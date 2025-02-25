https://sarabic.ae/20250225/إعلام-كييف-توافق-على-شروط-جديدة-لاتفاقية-المعادن-النادرة-مع-واشنطن-1098176625.html
إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطن
إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن أسقطت واشنطن طلبها بتعويضات قدرها 500 مليار دولار. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين: "وافقت كييف على شروط صفقة معدنية مع واشنطن، وقد تخلت الولايات المتحدة عن مطالباتها بالحصول على 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من بيع الموارد".وفي أوائل فبراير/شباط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية من واشنطن.وأكد ترامب، في وقت لاحق، أن كييف أحبطت الصفقة، وأعلن ترامب بعد ذلك أن كييف تواجه خيارا، إما التوقيع على هذه الاتفاقية أو مواجهة عواقب وخيمة.تصويت... برأيك ما سبب "التحول المفاجئ" لبعض القادة الأوروبيين تجاه المفاوضات مع روسيا؟ترامب: إما أن توقع أوكرانيا صفقة المعادن النادرة أو ستواجه مشاكل مع الولايات المتحدة
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: كييف توافق على شروط جديدة لاتفاقية "المعادن النادرة" مع واشنطن
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن أسقطت واشنطن طلبها بتعويضات قدرها 500 مليار دولار.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين: "وافقت كييف على شروط صفقة معدنية مع واشنطن، وقد تخلت الولايات المتحدة عن مطالباتها بالحصول على 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من بيع الموارد".
وأشار المقال إلى أن النسخة النهائية للاتفاق لا تتضمن أي ذكر لـ"ضمانات أمنية" من جانب الولايات المتحدة.
وفي أوائل فبراير/شباط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية من واشنطن.
وعرض مسؤولون أمريكيون على زيلينسكي التوقيع على الاتفاق خلال اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، لكنه قال إنه رفض ذلك.
وأكد ترامب، في وقت لاحق، أن كييف أحبطت الصفقة، وأعلن ترامب بعد ذلك أن كييف تواجه خيارا،
إما التوقيع على هذه الاتفاقية أو مواجهة عواقب وخيمة.