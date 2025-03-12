https://sarabic.ae/20250312/البيت-الأبيض-ترامب-وضع-زيلينسكي-في-مكانه-الصحيح-1098591593.html

البيت الأبيض: ترامب وضع زيلينسكي في مكانه الصحيح

البيت الأبيض: ترامب وضع زيلينسكي في مكانه الصحيح

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع فلاديمير زيلينسكي "في مكانه الصحيح"، لافتة إلى أن... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T03:57+0000

2025-03-12T03:57+0000

2025-03-12T05:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ترامب

زيلينسكي

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ليفيت لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "كان هناك الكثير من المشككين في واشنطن، لكن الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) بارع في إبرام الصفقات ومفاوض ماهر، فقد وضع زيلينسكي في مكانه الصحيح وأبلغه أن الأمريكيين جادون بشأن اتفاق السلام".وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية أن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا".وتابع البيان أن دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي "اتفقا على التوصل إلى اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في أوكرانيا، من أجل توسيع الاقتصاد الأوكراني وتعويض تكلفة المساعدات الأمريكية، وضمان أمن وازدهار طويل الأمد لأوكرانيا".وأضاف البيان أن الوفدين الأمريكي والأوكراني اتفقا على تشكيل فرق تفاوض والبدء فورًا بمحادثات حول سلام دائم.واستضافت مدينة جدة السعودية، الثلاثاء، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.

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ترامب, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا