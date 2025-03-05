https://sarabic.ae/20250305/ماكرون-يقرر-إطلاق-محادثات-بشأن-استخدام-الأسلحة-النووية-الفرنسية-لحماية-جميع-الدول-الأوروبية-1098422142.html
ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبية
ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T19:31+0000
2025-03-05T19:31+0000
2025-03-05T20:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي بثه موقع قصر الإليزيه: "لقد قررت فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية.. مهما حدث فإن القرار (بشأن استخدام الأسلحة النووية) سيبقى دائما بيد رئيس الجمهورية".وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة".يزعم ماكرون أن روسيا أصبحت "تهديدًا" لفرنسا وأوروبا. وهو يعتقد أن موسكو تشكل تهديدًا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني.وسبق أن أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، فلا فائدة من ذلك. وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
https://sarabic.ae/20250305/عضو-البرلمان-الأوروبي-روسيا-تفوز-على-خط-الجبهة--1098419294.html
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العالم, روسيا
ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبية
19:31 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 20:00 GMT 05.03.2025)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية.
وقال ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي بثه موقع قصر الإليزيه: "لقد قررت فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية.. مهما حدث فإن القرار (بشأن استخدام الأسلحة النووية) سيبقى دائما بيد رئيس الجمهورية".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لديه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم 2 مارس/ آذار الجاري، اقتراحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر، يشمل الأجواء والبحار والبنية التحتية للطاقة.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أوضح ماكرون أن هذا الاقتراح لا يشمل العمليات القتالية على الأرض، نظرًا لصعوبة التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بسبب طول الجبهة.
وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة".
يزعم ماكرون أن روسيا أصبحت "تهديدًا" لفرنسا وأوروبا. وهو يعتقد أن موسكو تشكل تهديدًا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني.
وسبق أن أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، فلا فائدة من ذلك. وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.