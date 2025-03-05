https://sarabic.ae/20250305/عضو-البرلمان-الأوروبي-روسيا-تفوز-على-خط-الجبهة--1098419294.html
عضو البرلمان الأوروبي: روسيا تفوز على خط الجبهة
عضو البرلمان الأوروبي: روسيا تفوز على خط الجبهة
سبوتنيك عربي
قال عضو البرلمان الأوروبي، لوبوس بلاغا، خلال اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، إن روسيا تفوز على الجبهة، والغرب يخسر. 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T17:30+0000
2025-03-05T17:30+0000
2025-03-05T17:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار إلى أن "أوروبا فقدت جميع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب فلسفتها العسكرية، وتكتسب موسكو باستمرار أصدقاء وشركاء جدد: الصين والبرازيل ودول أفريقيا وآسيا".وشدد بلاغا على أن "توسع الناتو نحو الحدود الروسية قد فشل، ولا يزال بعض زعماء أوروبا الغربية يؤمنون بعدوان موسكو".وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بالتهديد الروسي الوهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكنهم أذكياء.
https://sarabic.ae/20250305/الولايات-المتحدة-توقف-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-مع-أوكرانيا-1098415015.html
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روسيا
عضو البرلمان الأوروبي: روسيا تفوز على خط الجبهة
قال عضو البرلمان الأوروبي، لوبوس بلاغا، خلال اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، إن روسيا تفوز على الجبهة، والغرب يخسر.
وأشار إلى أن "أوروبا فقدت جميع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب فلسفتها العسكرية، وتكتسب موسكو باستمرار أصدقاء وشركاء جدد: الصين والبرازيل ودول أفريقيا وآسيا".
وأضاف أن الحلفاء في تراجع ومنقسمون، لكن روسيا موحدة واقتصادها مزدهر.
وشدد بلاغا على أن "توسع الناتو نحو الحدود الروسية قد فشل، ولا يزال بعض زعماء أوروبا الغربية يؤمنون بعدوان موسكو".
وأوضح بوتين، في مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول حلف شمال الأطلسي؛ وهذا أمر غير منطقي.
وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بالتهديد الروسي الوهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكنهم أذكياء.