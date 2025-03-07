https://sarabic.ae/20250307/موسكو-حول-عودة-العلاقات-مع-واشنطن-سنسترشد-بالأفعال-الملموسة-----1098461424.html

موسكو حول عودة العلاقات مع واشنطن: سنسترشد بالأفعال الملموسة

موسكو حول عودة العلاقات مع واشنطن: سنسترشد بالأفعال الملموسة

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ستسترشد بالأفعال والخطوات الملموسة من قبل واشنطن لعودة العلاقات بين... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T07:19+0000

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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على احتمال عودة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر لهذا الأمر بواقعية، وهذا ما نفعله. هناك اتصالات، يجري العمل عليها. هناك تفاهم على أن هذه العلاقات بحاجة إلى إعادة ترميم. ومن ثم سنسترشد بالأفعال والخطوات الملموسة من الجانب الآخر".وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيت كيلوغ، قد صرح، في وقت سابق، بأن عدم التفاعل مع روسيا في سياق الصراع في أوكرانيا يعد استراتيجية غير قابلة للتطبيق. وأضاف الدبلوماسي أن نهج ترامب يرتكز على الاعتراف بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا.وعقدت في الرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. من الجانب الروسي، شارك في الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، بينما من الجانب الأمريكي، شارك في الاجتماع مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.وكما ذكر لافروف، فقد اتفقت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة خلال أول مفاوضات وجهاً لوجه منذ فترة طويلة، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الكامل وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك. وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة القيود المصطنعة على عمل السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى، وإنشاء مجموعات عمل رفيعة المستوى للبدء في العمل على حل سريع للأزمة الأوكرانية.روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها "إيجابية"سيارتو: أوروبا "تصرخ" لعدم دعوتها إلى طاولة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا

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