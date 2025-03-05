https://sarabic.ae/20250305/الولايات-المتحدة-توقف-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-مع-أوكرانيا-1098415015.html
الولايات المتحدة توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا
الولايات المتحدة توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن وقف نقل المعلومات الاستخباراتية من واشنطن إلى كييف سيحرم القوات الأوكرانية من البيانات اللازمة لشن ضربات في عمق... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T14:14+0000
2025-03-05T14:14+0000
2025-03-05T14:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت قناة بريطانية عن مصدر أوكراني: "الولايات المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، والتي قد تُستخدم لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية. ومع ذلك، لم يتوقف تبادل المعلومات بالكامل، حيث وصف مصدر هذا الإجراء بأنه انتقائي، موضحًا أن واشنطن ستواصل نقل بعض المعلومات الاستخباراتية إلى كييف".وقال والتز لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد أنهيت مكالمة هاتفية للتو مع نظيري الأوكراني. نحن نتحدث عن الموقع والتاريخ وفريق التفاوض. اليوم وأمس شهدا خطوة إيجابية إلى الأمام للإعلان عن أننا سنتفاوض من أجل تحقيق السلام، ونحن بالفعل نتحدث عن تدابير بناء الثقة التي سننقلها بعد ذلك إلى الروس لاختبار موقفهم".
https://sarabic.ae/20250305/خبير-إستراتيجي-لـسبوتنيك-أمريكا-تناور-في-المفاوضات-ومشاجرة-زيلينسكي--ترامب-لعبة-دبلوماسية-1098411828.html
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روسيا
الولايات المتحدة توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن وقف نقل المعلومات الاستخباراتية من واشنطن إلى كييف سيحرم القوات الأوكرانية من البيانات اللازمة لشن ضربات في عمق روسيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها لن يزودوا كييف بمعلومات لازمة لتوجيه ضربات دقيقة إلى أهداف متحركة.
ونقلت قناة بريطانية عن مصدر أوكراني: "الولايات المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، والتي قد تُستخدم لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية. ومع ذلك، لم يتوقف تبادل المعلومات بالكامل، حيث وصف مصدر هذا الإجراء بأنه انتقائي، موضحًا أن واشنطن ستواصل نقل بعض المعلومات الاستخباراتية إلى كييف".
ومن جهتها، قالت صحيفة بريطانية إن واشنطن وحلفاءها لن يزودوا كييف بمعلومات لازمة لتوجيه ضربات دقيقة إلى أهداف متحركة كجزء من تعليق نقل المعلومات الاستخباراتية إلى أوكرانيا.
وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان التوقيت والمكان المناسبين لإجراء مفاوضات، مشيرًا إلى أن هناك خطوات إيجابية تحققت في هذا الشأن.
وقال والتز لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد أنهيت مكالمة هاتفية للتو مع نظيري الأوكراني. نحن نتحدث عن الموقع والتاريخ وفريق التفاوض. اليوم وأمس شهدا خطوة إيجابية إلى الأمام للإعلان عن أننا سنتفاوض من أجل تحقيق السلام، ونحن بالفعل نتحدث عن تدابير بناء الثقة التي سننقلها بعد ذلك إلى الروس لاختبار موقفهم".