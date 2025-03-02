https://sarabic.ae/20250302/الكرملين-فرنسا-اتخذت-موقفا-مؤيدا-لاستمرار-الحرب-في-أوكرانيا-بأي-وسيلة--1098302574.html
الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة
الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اتخذ موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا،... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T07:22+0000
2025-03-02T07:22+0000
2025-03-02T07:22+0000
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روسيا, أخبار فرنسا
الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة
يتبع
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اتخذ موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا، بأي وسيلة.