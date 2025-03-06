https://sarabic.ae/20250306/المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-زيلينسكي-اعتذر-وأبدى-استعداده-للعمل-على-تحقيق-السلام-1098455897.html
المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الاجتماع المقبل بين كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين الأسبوع المقبل في السعودية، سيرسل إشارة جيدة... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T19:31+0000
2025-03-06T19:31+0000
2025-03-06T19:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_bdcdacee5407837431186619d3540dff.jpg
وقال ويتكوف في كلمة متلفزة، اليوم الخميس: "أعتقد أننا سنذهب إلى هناك للاجتماع، ومن المفترض أن يكون اجتماعا جيدا. وأعتقد حقا أن هذا سيكون إشارة جيدة للروس، لأنهم كانوا أيضا استباقيين في رغبتهم في إنجاز شيء هنا".ووفقا له، فإن "زيلينسكي عرض التوقيع على صفقة المعادن النادرة بالفعل وسنرى ما إذا كان سينفذ".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تبدأ إلا بعد استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها الكاملة.
https://sarabic.ae/20250306/إعلام-ترامب-سيوقع-صفقة-المعادن-بشرط-اتباع-كييف-مسارا-للسلام-وبدء-محادثات-مع-موسكو-1098454461.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_53:0:1020:725_1920x0_80_0_0_935d09275d84fc2d36a013c504cd53ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
19:31 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 19:45 GMT 06.03.2025)
أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الاجتماع المقبل بين كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين الأسبوع المقبل في السعودية، سيرسل إشارة جيدة إلى موسكو.
وقال ويتكوف في كلمة متلفزة، اليوم الخميس: "أعتقد أننا سنذهب إلى هناك للاجتماع، ومن المفترض أن يكون اجتماعا جيدا. وأعتقد حقا أن هذا سيكون إشارة جيدة للروس، لأنهم كانوا أيضا استباقيين في رغبتهم في إنجاز شيء هنا".
وأشار المبعوث الأمريكي ويتكوف، إلى أن زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام.
ووفقا له، فإن "زيلينسكي عرض التوقيع على صفقة المعادن النادرة بالفعل وسنرى ما إذا كان سينفذ".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تبدأ إلا بعد استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها الكاملة.