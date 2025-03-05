عضو البرلمان الأوروبي: روسيا تفوز على خط الجبهة

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250305/عضو-البرلمان-الأوروبي-روسيا-تفوز-على-خط-الجبهة--1098419294.html
عضو البرلمان الأوروبي: روسيا تفوز على خط الجبهة
عضو البرلمان الأوروبي: روسيا تفوز على خط الجبهة
سبوتنيك عربي
قال عضو البرلمان الأوروبي، لوبوس بلاغا، خلال اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، إن روسيا تفوز على الجبهة، والغرب يخسر. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T17:30+0000
2025-03-05T17:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار إلى أن "أوروبا فقدت جميع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب فلسفتها العسكرية، وتكتسب موسكو باستمرار أصدقاء وشركاء جدد: الصين والبرازيل ودول أفريقيا وآسيا".وشدد بلاغا على أن "توسع الناتو نحو الحدود الروسية قد فشل، ولا يزال بعض زعماء أوروبا الغربية يؤمنون بعدوان موسكو".وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بالتهديد الروسي الوهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكنهم أذكياء.
https://sarabic.ae/20250305/الولايات-المتحدة-توقف-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-مع-أوكرانيا-1098415015.html
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روسيا

عضو البرلمان الأوروبي: روسيا تفوز على خط الجبهة

17:30 GMT 05.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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قال عضو البرلمان الأوروبي، لوبوس بلاغا، خلال اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، إن روسيا تفوز على الجبهة، والغرب يخسر.
وأشار إلى أن "أوروبا فقدت جميع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب فلسفتها العسكرية، وتكتسب موسكو باستمرار أصدقاء وشركاء جدد: الصين والبرازيل ودول أفريقيا وآسيا".
وأضاف أن الحلفاء في تراجع ومنقسمون، لكن روسيا موحدة واقتصادها مزدهر.
وكالة المخابرات المركزية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا
14:14 GMT
وشدد بلاغا على أن "توسع الناتو نحو الحدود الروسية قد فشل، ولا يزال بعض زعماء أوروبا الغربية يؤمنون بعدوان موسكو".

وأوضح بوتين، في مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول حلف شمال الأطلسي؛ وهذا أمر غير منطقي.

وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بالتهديد الروسي الوهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكنهم أذكياء.
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