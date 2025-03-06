https://sarabic.ae/20250306/وزير-الخارجية-الأمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-حرب-بالوكالة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098425117.html
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، بأن الصراع في أوكرانيا هو حرب بالوكالة بين قوتين نوويتين، روسيا والولايات المتحدة. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T05:24+0000
2025-03-06T05:24+0000
2025-03-06T06:05+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الرئيس ترامب ينظر إلى هذا الأمر باعتباره صراعاً طال أمده ووصل إلى طريق مسدود".وأضاف: "بصراحة، هذه حرب بالوكالة بين قوى نووية: الولايات المتحدة، التي تساعد أوكرانيا، وروسيا".وشدد روبيو على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن وقف نقل المعلومات الاستخباراتية من واشنطن إلى كييف سيحرم القوات الأوكرانية من البيانات اللازمة لشن ضربات في عمق روسيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها لن يزودوا كييف بمعلومات لازمة لتوجيه ضربات دقيقة إلى أهداف متحركة.ونقلت قناة بريطانية عن مصدر أوكراني: "الولايات المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، والتي قد تُستخدم لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية. ومع ذلك، لم يتوقف تبادل المعلومات بالكامل، حيث وصف مصدر هذا الإجراء بأنه انتقائي، موضحًا أن واشنطن ستواصل نقل بعض المعلومات الاستخباراتية إلى كييف".
https://sarabic.ae/20250305/الولايات-المتحدة-توقف-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-مع-أوكرانيا-1098415015.html
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أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة
05:24 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 06:05 GMT 06.03.2025)
أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، بأن الصراع في أوكرانيا هو حرب بالوكالة بين قوتين نوويتين، روسيا والولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الرئيس ترامب ينظر إلى هذا الأمر باعتباره صراعاً طال أمده ووصل إلى طريق مسدود".
وأضاف: "بصراحة، هذه حرب بالوكالة بين قوى نووية: الولايات المتحدة، التي تساعد أوكرانيا، وروسيا".
وشدد روبيو على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن وقف نقل المعلومات الاستخباراتية من واشنطن إلى كييف
سيحرم القوات الأوكرانية من البيانات اللازمة لشن ضربات في عمق روسيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها لن يزودوا كييف بمعلومات لازمة لتوجيه ضربات دقيقة إلى أهداف متحركة.
ونقلت قناة بريطانية عن مصدر أوكراني: "الولايات المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، والتي قد تُستخدم لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية. ومع ذلك، لم يتوقف تبادل المعلومات بالكامل، حيث وصف مصدر هذا الإجراء بأنه انتقائي، موضحًا أن واشنطن ستواصل نقل بعض المعلومات الاستخباراتية إلى كييف".