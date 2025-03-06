مدفيديف يرد على ماكرون بشأن التهديد الروسي: سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد

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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250306/مدفيديف-يرد-على-ماكرون-بشأن-التهديد-الروسي-سيختفي-إلى-الأبد-في-مايو-2027-ولن-يفتقده-أحد-1098424036.html
مدفيديف يرد على ماكرون بشأن التهديد الروسي: سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد
مدفيديف يرد على ماكرون بشأن التهديد الروسي: سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد
سبوتنيك عربي
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حول "التهديد الروسي"، مشيرا إلى أن الأخير لا يشكل تهديدا وسيختفي إلى... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T00:46+0000
2025-03-06T01:00+0000
روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في حسابه على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية: "لكن 'ماكرون' نفسه لا يشكل تهديدا كبيرا. سيختفي إلى الأبد في موعد لا يتجاوز 14 مايو 2027. ولن يفتقده أحد".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، أنه قرر بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لتشكيل مظلة نووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله.وأضاف أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا ككل"، مشيرا إلى أن "موسكو تشكل تهديدا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني"، حسب رأيه. كما قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا ستجمع رؤساء الأركان العامة لعدة دول لمناقشة نشر محتمل لقوات أوروبية في أوكرانيا.يذكر أن ولاية ماكرون الثانية كرئيس لفرنسا ستنتهي في أيار/مايو 2027.
https://sarabic.ae/20250305/ماكرون-يقرر-إطلاق-محادثات-بشأن-استخدام-الأسلحة-النووية-الفرنسية-لحماية-جميع-الدول-الأوروبية-1098422142.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار فرنسا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار فرنسا

مدفيديف يرد على ماكرون بشأن التهديد الروسي: سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد

00:46 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 01:00 GMT 06.03.2025)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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تابعنا عبر
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حول "التهديد الروسي"، مشيرا إلى أن الأخير لا يشكل تهديدا وسيختفي إلى الأبد بعد انتهاء ولايته في مايو 2027، ولن يفتقده أحد.
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في حسابه على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية: "لكن 'ماكرون' نفسه لا يشكل تهديدا كبيرا. سيختفي إلى الأبد في موعد لا يتجاوز 14 مايو 2027. ولن يفتقده أحد".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبية
أمس, 19:31 GMT
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، أنه قرر بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لتشكيل مظلة نووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وأضاف أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا ككل"، مشيرا إلى أن "موسكو تشكل تهديدا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني"، حسب رأيه. كما قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا ستجمع رؤساء الأركان العامة لعدة دول لمناقشة نشر محتمل لقوات أوروبية في أوكرانيا.
يذكر أن ولاية ماكرون الثانية كرئيس لفرنسا ستنتهي في أيار/مايو 2027.
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