https://sarabic.ae/20250218/سيارتو-أوروبا-تصرخ-لعدم-دعوتها-إلى-طاولة-المحادثات-الروسية-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1097894215.html
سيارتو: أوروبا "تصرخ" لعدم دعوتها إلى طاولة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا
سيارتو: أوروبا "تصرخ" لعدم دعوتها إلى طاولة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، "صراخ" ساسة أوروبا لعدم دعوتهم إلى طاولة المحادثات بين روسيا و الولايات المتحدة بشأن السلام في أوكرانيا. مشيرا إلى... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T02:34+0000
2025-02-18T02:34+0000
2025-02-18T02:34+0000
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بودابست - سبوتنيك. وكتب سيارتو في صفحته على "فيس بوك" (المحظور في روسيا)، "غدا ستبدأ في الرياض المباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن السلام في أوكرانيا، بقيادة وزيري خارجية البلدين.. الأوروبيون المؤيدون للحرب يصرخون لأنهم غير مدعوين إلى طاولة المفاوضات".وأكد على أن هنغاريا، على عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، كانت تؤيد التسوية السلمية منذ ثلاث سنوات وكانت تنتظر بدء المفاوضات.وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد نصح القادة الأوروبيين، قبيل انطلاق قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" في بودابست في 7 نوفمبر الماضي، بأن من الضروري محاولة تغيير الوضع الذي وضعوا أنفسهم فيه"، مشيرا إلى أنهم أصبحوا الآن "مجرد متفرج جالس على مقعد صغير في الزاوية، بينما يجلس السادة – روسيا والولايات المتحدة – على الكراسي ويتحاورون".وقد شدد أوربان مرارا على أن السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أوروبا فقدت فرصتها للعب دور الوسيط، لأنها فشلت في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.وتستضيف الرياض اليوم الثلاثاء محادثات بين ممثلي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل الجانب الروسي يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي ووزير الخارجية سيرغي لافروف.بدوره، قال مساعد الرئيس الروسي، إن المحادثات الروسية الأميركية في الرياض "ستعقد دون مشاركة دول ثالثة".
https://sarabic.ae/20250217/روسيا-هناك-احتمال-لإنهاء-المرحلة-الساخنة-في-الأزمة-الأوكرانية-1097886451.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, هنغاريا
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, هنغاريا
سيارتو: أوروبا "تصرخ" لعدم دعوتها إلى طاولة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا
انتقد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، "صراخ" ساسة أوروبا لعدم دعوتهم إلى طاولة المحادثات بين روسيا و الولايات المتحدة بشأن السلام في أوكرانيا. مشيرا إلى أنها "محادثات سلام ولا مكان لمؤيدي الحرب فيها".
بودابست - سبوتنيك. وكتب سيارتو في صفحته على "فيس بوك" (المحظور في روسيا)، "غدا ستبدأ في الرياض المباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن السلام في أوكرانيا، بقيادة وزيري خارجية البلدين.. الأوروبيون المؤيدون للحرب يصرخون لأنهم غير مدعوين إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف: "ولكن لماذا ينبغي دعوتهم!؟.. المفاوضات تدور حول السلام، ولا مكان للمؤيدين للحرب فيها".
وأكد على أن هنغاريا، على عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، كانت تؤيد التسوية السلمية منذ ثلاث سنوات وكانت تنتظر بدء المفاوضات.
وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد نصح القادة الأوروبيين، قبيل انطلاق قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" في بودابست في 7 نوفمبر الماضي، بأن من الضروري محاولة تغيير الوضع الذي وضعوا أنفسهم فيه"، مشيرا إلى أنهم أصبحوا الآن "مجرد متفرج جالس على مقعد صغير في الزاوية، بينما يجلس السادة – روسيا والولايات المتحدة – على الكراسي ويتحاورون".
وقد شدد أوربان مرارا على أن السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أوروبا فقدت فرصتها للعب دور الوسيط، لأنها فشلت في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وتستضيف الرياض اليوم الثلاثاء محادثات بين ممثلي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل الجانب الروسي يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
بدوره، قال مساعد الرئيس الروسي، إن المحادثات الروسية الأميركية في الرياض "ستعقد دون مشاركة دول ثالثة".