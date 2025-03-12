https://sarabic.ae/20250312/روسيا-أي-اتفاقات-بشأن-أوكرانيا-ستكون-بشروط-موسكو-وليس-واشنطن-1098590903.html

مجلس الفيدرالية الروسي: أي اتفاقات بشأن أوكرانيا ستكون بشروط موسكو وليس واشنطن

مجلس الفيدرالية الروسي: أي اتفاقات بشأن أوكرانيا ستكون بشروط موسكو وليس واشنطن

سبوتنيك عربي

صرّح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الأربعاء، بأن أي اتفاقات تتعلق بأوكرانيا ستكون وفق شروط روسيا وليس الولايات المتحدة، وذلك... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T03:26+0000

2025-03-12T03:26+0000

2025-03-12T05:57+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كوساتشيف، عبر تطبيق "تلغرام": "تشير نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة إلى شيء واحد فقط، وهو أن مسرحية ’المرؤوس الذي يتسلط على الرئيس‘ التي أداها (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، على عكس (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن، كانت فاشلة تمامًا".وأضاف: "شروط المفاوضات أمريكية وليست أوكرانية، والأوكرانيون يوافقون على ما يُملى عليهم. زيلينسكي في موقف دفاعي، أو كما قال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية: ’وضع ترامب زيلينسكي في مكانه‘. روسيا تتقدم، ولذلك ستكون الاتفاقات وفق شروطنا، لا شروط الولايات المتحدة. هذا ليس تبجحًا، بل حقيقة تؤكد أن الاتفاقات الحقيقية تُكتب هناك، على خطوط المواجهة. وهذا ما ينبغي أن تدركه واشنطن أيضًا".وكان بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وأوكرانيا، عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية، قد أشار إلى أن أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية، وستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا".كما أوضح أن "رئيسي البلدين، دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، اتفقا على التوصل إلى اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في أوكرانيا، بهدف توسيع الاقتصاد الأوكراني وتعويض تكلفة المساعدات الأمريكية، وضمان أمن وازدهار طويل الأمد لأوكرانيا".وأكد البيان أن الوفدين الأمريكي والأوكراني اتفقا على تشكيل فرق تفاوض والبدء فورًا في محادثات حول سلام دائم.وكانت مدينة جدة السعودية قد استضافت، يوم الثلاثاء، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.يُذكر أن العاصمة السعودية الرياض كانت قد شهدت، في 18 فبراير الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.

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