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"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
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عرب بوينت بودكاست
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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https://sarabic.ae/20250308/إعلام-خبراء-غربيون-يغادرون-أوكرانيا-بعد-مشاركتهم-في-تحليل-البيانات-الفضائية-1098489527.html
إعلام: خبراء غربيون يغادرون أوكرانيا بعد مشاركتهم في تحليل البيانات الفضائية
إعلام: خبراء غربيون يغادرون أوكرانيا بعد مشاركتهم في تحليل البيانات الفضائية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر مقرب من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن المتخصصين الغربيين الذين كانوا يعملون على بيانات... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T07:57+0000
2025-03-08T07:57+0000
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وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن "مجموعة من "الشركاء" الغربيين الذين ساعدوا في تلقي ومعالجة المعلومات الاستخباراتية من الأقمار الصناعية في المقر العسكري في كييف، قد غادروا".وأفاد موقع البوابة العسكرية الأوكرانية، أن شركة الفضاء والطيران الأمريكية "ماكسار تكنولوجيز" قطعت عن أوكرانيا إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية.وبحسب الصحيفة، فإن بعض وكالات الاستخبارات الأوروبية تطوّعت "لسد الفجوة" في سياق العمل مع بيانات الأقمار الصناعية. وبحسب مسؤولين عسكريين أوكرانيين لم يتم الكشف عن هويتهما، فإن أنظمتهما سوف تستغرق بعض الوقت لنشرها، ومن غير المرجح أن تكون قادرة على مطابقة قدرات الاستخبارات الأمريكية في أي وقت قريب.يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت، هذا الأسبوع، تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وهي الخطوة التي أكدها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف. وفي الوقت ذاته، منعت واشنطن حلفاءها من تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف.علاوة على ذلك، علقت الولايات المتحدة جميع أنواع إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وبحسب البنتاغون، دخل هذا الأمر حيز التنفيذ عند الساعة 02:00 بتوقيت موسكو يوم 4 مارس/آذار. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن هذا الوضع سيستمر حتى يقرر رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب، أن كييف تظهر التزامها بمحادثات السلام.وزير الخارجية الأمريكي: الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدةالمبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
https://sarabic.ae/20250304/إدارة-ترامب-تدرس-إنهاء-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-والتدريب-لأوكرانيا-1098365521.html
https://sarabic.ae/20250306/-وزير-الدفاع-الفرنسي-باريس-ستواصل-تقديم-المعلومات-الاستخباراتية-لأوكرانيا---1098429376.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: خبراء غربيون يغادرون أوكرانيا بعد مشاركتهم في تحليل البيانات الفضائية

07:57 GMT 08.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر مقرب من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن المتخصصين الغربيين الذين كانوا يعملون على بيانات الأقمار الصناعية غادروا أوكرانيا.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن "مجموعة من "الشركاء" الغربيين الذين ساعدوا في تلقي ومعالجة المعلومات الاستخباراتية من الأقمار الصناعية في المقر العسكري في كييف، قد غادروا".
وأفاد موقع البوابة العسكرية الأوكرانية، أن شركة الفضاء والطيران الأمريكية "ماكسار تكنولوجيز" قطعت عن أوكرانيا إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
4 مارس, 00:01 GMT

بدورها، أكدت صحيفة "بريكينغ ديفينس" أن وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأمريكية أوقفت الوصول إلى بياناتها في كييف. في حين لم تذكر الصحيفة أسماء متخصصين غربيين محددين أو تحدد البلدان التي جاؤوا منها إلى أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض وكالات الاستخبارات الأوروبية تطوّعت "لسد الفجوة" في سياق العمل مع بيانات الأقمار الصناعية. وبحسب مسؤولين عسكريين أوكرانيين لم يتم الكشف عن هويتهما، فإن أنظمتهما سوف تستغرق بعض الوقت لنشرها، ومن غير المرجح أن تكون قادرة على مطابقة قدرات الاستخبارات الأمريكية في أي وقت قريب.
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
وزير الدفاع الفرنسي: باريس ستواصل تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا
6 مارس, 08:38 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت، هذا الأسبوع، تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وهي الخطوة التي أكدها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف. وفي الوقت ذاته، منعت واشنطن حلفاءها من تبادل البيانات الاستخباراتية مع كييف.
علاوة على ذلك، علقت الولايات المتحدة جميع أنواع إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وبحسب البنتاغون، دخل هذا الأمر حيز التنفيذ عند الساعة 02:00 بتوقيت موسكو يوم 4 مارس/آذار. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن هذا الوضع سيستمر حتى يقرر رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب، أن كييف تظهر التزامها بمحادثات السلام.
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة
المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام
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