https://sarabic.ae/20250308/روبيو-يبلغ-نظيره-الأوكراني-ضرورة-اتخاذ-جميع-الأطراف-خطوات-لضمان-السلام-المستدام-1098486486.html

روبيو يبلغ نظيره الأوكراني ضرورة اتخاذ خطوات لضمان السلام المستدام

روبيو يبلغ نظيره الأوكراني ضرورة اتخاذ خطوات لضمان السلام المستدام

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير ماركو روبيو شدد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لضمان السلام... 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T02:02+0000

2025-03-08T02:02+0000

2025-03-08T03:01+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا. وأكد الوزير تصميم الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".وأضاف البيان أن روبيو "شدد على أن جميع الأطراف يجب أن تتخذ خطوات لضمان السلام المستدام".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الثاني/يناير الماضي أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأمد.وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة علقت كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن كييف ملتزمة بمحادثات السلام.وأكد متحدث باسم البيت الأبيض التقارير التي تفيد باتخاذ مثل هذا القرار.وأعلن ترامب، في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، خلال كلمة ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي، أنه تلقى رسالة من زيلينسكي يؤكد فيها استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.والأسبوع الماضي، حدثت مشادة بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس: "إنه من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقاً، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطروداً" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقرراً لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.

https://sarabic.ae/20250307/رئيس-الوزراء-القطري-سياسات-ترامب-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-تسير-في-الاتجاه-الصحيح--1098485682.html

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