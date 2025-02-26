https://sarabic.ae/20250226/ترامب-زيلينسكي-سيزور-واشنطن-يوم-الجمعة-لتوقيع-اتفاقية-المعادن-النادرة-1098207488.html

ترامب: زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة

ترامب: زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن، فلاديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن، يوم الجمعة المقبل، لتوقيع اتفاقية بين البلدين تتعلق بالمعادن الأرضية... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T17:20+0000

2025-02-26T17:20+0000

2025-02-26T17:20+0000

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وقال ترامب في أول اجتماع لإدارته: "سوف يصل (زيلينسكي) يوم الجمعة. لقد تم تأكيد ذلك الآن، وسنوقع اتفاقية ستكون اتفاقية كبيرة جدًا".وذكر أن الولايات المتحدة استثمرت بالفعل نحو 350 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في حين قدمت الدول الأوروبية 100 مليار دولار.وأكد ترامب أن الاتفاق الجديد سيسمح للولايات المتحدة باستعادة استثماراتها والحصول أيضا على دخل إضافي في المستقبل.وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب أن صفقة المعادن مع أوكرانيا "صفقة كبيرة للغاية. يمكن أن تبلغ قيمتها تريليون دولار. يمكن أن تكون أي شيء، لكنها تتعلق بالمعادن النادرة وأشياء أخرى".وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم أمس، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن "النسخة النهائية من الاتفاقية لا تشير إلى أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكييف"، والتي سبق أن أصرت عليها أوكرانيا مقابل الموافقة على الصفقة. وأكدت الصحيفة أن كييف وافقت على الشروط الجديدة للصفقة، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن الحصول على إيرادات محتملة من استغلال الموارد المعدنية بقيمة 500 مليار دولار.

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