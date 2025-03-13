الكرملين: المفاوضون الأمريكيون يتوجهون إلى روسيا والاتصالات مجدولة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:26 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-المفاوضون-الأمريكيون-يتوجهون-إلى-روسيا-والاتصالات-مجدولة-1098620652.html
الكرملين: المفاوضون الأمريكيون يتوجهون إلى روسيا والاتصالات مجدولة
الكرملين: المفاوضون الأمريكيون يتوجهون إلى روسيا والاتصالات مجدولة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن المفاوضين الأمريكيين بشأن أوكرانيا في طريقهم إلى روسيا، وأن الاتصالات مجدولة. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T09:33+0000
2025-03-13T10:07+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "المفاوضون (الأمريكيون) يتوجهون بالفعل إلى روسيا والاتصالات مجدولة. لن نستبق الأحداث، وسنوافيكم بالتفاصيل فيما بعد".وأشار بيسكوف إلى أن عملية نقل المعلومات حول نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة إلى الجانب الروسي جارية. وأضاف قائلا: "جرت المفاوضات في جدة، وبعد ذلك، قال كل من السيد (مستشار الأمن القومي مايك) والتز والسيد (وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو إن المعلومات ستنقل إلى روسيا عبر قنوات مختلفة، وعملية إطلاع روسيا على المعلومات جارية الآن".وانعقد في السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. ونشر مكتب فلاديميرزيلينسكي بيانا مشتركا بين كييف وواشنطن عقب المحادثات، أشار إلى أن كييف مستعدة لمقترح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.وشدد بيسكوف على أن روسيا تعتبر العقوبات المفروضة عليها غير قانونية وينبغي رفعها. وتابع: "ما زلنا نعتبر هذه العقوبات غير قانونية ونعتقد أن كل هذه العقوبات يجب أن تُرفع لأنها غير قانونية"، مؤكدا أن الرفع المحتمل للعقوبات ضد روسيا هو موضوع تفاوض، ولا داعي للاستعجال.وزاد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة. ومنذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا.مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيالافروف: روسيا لن تقبل بوجود دول الناتو على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف
https://sarabic.ae/20250313/إعلام-روسيا-تسقط-ورقة-زيلينسكي-التفاوضية-بخطوات-حاسمة-ومفاجئة-1098619787.html
https://sarabic.ae/20250312/رئيس-الاستخبارات-الروسية-يناقش-مع-نظيره-الأمريكي-التعاون-الأمني-المشترك-1098592973.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

الكرملين: المفاوضون الأمريكيون يتوجهون إلى روسيا والاتصالات مجدولة

09:33 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 10:07 GMT 13.03.2025)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن المفاوضين الأمريكيين بشأن أوكرانيا في طريقهم إلى روسيا، وأن الاتصالات مجدولة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "المفاوضون (الأمريكيون) يتوجهون بالفعل إلى روسيا والاتصالات مجدولة. لن نستبق الأحداث، وسنوافيكم بالتفاصيل فيما بعد".
وأشار بيسكوف إلى أن عملية نقل المعلومات حول نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة إلى الجانب الروسي جارية. وأضاف قائلا: "جرت المفاوضات في جدة، وبعد ذلك، قال كل من السيد (مستشار الأمن القومي مايك) والتز والسيد (وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو إن المعلومات ستنقل إلى روسيا عبر قنوات مختلفة، وعملية إطلاع روسيا على المعلومات جارية الآن".
وأكد بيسكوف أن روسيا ستدرس وتحدد موقفها بشأن أوكرانيا بعد تلقي المعلومات من ممثلي الولايات المتحدة.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
إعلام: روسيا تسقط ورقة زيلينسكي التفاوضية بخطوات حاسمة ومفاجئة
09:07 GMT
وانعقد في السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. ونشر مكتب فلاديميرزيلينسكي بيانا مشتركا بين كييف وواشنطن عقب المحادثات، أشار إلى أن كييف مستعدة لمقترح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
رئيس الاستخبارات الروسية يناقش مع نظيره الأمريكي التعاون الأمني المشترك
أمس, 07:27 GMT
وشدد بيسكوف على أن روسيا تعتبر العقوبات المفروضة عليها غير قانونية وينبغي رفعها. وتابع: "ما زلنا نعتبر هذه العقوبات غير قانونية ونعتقد أن كل هذه العقوبات يجب أن تُرفع لأنها غير قانونية"، مؤكدا أن الرفع المحتمل للعقوبات ضد روسيا هو موضوع تفاوض، ولا داعي للاستعجال.
وزاد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة. ومنذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا.
مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا
لافروف: روسيا لن تقبل بوجود دول الناتو على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала