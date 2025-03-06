https://sarabic.ae/20250306/-إعلام-نصف-القوات-الأوكرانية-ستصبح-دون-اتصالات-إذا-تم-إيقاف-خدمة-ستارلينك-1098430244.html
إعلام: نصف القوات الأوكرانية ستصبح دون اتصالات إذا تم إيقاف خدمة "ستارلينك"
إعلام: نصف القوات الأوكرانية ستصبح دون اتصالات إذا تم إيقاف خدمة "ستارلينك"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن أكثر من نصف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ستفقد خطوط الاتصالات الخاصة بها إذا تم إيقاف تشغيل أنظمة الإنترنت عبر... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T09:20+0000
2025-03-06T09:20+0000
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وذكرت صحف غربية أن المفاوضين الأمريكيين أثاروا قضية إنهاء الوصول إلى نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" خلال مناقشات صفقة لتزويد الولايات المتحدة بالقدرة على الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية. لكن في وقت لاحق، نفى مالك شركة "ستارلينك"، إيلون ماسك، هذه المعلومات.وحسبما ذكرت صحيفة "أي نيوز" البريطانية، نقلاً عن قائد أوكراني لم يتم الكشف عن هويته، أن "السيناريو الذي يحاول فيه ماسك وترامب قطع أوكرانيا عن "ستارلينك"، سيترك أكثر من نصف الوحدات العسكرية (القوات الأوكرانية) دون خطوط اتصال".وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة توقفت عن تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا. وفي وقت لاحق، أوقفت الولايات المتحدة تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل، وليس بشكل انتقائي.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أيضًا أن الولايات المتحدة منعت بريطانيا من مشاركة بيانات الاستخبارات الأمريكية مع كييف. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الدفاع ليست مستعدة للتعليق على التقارير التي تتحدث عن توقف تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا.إعلام: أوروبا لا تريد الانضمام إلى تحالف للدفاع عن أوكرانيا دون مشاركة أمريكاإعلام: الدائرة الضيقة لإدارة ترامب تعقد محادثات مع معارضي زيلينسكي
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
إعلام: نصف القوات الأوكرانية ستصبح دون اتصالات إذا تم إيقاف خدمة "ستارلينك"
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن أن أكثر من نصف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ستفقد خطوط الاتصالات الخاصة بها إذا تم إيقاف تشغيل أنظمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا.
وذكرت صحف غربية أن المفاوضين الأمريكيين أثاروا قضية إنهاء الوصول إلى نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" خلال مناقشات صفقة لتزويد الولايات المتحدة بالقدرة على الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية. لكن في وقت لاحق، نفى مالك شركة "ستارلينك"، إيلون ماسك، هذه المعلومات.
وحسبما ذكرت صحيفة "أي نيوز" البريطانية، نقلاً عن قائد أوكراني لم يتم الكشف عن هويته، أن "السيناريو الذي يحاول فيه ماسك وترامب قطع أوكرانيا عن "ستارلينك"، سيترك أكثر من نصف الوحدات العسكرية (القوات الأوكرانية) دون خطوط اتصال".
وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، في وقت سابق، إن عدم وجود بيانات استخباراتية أمريكية سيؤثر بشكل كبير على العمليات العسكرية. وأشار إلى أن بريطانيا قد تحاول سد هذه الفجوة، لكنه لا يعرف ما هي المعلومات التي قد تكون مستعدة لتقديمها.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة توقفت عن تقديم المعلومات الاستخباراتية
لأوكرانيا. وفي وقت لاحق، أوقفت الولايات المتحدة تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل، وليس بشكل انتقائي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أيضًا أن الولايات المتحدة
منعت بريطانيا من مشاركة بيانات الاستخبارات الأمريكية مع كييف. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الدفاع ليست مستعدة للتعليق على التقارير التي تتحدث عن توقف تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا.