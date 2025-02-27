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انطلاق المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول
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فرنسا تطالب بأن تكون جزءا من محادثات واشنطن وكييف حول المعادن النادرة
فرنسا تطالب بأن تكون جزءا من محادثات واشنطن وكييف حول المعادن النادرة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عن رغبة بلاده في المشاركة بالمحادثات الأمريكية الأوكرانية بشأن اتفاقية المعادن النادرة، التي وصفها البيت الأبيض... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T09:09+0000
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سبوتنيك - القاهرة. وقال ليكورنو في حديث مع إذاعة فرنسية، معلقا على الاتفاق بشأن المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة: "من الضروري إبرام هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. ويجب أن أناقش بنفسي احتياجاتنا في المجال الدفاعي مع نظيري الأوكراني".وقال ترامب في أول اجتماع لإدارته: "سوف يصل (زيلينسكي) يوم الجمعة. لقد تم تأكيد ذلك الآن، وسنوقع اتفاقية ستكون اتفاقية كبيرة جدًا".وذكر أن الولايات المتحدة استثمرت بالفعل نحو 350 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في حين قدمت الدول الأوروبية 100 مليار دولار.وأكد ترامب أن الاتفاق الجديد سيسمح للولايات المتحدة باستعادة استثماراتها والحصول أيضا على دخل إضافي في المستقبل.زيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250225/إعلام-كييف-توافق-على-شروط-جديدة-لاتفاقية-المعادن-النادرة-مع-واشنطن-1098176625.html
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فرنسا تطالب بأن تكون جزءا من محادثات واشنطن وكييف حول المعادن النادرة

09:09 GMT 27.02.2025
© facebook.comقصر الرئاسة "الإليزيه"
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© facebook.com
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أعرب وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عن رغبة بلاده في المشاركة بالمحادثات الأمريكية الأوكرانية بشأن اتفاقية المعادن النادرة، التي وصفها البيت الأبيض بأنها "ضرورية للغاية" وستكون "خطوة مهمة نحو السلام".
سبوتنيك - القاهرة. وقال ليكورنو في حديث مع إذاعة فرنسية، معلقا على الاتفاق بشأن المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة: "من الضروري إبرام هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. ويجب أن أناقش بنفسي احتياجاتنا في المجال الدفاعي مع نظيري الأوكراني".

وأضاف: "ستحتاج صناعتنا الدفاعية إلى موارد... نحن لا نسعى للحصول على تعويضات من أوكرانيا، لكن نظامنا الدفاعي يتطلب موارد ضرورية للتسلح، ليس فقط في السنوات المقبلة، بل أيضًا على مدى 30 إلى 40 عامًا قادمة. لذلك، طلبت من (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون أن نشارك أيضًا في المحادثات مع الأوكرانيين".

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أن فلاديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، يوم الجمعة المقبل، لتوقيع اتفاقية بين البلدين تتعلق بالمعادن الأرضية النادرة.

وقال ترامب في أول اجتماع لإدارته: "سوف يصل (زيلينسكي) يوم الجمعة. لقد تم تأكيد ذلك الآن، وسنوقع اتفاقية ستكون اتفاقية كبيرة جدًا".
العلم الأمريكي في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطن
25 فبراير, 19:24 GMT

وأضاف أن "ذلك سيكون بشأن المعادن النادرة وأشياء أخرى".

وذكر أن الولايات المتحدة استثمرت بالفعل نحو 350 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في حين قدمت الدول الأوروبية 100 مليار دولار.
وأكد ترامب أن الاتفاق الجديد سيسمح للولايات المتحدة باستعادة استثماراتها والحصول أيضا على دخل إضافي في المستقبل.
زيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة
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