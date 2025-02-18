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انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
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روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها "إيجابية"
روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها "إيجابية"
سبوتنيك عربي
وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، كانت إيجابية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-18T12:28+0000
روسيا
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وقال أوشاكوف ردا على سؤال حول سير المفاوضات في الرياض: "ليست سيئة في رأيي جيدة".وأضاف: ""اتفقنا على أن نأخذ مصالح بعضنا البعض في الاعتبار، ولكن في الوقت نفسه سنعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، لأن موسكو وواشنطن مهتمتان بهذا الأمر".وتابع: "قلنا، بما في ذلك الجانب الأمريكي، إن القوتين العظيمتين لا يمكنهما عدم التواصل، ولا إجراء حوار، ولا فهم بعضهما البعض، وهو ما كان عليه الحال في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن (الرئيس الأمريكي السابق)".وأكد أنه "كان هناك تواصل محترم وإيجابي وبناء للغاية".وأجاب على سؤال حول التقارب بين روسيا والولايات المتحدة: "من الصعب القول حتى الآن إن العلاقات مقتربة، ولكن كان هناك حديث حول هذا الموضوع. وسوف نأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين ونعزز العلاقات الثنائية".رداً على سؤال ما إذا كانت المفاوضات تطرقت إلى موضوع التسوية الأوكرانية قال: "نعم، لقد ناقشنا ووضحنا توجهاتنا الأساسية واتفقنا على أن فرقًا فردية من المفاوضين بشأن هذا الموضوع ستدخل في اتصالات في الوقت المناسب".أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن هناك حاجة إلى عمل وثيق قبل لقاء زعمي الولايات المتحدة وروسيا.انطلقت في الرياض، اليوم الثلاثاء، محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى. ومثل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف.ويشارك أيضا مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. وشارك أيضا ممثلو من المملكة العربية السعودية
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روسيا

روسيا تصف المحادثات مع أمريكا في الرياض بأنها "إيجابية"

12:19 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 12:28 GMT 18.02.2025)
© Photo / Zakharova الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض
الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Photo / Zakharova
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وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، كانت إيجابية.
وقال أوشاكوف ردا على سؤال حول سير المفاوضات في الرياض: "ليست سيئة في رأيي جيدة".
وأضاف: ""اتفقنا على أن نأخذ مصالح بعضنا البعض في الاعتبار، ولكن في الوقت نفسه سنعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، لأن موسكو وواشنطن مهتمتان بهذا الأمر".
وتابع: "قلنا، بما في ذلك الجانب الأمريكي، إن القوتين العظيمتين لا يمكنهما عدم التواصل، ولا إجراء حوار، ولا فهم بعضهما البعض، وهو ما كان عليه الحال في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن (الرئيس الأمريكي السابق)".
وأكد أنه "كان هناك تواصل محترم وإيجابي وبناء للغاية".
وأجاب على سؤال حول التقارب بين روسيا والولايات المتحدة: "من الصعب القول حتى الآن إن العلاقات مقتربة، ولكن كان هناك حديث حول هذا الموضوع. وسوف نأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين ونعزز العلاقات الثنائية".
رداً على سؤال ما إذا كانت المفاوضات تطرقت إلى موضوع التسوية الأوكرانية قال: "نعم، لقد ناقشنا ووضحنا توجهاتنا الأساسية واتفقنا على أن فرقًا فردية من المفاوضين بشأن هذا الموضوع ستدخل في اتصالات في الوقت المناسب".
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن هناك حاجة إلى عمل وثيق قبل لقاء زعمي الولايات المتحدة وروسيا.
انطلقت في الرياض، اليوم الثلاثاء، محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى. ومثل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف.
ويشارك أيضا مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. وشارك أيضا ممثلو من المملكة العربية السعودية
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