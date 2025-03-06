https://sarabic.ae/20250306/مدفيديف-يرد-على-ماكرون-بشأن-التهديد-الروسي-سيختفي-إلى-الأبد-في-مايو-2027-ولن-يفتقده-أحد-1098424036.html
مدفيديف يرد على ماكرون بشأن التهديد الروسي: سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد
مدفيديف يرد على ماكرون بشأن التهديد الروسي: سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد
سبوتنيك عربي
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حول "التهديد الروسي"، مشيرا إلى أن الأخير لا يشكل تهديدا وسيختفي إلى... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T00:46+0000
2025-03-06T00:46+0000
2025-03-06T01:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في حسابه على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية: "لكن 'ماكرون' نفسه لا يشكل تهديدا كبيرا. سيختفي إلى الأبد في موعد لا يتجاوز 14 مايو 2027. ولن يفتقده أحد".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، أنه قرر بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لتشكيل مظلة نووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله.وأضاف أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا ككل"، مشيرا إلى أن "موسكو تشكل تهديدا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني"، حسب رأيه. كما قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا ستجمع رؤساء الأركان العامة لعدة دول لمناقشة نشر محتمل لقوات أوروبية في أوكرانيا.يذكر أن ولاية ماكرون الثانية كرئيس لفرنسا ستنتهي في أيار/مايو 2027.
https://sarabic.ae/20250305/ماكرون-يقرر-إطلاق-محادثات-بشأن-استخدام-الأسلحة-النووية-الفرنسية-لحماية-جميع-الدول-الأوروبية-1098422142.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار فرنسا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار فرنسا
مدفيديف يرد على ماكرون بشأن التهديد الروسي: سيختفي إلى الأبد في مايو 2027 ولن يفتقده أحد
00:46 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 01:00 GMT 06.03.2025)
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حول "التهديد الروسي"، مشيرا إلى أن الأخير لا يشكل تهديدا وسيختفي إلى الأبد بعد انتهاء ولايته في مايو 2027، ولن يفتقده أحد.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب مدفيديف في حسابه على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية: "لكن 'ماكرون' نفسه لا يشكل تهديدا كبيرا. سيختفي إلى الأبد في موعد لا يتجاوز 14 مايو 2027. ولن يفتقده أحد".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، أنه قرر بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لتشكيل مظلة نووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وأضاف أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا ككل"، مشيرا إلى أن "موسكو تشكل تهديدا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني"، حسب رأيه. كما قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا ستجمع رؤساء الأركان العامة لعدة دول لمناقشة نشر محتمل لقوات أوروبية في أوكرانيا.
يذكر أن ولاية ماكرون الثانية كرئيس لفرنسا ستنتهي في أيار/مايو 2027.