https://sarabic.ae/20250226/زيلينسكي-يرفض-الاعتراف-بديون-مستحقة-لأمريكا-ويتحداها-1098205059.html
زيلينسكي يرفض الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا ويتحداها
زيلينسكي يرفض الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا ويتحداها
سبوتنيك عربي
صرّح فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لن تعيد حتى عشرة سنتات إلى الولايات المتحدة كدين، رافضا الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T16:47+0000
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ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي قوله: "لن أقبل بعشرة سنتات إذا تم إدراجها كدين". وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 فبراير/شباط، إنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع كييف بشأن التزامات تعويض واشنطن بمبلغ يتراوح بين 400 و500 مليار دولار.وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم أمس، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن "النسخة النهائية من الاتفاقية لا تشير إلى أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكييف"، والتي سبق أن أصرت عليها أوكرانيا مقابل الموافقة على الصفقة.بدورها، ذكرت وسائل إعلام أخرى، نقلًا عن مسؤول أوكراني، أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق في واشنطن يوم 28 فبراير/ شباط الجاري.
https://sarabic.ae/20250226/إعلام-غربي-يكشف-تفاصيل-خطة-ترامب-بشأن-أوكرانيا-1098181704.html
https://sarabic.ae/20250225/ترامب-أمريكا-ترغب-في-شراء-الموارد-الطبيعية-من-روسيا-وليس-فقط-من-أوكرانيا-1098178839.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
زيلينسكي يرفض الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا ويتحداها
16:47 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 16:59 GMT 26.02.2025)
صرّح فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لن تعيد حتى عشرة سنتات إلى الولايات المتحدة كدين، رافضا الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا.
ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي قوله: "لن أقبل بعشرة سنتات إذا تم إدراجها كدين".
وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، أن أوكرانيا ترفض الاعتراف بديون مستحقة للولايات المتحدة تبلغ 500 أو 100 مليار دولار، وذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات من الولايات المتحدة في شكل منحة.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 فبراير/شباط، إنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع كييف بشأن التزامات تعويض واشنطن بمبلغ يتراوح بين 400 و500 مليار دولار.
وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب أن صفقة المعادن مع أوكرانيا "صفقة كبيرة للغاية. يمكن أن تبلغ قيمتها تريليون دولار. يمكن أن تكون أي شيء، لكنها تتعلق بالمعادن النادرة وأشياء أخرى".
وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم أمس، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن "النسخة النهائية من الاتفاقية لا تشير إلى أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكييف"، والتي سبق أن أصرت عليها أوكرانيا مقابل الموافقة على الصفقة.
وأكدت الصحيفة أن كييف وافقت على الشروط الجديدة للصفقة، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن الحصول على إيرادات محتملة من استغلال الموارد المعدنية بقيمة 500 مليار دولار.
بدورها، ذكرت وسائل إعلام أخرى، نقلًا عن مسؤول أوكراني، أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق في واشنطن يوم 28 فبراير/ شباط الجاري.