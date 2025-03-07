موسكو حول عودة العلاقات مع واشنطن: سنسترشد بالأفعال الملموسة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250307/موسكو-حول-عودة-العلاقات-مع-واشنطن-سنسترشد-بالأفعال-الملموسة-----1098461424.html
موسكو حول عودة العلاقات مع واشنطن: سنسترشد بالأفعال الملموسة
موسكو حول عودة العلاقات مع واشنطن: سنسترشد بالأفعال الملموسة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ستسترشد بالأفعال والخطوات الملموسة من قبل واشنطن لعودة العلاقات بين... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T07:19+0000
2025-03-07T07:19+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على احتمال عودة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر لهذا الأمر بواقعية، وهذا ما نفعله. هناك اتصالات، يجري العمل عليها. هناك تفاهم على أن هذه العلاقات بحاجة إلى إعادة ترميم. ومن ثم سنسترشد بالأفعال والخطوات الملموسة من الجانب الآخر".وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيت كيلوغ، قد صرح، في وقت سابق، بأن عدم التفاعل مع روسيا في سياق الصراع في أوكرانيا يعد استراتيجية غير قابلة للتطبيق. وأضاف الدبلوماسي أن نهج ترامب يرتكز على الاعتراف بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا.وعقدت في الرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. من الجانب الروسي، شارك في الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، بينما من الجانب الأمريكي، شارك في الاجتماع مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.وكما ذكر لافروف، فقد اتفقت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة خلال أول مفاوضات وجهاً لوجه منذ فترة طويلة، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الكامل وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك. وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة القيود المصطنعة على عمل السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى، وإنشاء مجموعات عمل رفيعة المستوى للبدء في العمل على حل سريع للأزمة الأوكرانية.روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها "إيجابية"سيارتو: أوروبا "تصرخ" لعدم دعوتها إلى طاولة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250222/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-الاستعدادات-للقاء-بوتين-وترامب-جارية-لكنها-في-مرحلة-مبكرة-1098053038.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو حول عودة العلاقات مع واشنطن: سنسترشد بالأفعال الملموسة

07:19 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ستسترشد بالأفعال والخطوات الملموسة من قبل واشنطن لعودة العلاقات بين البلدين.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على احتمال عودة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر لهذا الأمر بواقعية، وهذا ما نفعله. هناك اتصالات، يجري العمل عليها. هناك تفاهم على أن هذه العلاقات بحاجة إلى إعادة ترميم. ومن ثم سنسترشد بالأفعال والخطوات الملموسة من الجانب الآخر".
وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيت كيلوغ، قد صرح، في وقت سابق، بأن عدم التفاعل مع روسيا في سياق الصراع في أوكرانيا يعد استراتيجية غير قابلة للتطبيق. وأضاف الدبلوماسي أن نهج ترامب يرتكز على الاعتراف بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
نائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة
22 فبراير, 03:45 GMT
وعقدت في الرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. من الجانب الروسي، شارك في الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، بينما من الجانب الأمريكي، شارك في الاجتماع مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
وكما ذكر لافروف، فقد اتفقت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة خلال أول مفاوضات وجهاً لوجه منذ فترة طويلة، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الكامل وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك. وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة القيود المصطنعة على عمل السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى، وإنشاء مجموعات عمل رفيعة المستوى للبدء في العمل على حل سريع للأزمة الأوكرانية.
روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها "إيجابية"
سيارتو: أوروبا "تصرخ" لعدم دعوتها إلى طاولة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала