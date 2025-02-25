إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250225/إعلام-كييف-توافق-على-شروط-جديدة-لاتفاقية-المعادن-النادرة-مع-واشنطن-1098176625.html
إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطن
إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن أسقطت واشنطن طلبها بتعويضات قدرها 500 مليار دولار. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T19:24+0000
2025-02-25T19:24+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098171387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_403f2c860f801b4cc62b48e9a37a37d9.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين: "وافقت كييف على شروط صفقة معدنية مع واشنطن، وقد تخلت الولايات المتحدة عن مطالباتها بالحصول على 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من بيع الموارد".وفي أوائل فبراير/شباط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية من واشنطن.وأكد ترامب، في وقت لاحق، أن كييف أحبطت الصفقة، وأعلن ترامب بعد ذلك أن كييف تواجه خيارا، إما التوقيع على هذه الاتفاقية أو مواجهة عواقب وخيمة.تصويت... برأيك ما سبب "التحول المفاجئ" لبعض القادة الأوروبيين تجاه المفاوضات مع روسيا؟ترامب: إما أن توقع أوكرانيا صفقة المعادن النادرة أو ستواجه مشاكل مع الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250223/زيلينسكي-يرفض-الاعتراف-بدينه-للولايات-المتحدة-1098098492.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098171387_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_7f9fbfde2ab35ef3a41afe7db5bd5ee2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطن

19:24 GMT 25.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyالعلم الأمريكي في كييف
العلم الأمريكي في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن أسقطت واشنطن طلبها بتعويضات قدرها 500 مليار دولار.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين: "وافقت كييف على شروط صفقة معدنية مع واشنطن، وقد تخلت الولايات المتحدة عن مطالباتها بالحصول على 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من بيع الموارد".

وأشار المقال إلى أن النسخة النهائية للاتفاق لا تتضمن أي ذكر لـ"ضمانات أمنية" من جانب الولايات المتحدة.

وفي أوائل فبراير/شباط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية من واشنطن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
زيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة
23 فبراير, 17:07 GMT

وعرض مسؤولون أمريكيون على زيلينسكي التوقيع على الاتفاق خلال اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، لكنه قال إنه رفض ذلك.

وأكد ترامب، في وقت لاحق، أن كييف أحبطت الصفقة، وأعلن ترامب بعد ذلك أن كييف تواجه خيارا، إما التوقيع على هذه الاتفاقية أو مواجهة عواقب وخيمة.
تصويت... برأيك ما سبب "التحول المفاجئ" لبعض القادة الأوروبيين تجاه المفاوضات مع روسيا؟
ترامب: إما أن توقع أوكرانيا صفقة المعادن النادرة أو ستواجه مشاكل مع الولايات المتحدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала