مشرذما وآخر أرثوذكسيا تتزعمه روسيا". ولفت إلى أن "هناك صراعًا مستمرًا بين العالم الأنغلو- سكسوني وبقية القوى التي تمثل ثقافات مختلفة، والأزمة الأوكرانية قد سرعت عملية التحول من نظام أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة إلى عالم متعدد الأقطاب، وهو ما يساهم في إعادة تشكيل خريطة القوة العالمية".
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وفي سياق العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن "هناك شعورًا بالإحباط في بريطانيا من التقارب الأمريكي الروسي"، مشيرًا إلى أن "الخلاف بين البلدين ليس مقتصرًا على القضية الأوكرانية بل ينعكس على مجمل القضايا الدولية"، وأوضح أن "هذا الخلاف يمتد ليشمل العديد من الملفات العالمية الأخرى التي تؤثر في العلاقات الدولية".
وتابع حاتم، قائلًا إن "الأوروبيين، رغم دعمهم لأوكرانيا بناءً على طلب الولايات المتحدة، يشعرون أنهم يدفعون ثمن هذا الموقف بشكل باهظ، حيث تواجه العديد من الدول الأوروبية ضغوطًا اقتصادية وسياسية جراء استجابتهم لمطالب واشنطن في هذه الأزمة".
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