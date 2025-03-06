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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250306/إعلام-ترامب-سيوقع-صفقة-المعادن-بشرط-اتباع-كييف-مسارا-للسلام-وبدء-محادثات-مع-موسكو-1098454461.html
إعلام: ترامب سيوقع صفقة المعادن بشرط اتباع كييف مسارا للسلام وبدء محادثات مع موسكو
إعلام: ترامب سيوقع صفقة المعادن بشرط اتباع كييف مسارا للسلام وبدء محادثات مع موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد للتوقيع على صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا، بشرط اتباع كييف مسارا ملموسا لوقف إطلاق النار وبدء... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T18:28+0000
2025-03-06T18:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الصحيفة الأمريكية، اليوم الخميس، إن "مسؤولين في الولايات المتحدة أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن مستعدة لتوقيع صفقة المعادن مع كييف فقط إذا وافق الزعيم الأوكراني على اتباع مسار ملموس لوقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام مع موسكو".وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".وشدد الرئيس الأمريكي لزيلينسكي على أنه "ليس في وضعية جيدة تؤهله الإملاء على أمريكا ما تفعله".
https://sarabic.ae/20250306/الكرملين-أوروبا-لن-تفوز-في-سباق-التسلح-ضد-روسيا-لأن-موسكو-لن-تشارك-فيه-1098453836.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ترامب سيوقع صفقة المعادن بشرط اتباع كييف مسارا للسلام وبدء محادثات مع موسكو

18:28 GMT 06.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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أفادت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد للتوقيع على صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا، بشرط اتباع كييف مسارا ملموسا لوقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام مع روسيا.
وقالت الصحيفة الأمريكية، اليوم الخميس، إن "مسؤولين في الولايات المتحدة أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن مستعدة لتوقيع صفقة المعادن مع كييف فقط إذا وافق الزعيم الأوكراني على اتباع مسار ملموس لوقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام مع موسكو".
وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.
واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه
17:59 GMT
كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".
وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
وشدد الرئيس الأمريكي لزيلينسكي على أنه "ليس في وضعية جيدة تؤهله الإملاء على أمريكا ما تفعله".
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