https://sarabic.ae/20250306/-إعلام-نصف-القوات-الأوكرانية-ستصبح-دون-اتصالات-إذا-تم-إيقاف-خدمة-ستارلينك-1098430244.html

إعلام: نصف القوات الأوكرانية ستصبح دون اتصالات إذا تم إيقاف خدمة "ستارلينك"

إعلام: نصف القوات الأوكرانية ستصبح دون اتصالات إذا تم إيقاف خدمة "ستارلينك"

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن أكثر من نصف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ستفقد خطوط الاتصالات الخاصة بها إذا تم إيقاف تشغيل أنظمة الإنترنت عبر... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T09:20+0000

2025-03-06T09:20+0000

2025-03-06T09:20+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg

وذكرت صحف غربية أن المفاوضين الأمريكيين أثاروا قضية إنهاء الوصول إلى نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" خلال مناقشات صفقة لتزويد الولايات المتحدة بالقدرة على الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية. لكن في وقت لاحق، نفى مالك شركة "ستارلينك"، إيلون ماسك، هذه المعلومات.وحسبما ذكرت صحيفة "أي نيوز" البريطانية، نقلاً عن قائد أوكراني لم يتم الكشف عن هويته، أن "السيناريو الذي يحاول فيه ماسك وترامب قطع أوكرانيا عن "ستارلينك"، سيترك أكثر من نصف الوحدات العسكرية (القوات الأوكرانية) دون خطوط اتصال".وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة توقفت عن تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا. وفي وقت لاحق، أوقفت الولايات المتحدة تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل، وليس بشكل انتقائي.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أيضًا أن الولايات المتحدة منعت بريطانيا من مشاركة بيانات الاستخبارات الأمريكية مع كييف. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الدفاع ليست مستعدة للتعليق على التقارير التي تتحدث عن توقف تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا.إعلام: أوروبا لا تريد الانضمام إلى تحالف للدفاع عن أوكرانيا دون مشاركة أمريكاإعلام: الدائرة الضيقة لإدارة ترامب تعقد محادثات مع معارضي زيلينسكي

https://sarabic.ae/20250306/-وزير-الدفاع-الفرنسي-باريس-ستواصل-تقديم-المعلومات-الاستخباراتية-لأوكرانيا---1098429376.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار