https://sarabic.ae/20250301/ماكرون-يقول-إنه-لا-يستبعد-استئناف-الحوار-مع-الرئيس-الروسي-1098299456.html
ماكرون يقول إنه لا يستبعد استئناف الحوار مع الرئيس الروسي
ماكرون يقول إنه لا يستبعد استئناف الحوار مع الرئيس الروسي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتم في "اللحظة المناسبة". 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T23:50+0000
2025-03-01T23:50+0000
2025-03-01T23:50+0000
إيمانويل ماكرون
روسيا
فلاديمير بوتين
زيلينسكي
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون في تصريحات لصحف فرنسية: "لا شيء مستبعد. الحوار مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين قد يتم في اللحظة المناسبة".وذكر ماكرون أيضا أنه يأمل في التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن التمويل المشترك للدفاع الأوروبي، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل.وقبل أيام، قال ماكرون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار (في أوكرانيا) أعتقد أنه يمكن تحقيقه في الأسابيع المقبلة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل سلام طويل الأمد.وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، بينه ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, روسيا, فلاديمير بوتين, زيلينسكي, ترامب
إيمانويل ماكرون, روسيا, فلاديمير بوتين, زيلينسكي, ترامب
ماكرون يقول إنه لا يستبعد استئناف الحوار مع الرئيس الروسي
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتم في "اللحظة المناسبة".
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون في تصريحات لصحف فرنسية: "لا شيء مستبعد. الحوار مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين قد يتم في اللحظة المناسبة".
وبحسب قوله فإن ذلك سيكون ممكنا "عندما يستقر الوضع".
وذكر ماكرون أيضا أنه يأمل في التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن التمويل المشترك للدفاع الأوروبي، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل.
وقبل أيام، قال ماكرون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار (في أوكرانيا) أعتقد أنه يمكن تحقيقه في الأسابيع المقبلة".
وأضاف ماكرون: "من الممكن على الأقل التوصل إلى هدنة والبدء في التفاوض من أجل السلام".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل سلام طويل الأمد.
وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، بينه ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.