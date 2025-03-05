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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
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خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
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29 د
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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عرب بوينت بودكاست
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14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250305/ماكرون-يقرر-إطلاق-محادثات-بشأن-استخدام-الأسلحة-النووية-الفرنسية-لحماية-جميع-الدول-الأوروبية-1098422142.html
ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبية
ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T19:31+0000
2025-03-05T20:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي بثه موقع قصر الإليزيه: "لقد قررت فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية.. مهما حدث فإن القرار (بشأن استخدام الأسلحة النووية) سيبقى دائما بيد رئيس الجمهورية".وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة".يزعم ماكرون أن روسيا أصبحت "تهديدًا" لفرنسا وأوروبا. وهو يعتقد أن موسكو تشكل تهديدًا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني.وسبق أن أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، فلا فائدة من ذلك. وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
https://sarabic.ae/20250305/عضو-البرلمان-الأوروبي-روسيا-تفوز-على-خط-الجبهة--1098419294.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

ماكرون يقرر إطلاق محادثات بشأن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية جميع الدول الأوروبية

19:31 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 20:00 GMT 05.03.2025)
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Manon Cruz
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية.
وقال ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي بثه موقع قصر الإليزيه: "لقد قررت فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية.. مهما حدث فإن القرار (بشأن استخدام الأسلحة النووية) سيبقى دائما بيد رئيس الجمهورية".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لديه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم 2 مارس/ آذار الجاري، اقتراحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر، يشمل الأجواء والبحار والبنية التحتية للطاقة.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عضو البرلمان الأوروبي: روسيا تفوز على خط الجبهة
17:30 GMT

وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أوضح ماكرون أن هذا الاقتراح لا يشمل العمليات القتالية على الأرض، نظرًا لصعوبة التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بسبب طول الجبهة.

وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة".
يزعم ماكرون أن روسيا أصبحت "تهديدًا" لفرنسا وأوروبا. وهو يعتقد أن موسكو تشكل تهديدًا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني.
وسبق أن أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، فلا فائدة من ذلك. وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
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