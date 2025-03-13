https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-المفاوضون-الأمريكيون-يتوجهون-إلى-روسيا-والاتصالات-مجدولة-1098620652.html

الكرملين: المفاوضون الأمريكيون يتوجهون إلى روسيا والاتصالات مجدولة

الكرملين: المفاوضون الأمريكيون يتوجهون إلى روسيا والاتصالات مجدولة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن المفاوضين الأمريكيين بشأن أوكرانيا في طريقهم إلى روسيا، وأن الاتصالات مجدولة. 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T09:33+0000

2025-03-13T09:33+0000

2025-03-13T10:07+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "المفاوضون (الأمريكيون) يتوجهون بالفعل إلى روسيا والاتصالات مجدولة. لن نستبق الأحداث، وسنوافيكم بالتفاصيل فيما بعد".وأشار بيسكوف إلى أن عملية نقل المعلومات حول نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة إلى الجانب الروسي جارية. وأضاف قائلا: "جرت المفاوضات في جدة، وبعد ذلك، قال كل من السيد (مستشار الأمن القومي مايك) والتز والسيد (وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو إن المعلومات ستنقل إلى روسيا عبر قنوات مختلفة، وعملية إطلاع روسيا على المعلومات جارية الآن".وانعقد في السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. ونشر مكتب فلاديميرزيلينسكي بيانا مشتركا بين كييف وواشنطن عقب المحادثات، أشار إلى أن كييف مستعدة لمقترح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.وشدد بيسكوف على أن روسيا تعتبر العقوبات المفروضة عليها غير قانونية وينبغي رفعها. وتابع: "ما زلنا نعتبر هذه العقوبات غير قانونية ونعتقد أن كل هذه العقوبات يجب أن تُرفع لأنها غير قانونية"، مؤكدا أن الرفع المحتمل للعقوبات ضد روسيا هو موضوع تفاوض، ولا داعي للاستعجال.وزاد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة. ومنذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا.مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيالافروف: روسيا لن تقبل بوجود دول الناتو على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف

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