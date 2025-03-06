https://sarabic.ae/20250306/لافروف-موسكو-تعتبر-تصريحات-ماكرون-حول-قوات-الدرع-النووي-تهديدا-لروسيا-1098432842.html

لافروف: موسكو تعتبر تصريحات ماكرون حول قوات الدرع النووي تهديدا لروسيا

لافروف: موسكو تعتبر تصريحات ماكرون حول قوات الدرع النووي تهديدا لروسيا

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول قوات الدرع النووي بأنها تمثل تهديدا لروسيا. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T09:59+0000

2025-03-06T09:59+0000

2025-03-06T10:47+0000

روسيا

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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وقال لافروف للصحفيين، رداً على سؤال حول تصريحات ماكرون بهذا ألشأن: "بطبيعة الحال، هذا يشكل تهديداً لروسيا. إذا كان يعتبرنا تهديدًا، يعقد لقاء لرؤساء الأركان العامة للدول الأوروبية وبريطانيا، ويقول إنه من الضروري استخدام الأسلحة النووية، ويستعد لاستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا، فهذا، بالطبع، تهديد". ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن ترسانة بلاده النووية بالمنفصلة عن الواقع والمتناقضة.أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية.وقال ماكرون في خطاب موجه للشعب الفرنسي بثه موقع قصر الإليزيه: "لقد قررت فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية.. مهما حدث فإن القرار (بشأن استخدام الأسلحة النووية) سيبقى دائما بيد رئيس الجمهورية".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لديه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم 2 مارس/ آذار الجاري، اقتراحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر، يشمل الأجواء والبحار والبنية التحتية للطاقة.وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة".يزعم ماكرون أن روسيا أصبحت "تهديدًا" لفرنسا وأوروبا. وهو يعتقد أن موسكو تشكل تهديدًا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني.وسبق أن أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، فلا فائدة من ذلك. وأشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

https://sarabic.ae/20250306/موسكو-تصريحات-ماكرون-منفصلة-عن-الواقع--1098429266.html

https://sarabic.ae/20250305/ماكرون-يقرر-إطلاق-محادثات-بشأن-استخدام-الأسلحة-النووية-الفرنسية-لحماية-جميع-الدول-الأوروبية-1098422142.html

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روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون