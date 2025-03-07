https://sarabic.ae/20250307/ترامب-روسيا-تقوم-حرفيا-بـتدمير-القوات-الأوكرانية-في-ساحة-المعركة-1098477588.html
ترامب: روسيا تقوم حرفيا بـ"تدمير" القوات الأوكرانية في ساحة المعركة
ترامب: روسيا تقوم حرفيا بـ"تدمير" القوات الأوكرانية في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، أن واشنطن قد تعزز العقوبات ضد موسكو على خلفية الطريقة التي يقوم بها الجيش الروسي "بتدمير"... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T15:28+0000
2025-03-07T15:28+0000
2025-03-07T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب: "بناء على حقيقة أن روسيا تدمر أوكرانيا تماما في ساحة المعركة، فإنني أفكر جديا في فرض حزمة كبيرة من العقوبات المصرفية والعقوبات والرسوم الجمركية ضد روسيا، حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا، تعالا إلى الطاولة الآن قبل فوات الأوان".في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة بريطانية، أن إدارة ترامب كلفت وزارة الخارجية ووزارة المالية في البلاد بإعداد قائمة العقوبات التي يمكن تخفيفها خلال المفاوضات مع موسكو.
https://sarabic.ae/20250307/خبير-غربي-يكشف-عن-قرار-جريء-اتخذه-ترامب-حول-أوكرانيا-1098476321.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: روسيا تقوم حرفيا بـ"تدمير" القوات الأوكرانية في ساحة المعركة
15:28 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 15:29 GMT 07.03.2025)
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، أن واشنطن قد تعزز العقوبات ضد موسكو على خلفية الطريقة التي يقوم بها الجيش الروسي "بتدمير" القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة.
وكتب ترامب: "بناء على حقيقة أن روسيا تدمر أوكرانيا تماما في ساحة المعركة، فإنني أفكر جديا في فرض حزمة كبيرة من العقوبات المصرفية والعقوبات والرسوم الجمركية ضد روسيا، حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".
ودعا رئيس البيت الأبيض موسكو وكييف، إلى البدء فورا في مفاوضات السلام.
وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا، تعالا إلى الطاولة الآن قبل فوات الأوان".
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، يوم أمس الخميس، إن البلاد مستعدة دون تردد لفرض حزمة من التدابير التقييدية ضد الطاقة الروسية، إذا كان ذلك ضرورياً لتحقيق السلام في أوكرانيا.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة بريطانية، أن إدارة ترامب كلفت وزارة الخارجية ووزارة المالية في البلاد بإعداد قائمة العقوبات التي يمكن تخفيفها خلال المفاوضات مع موسكو.