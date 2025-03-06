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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250306/الكرملين-أوروبا-لن-تفوز-في-سباق-التسلح-ضد-روسيا-لأن-موسكو-لن-تشارك-فيه-1098453836.html
الكرملين: أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه
الكرملين: أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T17:59+0000
2025-03-06T17:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف، في تعليق على تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، حول سباق تسلح جديد على خلفية الصراع الأوكراني، نُشر على قناة "تلغرام" للصحفي بافيل زاروبين: "لن يحققوا الفوز، لأننا لن نشارك في ذلك".وقال بيسكوف، للصحفيين: "لدى مطالعة خطاب ماكرون، فإنه يظهر شعورا بأن فرنسا تبحث حقًا عن مواصلة الحرب. علاوة على ذلك، فإن فرنسا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية في قضية الأمن وما إلى ذلك. هذا بالفعل خطاب نووي.. وادعاء بالزعامة النووية في أوروبا، أي أنه خطاب تصعيدي (عدائي) للغاية"، مشيراً إلى أن تصريح ماكرون حول أن روسيا أصبحت عدوًا لفرنسا يتضمن العديد من المغالطات.
https://sarabic.ae/20250302/الكرملين-فرنسا-اتخذت-موقفا-مؤيدا-لاستمرار-الحرب-في-أوكرانيا-بأي-وسيلة--1098302574.html
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الكرملين: أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه

17:59 GMT 06.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه.
وقال بيسكوف، في تعليق على تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، حول سباق تسلح جديد على خلفية الصراع الأوكراني، نُشر على قناة "تلغرام" للصحفي بافيل زاروبين: "لن يحققوا الفوز، لأننا لن نشارك في ذلك".
وأعاد بيسكوف، إلى الأذهان تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إمكانية سباق تسلح جديد، عندما استبعد الرئيس الروسي أن تنجر موسكو إلى مثل هذه الإجراءات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة
2 مارس, 07:22 GMT
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعطي انطباعاً بأن فرنسا تسعى لمواصلة الحرب، وعلاوة على ذلك يشير (الخطاب) إلى أن روسيا أصبحت "عدوّا لفرنسا".
وقال بيسكوف، للصحفيين: "لدى مطالعة خطاب ماكرون، فإنه يظهر شعورا بأن فرنسا تبحث حقًا عن مواصلة الحرب. علاوة على ذلك، فإن فرنسا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية في قضية الأمن وما إلى ذلك. هذا بالفعل خطاب نووي.. وادعاء بالزعامة النووية في أوروبا، أي أنه خطاب تصعيدي (عدائي) للغاية"، مشيراً إلى أن تصريح ماكرون حول أن روسيا أصبحت عدوًا لفرنسا يتضمن العديد من المغالطات.
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