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ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T17:26+0000
2025-03-07T17:26+0000
2025-03-07T17:57+0000
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وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يؤمن بنية نظيره الروسي فلاديمير بوتين تحقيق التسوية الأوكرانية، وبحسب الرئيس الأميركي فإن التعامل مع روسيا أسهل من التعامل مع كييف، رغم أن موسكو تملك كل الأوراق.وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن ثقته بالرئيس الروسي: "أنا أثق به".وأكد الرئيس الأمريكي، أنه "لولا مشاركته، لما كانت هناك فرصة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا".وقال ترامب إنه لا يرى أي رغبة من جانب أوكرانيا في إنهاء الصراع.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه "سنجري لقاء في السعودية خلال الأسبوع المقبل".وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، أن واشنطن قد تعزز العقوبات ضد موسكو على خلفية الطريقة التي يقوم بها الجيش الروسي "بتدمير" القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة.وكتب ترامب: "بناء على حقيقة أن روسيا تدمر أوكرانيا تماما في ساحة المعركة، فإنني أفكر جديا في فرض حزمة كبيرة من العقوبات المصرفية والعقوبات والرسوم الجمركية ضد روسيا، حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".ودعا رئيس البيت الأبيض موسكو وكييف، إلى البدء فورا في مفاوضات السلام.
https://sarabic.ae/20250307/ترامب-روسيا-تقوم-حرفيا-بـتدمير-القوات-الأوكرانية-في-ساحة-المعركة-1098477588.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا
17:26 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 17:57 GMT 07.03.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يؤمن بنية نظيره الروسي فلاديمير بوتين تحقيق التسوية الأوكرانية، وبحسب الرئيس الأميركي فإن التعامل مع روسيا أسهل من التعامل مع كييف، رغم أن موسكو تملك كل الأوراق.
وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن ثقته بالرئيس الروسي: "أنا أثق به".
كما أشار ترامب إلى أن "الدول الأوروبية "ليس لديها أي فكرة" عن كيفية إنهاء الصراع في أوكرانيا".
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه "لولا مشاركته، لما كانت هناك فرصة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا".
وقال ترامب إنه لا يرى أي رغبة من جانب أوكرانيا في إنهاء الصراع.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه "سنجري لقاء في السعودية خلال الأسبوع المقبل".
ووفقا للرئيس لأمريكي، فإنه "سنوقف الإنفاق الضخم على أوكرانيا وبايدن وزع الأموال مثل المياه".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، أن واشنطن قد تعزز العقوبات ضد موسكو على خلفية الطريقة التي يقوم بها الجيش الروسي "بتدمير" القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة.
وكتب ترامب: "بناء على حقيقة أن روسيا تدمر أوكرانيا تماما في ساحة المعركة، فإنني أفكر جديا في فرض حزمة كبيرة من العقوبات المصرفية والعقوبات والرسوم الجمركية ضد روسيا، حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".
ودعا رئيس البيت الأبيض موسكو وكييف، إلى البدء فورا في مفاوضات السلام.