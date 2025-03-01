https://sarabic.ae/20250301/خبير-في-الشأن-الدولي-ماكرون-يحاول-تعويض-مشاكله-الداخلية-عبر-الخارج-وترامب-يطمئن-روسيا-1098287186.html

خبير في الشأن الدولي: ماكرون يحاول تعويض مشاكله الداخلية عبر الخارج وترامب يطمئن روسيا

خبير في الشأن الدولي: ماكرون يحاول تعويض مشاكله الداخلية عبر الخارج وترامب يطمئن روسيا

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الدولي والمستشار السابق في المحكمة الدولية إيلي حاتم، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من مشاكل سياسية داخلية، مما دفعه إلى محاولة... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T10:47+0000

2025-03-01T10:47+0000

2025-03-01T10:47+0000

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وأوضح حاتم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه التحركات تهدف إلى إظهار أن فرنسا لا تزال قادرة على التأثير في السياسة العالمية، خاصة في ظل الأزمات السياسية الداخلية التي يواجهها ماكرون".وفي ما يتعلق بالعلاقات بين الدول الأوروبية وروسيا، أشار الخبير في الشأن الدولي إلى أنه "من مصلحة أوروبا الانفتاح على الشرق عبر روسيا، وهو ما يتفق عليه الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين"، وأضاف أن "العالم حاليًا يشهد تحولًا كبيرًا نحو نظام متعدد الأقطاب، حيث تتواجد قوى رئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالإضافة إلى قوى أخرى تسهم في هذا النظام الجديد".وأشار حاتم إلى أن "الولايات المتحدة ورثت من بريطانيا زعامة العالم الأنغلو- سكسوني، وأن استراتيجيتها العالمية تقوم على خدمة مصالح هذا العالم الأنغلو- سكسوني، وهو ما يعارض مصالح عالما كاثوليكيا مشرذما وآخر أرثوذكسيا تتزعمه روسيا". ولفت إلى أن "هناك صراعًا مستمرًا بين العالم الأنغلو- سكسوني وبقية القوى التي تمثل ثقافات مختلفة، والأزمة الأوكرانية قد سرعت عملية التحول من نظام أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة إلى عالم متعدد الأقطاب، وهو ما يساهم في إعادة تشكيل خريطة القوة العالمية".وفي سياق العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن "هناك شعورًا بالإحباط في بريطانيا من التقارب الأمريكي الروسي"، مشيرًا إلى أن "الخلاف بين البلدين ليس مقتصرًا على القضية الأوكرانية بل ينعكس على مجمل القضايا الدولية"، وأوضح أن "هذا الخلاف يمتد ليشمل العديد من الملفات العالمية الأخرى التي تؤثر في العلاقات الدولية".وتابع حاتم، قائلًا إن "الأوروبيين، رغم دعمهم لأوكرانيا بناءً على طلب الولايات المتحدة، يشعرون أنهم يدفعون ثمن هذا الموقف بشكل باهظ، حيث تواجه العديد من الدول الأوروبية ضغوطًا اقتصادية وسياسية جراء استجابتهم لمطالب واشنطن في هذه الأزمة".

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حصري, تقارير سبوتنيك, إيمانويل ماكرون, ترامب, العالم, روسيا