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السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
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لبنان والعالم
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123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250309/مستشار-زيلينسكي-يجدد-رفض-فكرة-الاعتذار-لترامب-1098522783.html
مستشار زيلينسكي يجدد رفض فكرة الاعتذار لترامب
مستشار زيلينسكي يجدد رفض فكرة الاعتذار لترامب
سبوتنيك عربي
كرر ميخايلو بودولياك، مستشار فلاديمير زيلينسكي، أن الأخير لن يعتذر لترامب، وذلك بعد أكثر من أسبوع على اللقاء العاصف الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب،... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T10:03+0000
2025-03-09T10:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب
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وعلى الرغم من أن زيلينسكي خفف لاحقًا من حدة موقفه، مؤكدًا أنه يكن الاحترام والامتنان للرئيس الأمريكي، إلا أنه اكتفى "بإبداء أسفه" على ما حدث خلال اللقاء دون تقديم اعتذار رسمي.ووصف بودولياك في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية اللقاء بين الرئيسين بأنه كان "مفيدًا في بعض النواحي"، مؤكدًا أن زيلينسكي كان محقًا تمامًا في محاولته نقل فكرته الأساسية للأمريكيين، وهي أن الحرب لن تتوقف إلا إذا قدمت روسيا تنازلات. وأضاف: "من خلال تسليط الضوء على خلافاتنا، يمكن توضيح وجهات النظر المختلفة".وكان ترامب قد انتقد زيلينسكي خلال اللقاء، واتهمه بالسعي لإشعال حرب عالمية ثالثة، كما عبّر عن استيائه لعدم إظهار الرئيس الأوكراني المزيد من الامتنان لواشنطن التي قدمت مساعدات مالية وعسكرية كبيرة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.في أعقاب اللقاء، أوقفت الولايات المتحدة شحنة مساعدات عسكرية كانت مقررة لأوكرانيا، كما أعلنت وكالات الاستخبارات الأمريكية تعليق عملها مؤقتًا مع السلطات الأوكرانية.زادت هذه الخطوات من القلق الأوكراني والأوروبي، مما دفع زيلينسكي إلى التأكيد لاحقًا على تمسك بلاده بالسلام وحرصها على علاقات متينة مع واشنطن.يشار إلى أنه رغم التوترات، يبدو أن زيلينسكي متمسك بموقفه، معتبرًا أن رسالته حول ضرورة "إجبار روسيا على تقديم تنازلات" هي المفتاح لإنهاء الصراع.وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الاجتماع المقبل بين كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين الأسبوع المقبل في السعودية، سيرسل إشارة جيدة إلى موسكو.وقال ويتكوف في كلمة متلفزة، يوم الخميس الماضي: "أعتقد أننا سنذهب إلى هناك للاجتماع، ومن المفترض أن يكون اجتماعا جيدا. وأعتقد حقا أن هذا سيكون إشارة جيدة للروس، لأنهم كانوا أيضا استباقيين في رغبتهم في إنجاز شيء هنا".وأشار المبعوث الأمريكي ويتكوف، إلى أن زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام، ووفقا له، فإن "زيلينسكي عرض التوقيع على صفقة المعادن النادرة بالفعل وسنرى ما إذا كان سينفذ".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تبدأ إلا بعد استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها الكاملة.
https://sarabic.ae/20250306/المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-زيلينسكي-اعتذر-وأبدى-استعداده-للعمل-على-تحقيق-السلام-1098455897.html
https://sarabic.ae/20250308/إعلام-خبراء-غربيون-يغادرون-أوكرانيا-بعد-مشاركتهم-في-تحليل-البيانات-الفضائية-1098489527.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب

مستشار زيلينسكي يجدد رفض فكرة الاعتذار لترامب

10:03 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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كرر ميخايلو بودولياك، مستشار فلاديمير زيلينسكي، أن الأخير لن يعتذر لترامب، وذلك بعد أكثر من أسبوع على اللقاء العاصف الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح خلال زيلينسكي أنه لن يعتذر له رغم المشاجرة الكلامية الحادة التي اندلعت بينهما على مرأى وسائل الإعلام.
وعلى الرغم من أن زيلينسكي خفف لاحقًا من حدة موقفه، مؤكدًا أنه يكن الاحترام والامتنان للرئيس الأمريكي، إلا أنه اكتفى "بإبداء أسفه" على ما حدث خلال اللقاء دون تقديم اعتذار رسمي.
ووصف بودولياك في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية اللقاء بين الرئيسين بأنه كان "مفيدًا في بعض النواحي"، مؤكدًا أن زيلينسكي كان محقًا تمامًا في محاولته نقل فكرته الأساسية للأمريكيين، وهي أن الحرب لن تتوقف إلا إذا قدمت روسيا تنازلات. وأضاف: "من خلال تسليط الضوء على خلافاتنا، يمكن توضيح وجهات النظر المختلفة".
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
6 مارس, 19:31 GMT
وكان ترامب قد انتقد زيلينسكي خلال اللقاء، واتهمه بالسعي لإشعال حرب عالمية ثالثة، كما عبّر عن استيائه لعدم إظهار الرئيس الأوكراني المزيد من الامتنان لواشنطن التي قدمت مساعدات مالية وعسكرية كبيرة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
في أعقاب اللقاء، أوقفت الولايات المتحدة شحنة مساعدات عسكرية كانت مقررة لأوكرانيا، كما أعلنت وكالات الاستخبارات الأمريكية تعليق عملها مؤقتًا مع السلطات الأوكرانية.
زادت هذه الخطوات من القلق الأوكراني والأوروبي، مما دفع زيلينسكي إلى التأكيد لاحقًا على تمسك بلاده بالسلام وحرصها على علاقات متينة مع واشنطن.
يشار إلى أنه رغم التوترات، يبدو أن زيلينسكي متمسك بموقفه، معتبرًا أن رسالته حول ضرورة "إجبار روسيا على تقديم تنازلات" هي المفتاح لإنهاء الصراع.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
إعلام: خبراء غربيون يغادرون أوكرانيا بعد مشاركتهم في تحليل البيانات الفضائية
أمس, 07:57 GMT
وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الاجتماع المقبل بين كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين الأسبوع المقبل في السعودية، سيرسل إشارة جيدة إلى موسكو.
وقال ويتكوف في كلمة متلفزة، يوم الخميس الماضي: "أعتقد أننا سنذهب إلى هناك للاجتماع، ومن المفترض أن يكون اجتماعا جيدا. وأعتقد حقا أن هذا سيكون إشارة جيدة للروس، لأنهم كانوا أيضا استباقيين في رغبتهم في إنجاز شيء هنا".
وأشار المبعوث الأمريكي ويتكوف، إلى أن زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام، ووفقا له، فإن "زيلينسكي عرض التوقيع على صفقة المعادن النادرة بالفعل وسنرى ما إذا كان سينفذ".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تبدأ إلا بعد استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها الكاملة.
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