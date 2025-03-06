https://sarabic.ae/20250306/إعلام-ترامب-سيوقع-صفقة-المعادن-بشرط-اتباع-كييف-مسارا-للسلام-وبدء-محادثات-مع-موسكو-1098454461.html

إعلام: ترامب سيوقع صفقة المعادن بشرط اتباع كييف مسارا للسلام وبدء محادثات مع موسكو

إعلام: ترامب سيوقع صفقة المعادن بشرط اتباع كييف مسارا للسلام وبدء محادثات مع موسكو

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد للتوقيع على صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا، بشرط اتباع كييف مسارا ملموسا لوقف إطلاق النار وبدء... 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T18:28+0000

2025-03-06T18:28+0000

2025-03-06T18:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت الصحيفة الأمريكية، اليوم الخميس، إن "مسؤولين في الولايات المتحدة أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن مستعدة لتوقيع صفقة المعادن مع كييف فقط إذا وافق الزعيم الأوكراني على اتباع مسار ملموس لوقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام مع موسكو".وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.واتهم ترامب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".وأخبر ترامب زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".وشدد الرئيس الأمريكي لزيلينسكي على أنه "ليس في وضعية جيدة تؤهله الإملاء على أمريكا ما تفعله".

https://sarabic.ae/20250306/الكرملين-أوروبا-لن-تفوز-في-سباق-التسلح-ضد-روسيا-لأن-موسكو-لن-تشارك-فيه-1098453836.html

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