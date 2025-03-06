المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250306/المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-زيلينسكي-اعتذر-وأبدى-استعداده-للعمل-على-تحقيق-السلام-1098455897.html
المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الاجتماع المقبل بين كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين الأسبوع المقبل في السعودية، سيرسل إشارة جيدة... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T19:31+0000
2025-03-06T19:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_bdcdacee5407837431186619d3540dff.jpg
وقال ويتكوف في كلمة متلفزة، اليوم الخميس: "أعتقد أننا سنذهب إلى هناك للاجتماع، ومن المفترض أن يكون اجتماعا جيدا. وأعتقد حقا أن هذا سيكون إشارة جيدة للروس، لأنهم كانوا أيضا استباقيين في رغبتهم في إنجاز شيء هنا".ووفقا له، فإن "زيلينسكي عرض التوقيع على صفقة المعادن النادرة بالفعل وسنرى ما إذا كان سينفذ".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تبدأ إلا بعد استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها الكاملة.
https://sarabic.ae/20250306/إعلام-ترامب-سيوقع-صفقة-المعادن-بشرط-اتباع-كييف-مسارا-للسلام-وبدء-محادثات-مع-موسكو-1098454461.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_53:0:1020:725_1920x0_80_0_0_935d09275d84fc2d36a013c504cd53ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام

19:31 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 19:45 GMT 06.03.2025)
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الاجتماع المقبل بين كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين الأسبوع المقبل في السعودية، سيرسل إشارة جيدة إلى موسكو.
وقال ويتكوف في كلمة متلفزة، اليوم الخميس: "أعتقد أننا سنذهب إلى هناك للاجتماع، ومن المفترض أن يكون اجتماعا جيدا. وأعتقد حقا أن هذا سيكون إشارة جيدة للروس، لأنهم كانوا أيضا استباقيين في رغبتهم في إنجاز شيء هنا".

وأشار المبعوث الأمريكي ويتكوف، إلى أن زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام.

ووفقا له، فإن "زيلينسكي عرض التوقيع على صفقة المعادن النادرة بالفعل وسنرى ما إذا كان سينفذ".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترامب سيوقع صفقة المعادن بشرط اتباع كييف مسارا للسلام وبدء محادثات مع موسكو
18:28 GMT
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تبدأ إلا بعد استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها الكاملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала