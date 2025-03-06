https://sarabic.ae/20250306/لافروف-نشر-قوات-أوروبية-في-أوكرانيا-لن-يعني-حربا-هجينة-بل-تورطا-مباشرا-لـالناتو-في-الصراع--1098433173.html

لافروف: نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لن يعني حربا هجينة بل تورطا مباشرا لـ"الناتو" في الصراع

لافروف: نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لن يعني حربا هجينة بل تورطا مباشرا لـ"الناتو" في الصراع

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، على أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لن يعني حربا هجينة بل تورطا مباشرا لـ"الناتو" في الصراع مع روسيا. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T10:17+0000

2025-03-06T10:17+0000

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سيرغي لافروف

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "لن نلتزم بشكل قاطع بمثل هذه الإجراءات. وهذا يعني، كما أريد أن أقول مرة أخرى، ليس التدخل الهجين المزعوم، بل المشاركة المباشرة الرسمية وغير المقنعة لدول حلف شمال الأطلسي في الحرب ضد روسيا الاتحادية. وهذا لا يمكن السماح به". وأوضح لافروف، أن "هذا يأتي على خلفية التصريح العصبي الذي أدلى به ماكرون أمس، بأن روسيا تشكل تهديدا. وهذا يعني أنه إذا كانت تشكل تهديدا، فيجب إرسال قوات لمواجهة هذا التهديد".وأشار لافروف إلى أن الدول الأوروبية التي تقترح إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا لا تخفي سبب حاجتها إلى ذلك. وتابع قائلا:وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الولايات المتحدة، تعليقا على التقارير حول فكرة إرسال قوات، تقول إن "هذا النوع من الأشياء، وخاصة إذا كانوا يحاولون تسميتها بحفظ السلام، يجب مناقشته وأن يكون موضوع اتفاق بين الأطراف، وهو ما لم يذكره ماكرون ولا ستارمر ولا غيرهما من مؤيدي إرسال قوات إلى أوكرانيا".وقال لافروف: "سننظر في وجود هذه القوات (الأوروبية) على الأراضي الأوكرانية بنفس الطريقة التي نظرنا بها في الوجود المحتمل لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا". وأكد لافروف أنه مهما كانت الأعلام والشعارات التي ستغطي هذه العملية فإنها ستظل قوات دول حلف شمال الأطلسي. وشدد على أن موسكو مستعدة لإجراء حوار صريح بشأن حل الصراع في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه من المهم بالنسبة لروسيا ضمان أمنها.إعلام: نصف القوات الأوكرانية ستصبح دون اتصالات إذا تم إيقاف خدمة "ستارلينك"موسكو: تصريحات ماكرون منفصلة عن الواقع

https://sarabic.ae/20250306/إعلام-أوروبا-لا-تريد-الانضمام-إلى-تحالف-للدفاع-عن-أوكرانيا-دون-مشاركة-أمريكا----1098426272.html

https://sarabic.ae/20250306/-وزير-الدفاع-الفرنسي-باريس-ستواصل-تقديم-المعلومات-الاستخباراتية-لأوكرانيا---1098429376.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, سيرغي لافروف