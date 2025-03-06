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ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
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مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
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لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
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حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
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ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
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هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
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خبير بالعلاقات الدولية: رد لافروف على ماكرون يهدف لمنع التصعيد ولا يمكن لأوروبا أن تتخذ خطوات مؤثرة
خبير بالعلاقات الدولية: رد لافروف على ماكرون يهدف لمنع التصعيد ولا يمكن لأوروبا أن تتخذ خطوات مؤثرة
سبوتنيك عربي
رأى أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة يارسلاف الحكومية، الدكتور ميرزاد حاجم، أن "الدول الأوروبية لا تزال تعيش في وهم الحروب بالوكالة"، مؤكدًا أن... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T19:49+0000
2025-03-06T19:49+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف حاجم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "نرى أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أرسل رسائل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد ظهور بوادر جدية للسلام في النزاع الأوكراني، لذلك، فإن تصريحات لافروف تأتي في سياق منع التصعيد الأوروبي مع روسيا، حيث يسأل الأوروبيين عن سبب تهديداتهم وما الذي يطلبونه من أوكرانيا".وأوضح حاجم أن "روسيا تمثل السد الذي يمنع التوسع الصيني نحو استعمار أوروبا بشكل عام، مما يجعل الأوروبيين محدودي الخيارات ولا يستطيعون سوى التصعيد الإعلامي والخطابي"، مؤكدا أن "التصعيد بين أوكرانيا وروسيا لا يعود بأي فائدة"، وتساءل: "ما الاستفادة من التصعيد بين أوكرانيا وروسيا؟".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "أكبر داعم لأوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم يتجه اليوم نحو التعددية القطبية، بينما ترامب يسعى إلى إنهاء الحروب، في حين أن أوروبا تسعى إلى تحديد مكانتها في هذا السياق"، وأشار إلى أن "التحالف السياسي بين إنجلترا والدول الأوروبية واحد، إلا أنه بدون نقطة توازن تتمثل في الدعم الأمريكي، لا يمكن لأوروبا أن تتخذ أي خطوات مؤثرة".وعن روسيا، أكد حاجم أن "السياسة الروسية تتطلع لما بعد أوكرانيا وتسعى للسلام ضمن الشروط الروسية التي لم تتغير".كما تحدث حاجم عن تأثير الذهنية الاستعمارية الأوروبية على القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن "هذا النهج لم يقدم الكثير للقارة". وأضاف: "هذه الذهنية الاستعمارية الأوروبية لم تفد القارة الإفريقية بشيء، وهذا الأمر سيدفع الدول الإفريقية إلى التوجه نحو روسيا والصين".
https://sarabic.ae/20250306/المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-زيلينسكي-اعتذر-وأبدى-استعداده-للعمل-على-تحقيق-السلام-1098455897.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير بالعلاقات الدولية: رد لافروف على ماكرون يهدف لمنع التصعيد ولا يمكن لأوروبا أن تتخذ خطوات مؤثرة

19:49 GMT 06.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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حصري
رأى أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة يارسلاف الحكومية، الدكتور ميرزاد حاجم، أن "الدول الأوروبية لا تزال تعيش في وهم الحروب بالوكالة"، مؤكدًا أن "تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهدف إلى الحد من التصعيد الأوروبي".
وأضاف حاجم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "نرى أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أرسل رسائل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد ظهور بوادر جدية للسلام في النزاع الأوكراني، لذلك، فإن تصريحات لافروف تأتي في سياق منع التصعيد الأوروبي مع روسيا، حيث يسأل الأوروبيين عن سبب تهديداتهم وما الذي يطلبونه من أوكرانيا".

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن "أوكرانيا هي امتداد تاريخي وقومي للأراضي الروسية، سواء في ما يتعلق بالتاريخ أو القومية، وأن التصريحات الأوروبية لا تعدو كونها بوادر تصعيد لا أكثر". وأضاف: "نحتاج إلى طرح السؤال: هل أوروبا مستعدة لخوض حرب نووية أو حرب مباشرة مع روسيا؟".

وأوضح حاجم أن "روسيا تمثل السد الذي يمنع التوسع الصيني نحو استعمار أوروبا بشكل عام، مما يجعل الأوروبيين محدودي الخيارات ولا يستطيعون سوى التصعيد الإعلامي والخطابي"، مؤكدا أن "التصعيد بين أوكرانيا وروسيا لا يعود بأي فائدة"، وتساءل: "ما الاستفادة من التصعيد بين أوكرانيا وروسيا؟".
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
19:31 GMT
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "أكبر داعم لأوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم يتجه اليوم نحو التعددية القطبية، بينما ترامب يسعى إلى إنهاء الحروب، في حين أن أوروبا تسعى إلى تحديد مكانتها في هذا السياق"، وأشار إلى أن "التحالف السياسي بين إنجلترا والدول الأوروبية واحد، إلا أنه بدون نقطة توازن تتمثل في الدعم الأمريكي، لا يمكن لأوروبا أن تتخذ أي خطوات مؤثرة".
وأضاف: "نحن نعلم أنه رغم الظرف السياسي والتحالف السياسي بين إنجلترا والدول الأوروبية، إلا أنه من دون الدعم الأمريكي، لا تستطيع أوروبا فعل شيء، لذلك، أوروبا متمسكة بالخطاب الأمريكي وتريد زج أمريكا في هذا الملف، لكن المفارقة أن ترامب يريد إنهاء الحروب".
وعن روسيا، أكد حاجم أن "السياسة الروسية تتطلع لما بعد أوكرانيا وتسعى للسلام ضمن الشروط الروسية التي لم تتغير".
كما تحدث حاجم عن تأثير الذهنية الاستعمارية الأوروبية على القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن "هذا النهج لم يقدم الكثير للقارة". وأضاف: "هذه الذهنية الاستعمارية الأوروبية لم تفد القارة الإفريقية بشيء، وهذا الأمر سيدفع الدول الإفريقية إلى التوجه نحو روسيا والصين".
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