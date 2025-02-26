https://sarabic.ae/20250226/زيلينسكي-يرفض-الاعتراف-بديون-مستحقة-لأمريكا-ويتحداها-1098205059.html

زيلينسكي يرفض الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا ويتحداها

زيلينسكي يرفض الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا ويتحداها

سبوتنيك عربي

صرّح فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لن تعيد حتى عشرة سنتات إلى الولايات المتحدة كدين، رافضا الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا. 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T16:47+0000

2025-02-26T16:47+0000

2025-02-26T16:59+0000

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ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي قوله: "لن أقبل بعشرة سنتات إذا تم إدراجها كدين". وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 فبراير/شباط، إنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع كييف بشأن التزامات تعويض واشنطن بمبلغ يتراوح بين 400 و500 مليار دولار.وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم أمس، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن "النسخة النهائية من الاتفاقية لا تشير إلى أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكييف"، والتي سبق أن أصرت عليها أوكرانيا مقابل الموافقة على الصفقة.بدورها، ذكرت وسائل إعلام أخرى، نقلًا عن مسؤول أوكراني، أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق في واشنطن يوم 28 فبراير/ شباط الجاري.

https://sarabic.ae/20250226/إعلام-غربي-يكشف-تفاصيل-خطة-ترامب-بشأن-أوكرانيا-1098181704.html

https://sarabic.ae/20250225/ترامب-أمريكا-ترغب-في-شراء-الموارد-الطبيعية-من-روسيا-وليس-فقط-من-أوكرانيا-1098178839.html

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