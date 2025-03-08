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https://sarabic.ae/20250308/روبيو-يبلغ-نظيره-الأوكراني-ضرورة-اتخاذ-جميع-الأطراف-خطوات-لضمان-السلام-المستدام-1098486486.html
روبيو يبلغ نظيره الأوكراني ضرورة اتخاذ خطوات لضمان السلام المستدام
روبيو يبلغ نظيره الأوكراني ضرورة اتخاذ خطوات لضمان السلام المستدام
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير ماركو روبيو شدد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لضمان السلام... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T02:02+0000
2025-03-08T03:01+0000
أخبار أوكرانيا
ترامب
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا. وأكد الوزير تصميم الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".وأضاف البيان أن روبيو "شدد على أن جميع الأطراف يجب أن تتخذ خطوات لضمان السلام المستدام".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الثاني/يناير الماضي أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأمد.وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة علقت كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن كييف ملتزمة بمحادثات السلام.وأكد متحدث باسم البيت الأبيض التقارير التي تفيد باتخاذ مثل هذا القرار.وأعلن ترامب، في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، خلال كلمة ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي، أنه تلقى رسالة من زيلينسكي يؤكد فيها استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.والأسبوع الماضي، حدثت مشادة بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس: "إنه من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقاً، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطروداً" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقرراً لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
https://sarabic.ae/20250307/رئيس-الوزراء-القطري-سياسات-ترامب-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-تسير-في-الاتجاه-الصحيح--1098485682.html
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أخبار أوكرانيا, ترامب, دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, ترامب, دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

روبيو يبلغ نظيره الأوكراني ضرورة اتخاذ خطوات لضمان السلام المستدام

02:02 GMT 08.03.2025 (تم التحديث: 03:01 GMT 08.03.2025)
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير ماركو روبيو شدد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لضمان السلام المستدام.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا. وأكد الوزير تصميم الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء القطري: سياسات ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح
أمس, 22:26 GMT
وأضاف البيان أن روبيو "شدد على أن جميع الأطراف يجب أن تتخذ خطوات لضمان السلام المستدام".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الثاني/يناير الماضي أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأمد.
وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة علقت كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن كييف ملتزمة بمحادثات السلام.
وأكد متحدث باسم البيت الأبيض التقارير التي تفيد باتخاذ مثل هذا القرار.
وأعلن ترامب، في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، خلال كلمة ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي، أنه تلقى رسالة من زيلينسكي يؤكد فيها استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
والأسبوع الماضي، حدثت مشادة بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس: "إنه من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
ولاحقاً، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطروداً" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقرراً لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
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