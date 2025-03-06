https://sarabic.ae/20250306/موسكو-تصريحات-ماكرون-منفصلة-عن-الواقع--1098429266.html
موسكو: تصريحات ماكرون منفصلة عن الواقع
موسكو: تصريحات ماكرون منفصلة عن الواقع
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن ترسانة بلاده النووية بالمنفصلة عن الواقع... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T08:17+0000
2025-03-06T08:17+0000
2025-03-06T08:40+0000
روسيا
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات ماكرون إن الرئيس الفرنسي "يدلي كل يوم بتصريحات غير مترابطة تماما، وغير متوافقة مع الواقع وتتناقض مع تصريحاته السابقة. حسنا... يا له من راوي قصص!!".أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لديه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم 2 مارس/ آذار الجاري، اقتراحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر، يشمل الأجواء والبحار والبنية التحتية للطاقة.وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة".يزعم ماكرون أن روسيا أصبحت "تهديدًا" لفرنسا وأوروبا. وهو يعتقد أن موسكو تشكل تهديدًا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني.وسبق أن أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، فلا فائدة من ذلك. وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
https://sarabic.ae/20250306/مدفيديف-يرد-على-ماكرون-بشأن-التهديد-الروسي-سيختفي-إلى-الأبد-في-مايو-2027-ولن-يفتقده-أحد-1098424036.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
موسكو: تصريحات ماكرون منفصلة عن الواقع
08:17 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 08:40 GMT 06.03.2025)
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن ترسانة بلاده النووية بالمنفصلة عن الواقع والمتناقضة.
وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات ماكرون إن الرئيس الفرنسي "يدلي كل يوم بتصريحات غير مترابطة تماما، وغير متوافقة مع الواقع وتتناقض مع تصريحاته السابقة. حسنا... يا له من راوي قصص!!".
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة
النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية.
وقال ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي بثه موقع قصر الإليزيه: "لقد قررت فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية.. مهما حدث فإن القرار (بشأن استخدام الأسلحة النووية) سيبقى دائما بيد رئيس الجمهورية".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، أن لديه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم 2 مارس/ آذار الجاري، اقتراحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر، يشمل الأجواء والبحار والبنية التحتية للطاقة.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أوضح ماكرون أن هذا الاقتراح لا يشمل العمليات القتالية على الأرض، نظرًا لصعوبة التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بسبب طول الجبهة.
وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة".
يزعم ماكرون أن روسيا أصبحت "تهديدًا" لفرنسا وأوروبا. وهو يعتقد أن موسكو تشكل تهديدًا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني.
وسبق أن أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، فلا فائدة من ذلك. وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.