https://sarabic.ae/20250306/الكرملين-أوروبا-لن-تفوز-في-سباق-التسلح-ضد-روسيا-لأن-موسكو-لن-تشارك-فيه-1098453836.html
الكرملين: أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه
الكرملين: أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T17:59+0000
2025-03-06T17:59+0000
2025-03-06T17:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف، في تعليق على تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، حول سباق تسلح جديد على خلفية الصراع الأوكراني، نُشر على قناة "تلغرام" للصحفي بافيل زاروبين: "لن يحققوا الفوز، لأننا لن نشارك في ذلك".وقال بيسكوف، للصحفيين: "لدى مطالعة خطاب ماكرون، فإنه يظهر شعورا بأن فرنسا تبحث حقًا عن مواصلة الحرب. علاوة على ذلك، فإن فرنسا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية في قضية الأمن وما إلى ذلك. هذا بالفعل خطاب نووي.. وادعاء بالزعامة النووية في أوروبا، أي أنه خطاب تصعيدي (عدائي) للغاية"، مشيراً إلى أن تصريح ماكرون حول أن روسيا أصبحت عدوًا لفرنسا يتضمن العديد من المغالطات.
https://sarabic.ae/20250302/الكرملين-فرنسا-اتخذت-موقفا-مؤيدا-لاستمرار-الحرب-في-أوكرانيا-بأي-وسيلة--1098302574.html
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روسيا
الكرملين: أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أوروبا لن تفوز في سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لن تشارك فيه.
وقال بيسكوف، في تعليق على تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، حول سباق تسلح جديد على خلفية الصراع الأوكراني، نُشر على قناة "تلغرام" للصحفي بافيل زاروبين: "لن يحققوا الفوز، لأننا لن نشارك في ذلك".
وأعاد بيسكوف، إلى الأذهان تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إمكانية سباق تسلح جديد، عندما استبعد الرئيس الروسي أن تنجر موسكو إلى مثل هذه الإجراءات.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعطي انطباعاً بأن فرنسا تسعى لمواصلة الحرب، وعلاوة على ذلك يشير (الخطاب) إلى أن روسيا أصبحت "عدوّا لفرنسا".
وقال بيسكوف، للصحفيين: "لدى مطالعة خطاب ماكرون، فإنه يظهر شعورا بأن فرنسا تبحث حقًا عن مواصلة الحرب. علاوة على ذلك، فإن فرنسا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية في قضية الأمن وما إلى ذلك. هذا بالفعل خطاب نووي.. وادعاء بالزعامة النووية في أوروبا، أي أنه خطاب تصعيدي (عدائي) للغاية"، مشيراً إلى أن تصريح ماكرون حول أن روسيا أصبحت عدوًا لفرنسا يتضمن العديد من المغالطات.