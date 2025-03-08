https://sarabic.ae/20250308/إعلام-خبراء-غربيون-يغادرون-أوكرانيا-بعد-مشاركتهم-في-تحليل-البيانات-الفضائية-1098489527.html
إعلام: خبراء غربيون يغادرون أوكرانيا بعد مشاركتهم في تحليل البيانات الفضائية
إعلام: خبراء غربيون يغادرون أوكرانيا بعد مشاركتهم في تحليل البيانات الفضائية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر مقرب من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن المتخصصين الغربيين الذين كانوا يعملون على بيانات... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T07:57+0000
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وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن "مجموعة من "الشركاء" الغربيين الذين ساعدوا في تلقي ومعالجة المعلومات الاستخباراتية من الأقمار الصناعية في المقر العسكري في كييف، قد غادروا".وأفاد موقع البوابة العسكرية الأوكرانية، أن شركة الفضاء والطيران الأمريكية "ماكسار تكنولوجيز" قطعت عن أوكرانيا إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية.وبحسب الصحيفة، فإن بعض وكالات الاستخبارات الأوروبية تطوّعت "لسد الفجوة" في سياق العمل مع بيانات الأقمار الصناعية. وبحسب مسؤولين عسكريين أوكرانيين لم يتم الكشف عن هويتهما، فإن أنظمتهما سوف تستغرق بعض الوقت لنشرها، ومن غير المرجح أن تكون قادرة على مطابقة قدرات الاستخبارات الأمريكية في أي وقت قريب.يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت، هذا الأسبوع، تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وهي الخطوة التي أكدها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف. وفي الوقت ذاته، منعت واشنطن حلفاءها من تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف.علاوة على ذلك، علقت الولايات المتحدة جميع أنواع إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وبحسب البنتاغون، دخل هذا الأمر حيز التنفيذ عند الساعة 02:00 بتوقيت موسكو يوم 4 مارس/آذار. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن هذا الوضع سيستمر حتى يقرر رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب، أن كييف تظهر التزامها بمحادثات السلام.وزير الخارجية الأمريكي: الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدةالمبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: خبراء غربيون يغادرون أوكرانيا بعد مشاركتهم في تحليل البيانات الفضائية
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر مقرب من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن المتخصصين الغربيين الذين كانوا يعملون على بيانات الأقمار الصناعية غادروا أوكرانيا.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن "مجموعة من "الشركاء" الغربيين الذين ساعدوا في تلقي ومعالجة المعلومات الاستخباراتية من الأقمار الصناعية في المقر العسكري في كييف، قد غادروا".
وأفاد موقع البوابة العسكرية الأوكرانية، أن شركة الفضاء والطيران الأمريكية "ماكسار تكنولوجيز" قطعت عن أوكرانيا إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية.
بدورها، أكدت صحيفة "بريكينغ ديفينس" أن وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأمريكية أوقفت الوصول إلى بياناتها في كييف. في حين لم تذكر الصحيفة أسماء متخصصين غربيين محددين أو تحدد البلدان التي جاؤوا منها إلى أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، فإن بعض وكالات الاستخبارات الأوروبية تطوّعت "لسد الفجوة" في سياق العمل مع بيانات الأقمار الصناعية. وبحسب مسؤولين عسكريين أوكرانيين لم يتم الكشف عن هويتهما، فإن أنظمتهما سوف تستغرق بعض الوقت لنشرها، ومن غير المرجح أن تكون قادرة على مطابقة قدرات الاستخبارات الأمريكية
في أي وقت قريب.
يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت، هذا الأسبوع، تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا،
وهي الخطوة التي أكدها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف. وفي الوقت ذاته، منعت واشنطن حلفاءها من تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف.
علاوة على ذلك، علقت الولايات المتحدة جميع أنواع إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وبحسب البنتاغون، دخل هذا الأمر حيز التنفيذ عند الساعة 02:00 بتوقيت موسكو يوم 4 مارس/آذار. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن هذا الوضع سيستمر حتى يقرر رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب، أن كييف تظهر التزامها بمحادثات السلام.