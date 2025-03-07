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الخارجية الروسية: ندعو إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250307/ترامب-روسيا-تقوم-حرفيا-بـتدمير-القوات-الأوكرانية-في-ساحة-المعركة-1098477588.html
ترامب: روسيا تقوم حرفيا بـ"تدمير" القوات الأوكرانية في ساحة المعركة
ترامب: روسيا تقوم حرفيا بـ"تدمير" القوات الأوكرانية في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، أن واشنطن قد تعزز العقوبات ضد موسكو على خلفية الطريقة التي يقوم بها الجيش الروسي "بتدمير"... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T15:28+0000
2025-03-07T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب: "بناء على حقيقة أن روسيا تدمر أوكرانيا تماما في ساحة المعركة، فإنني أفكر جديا في فرض حزمة كبيرة من العقوبات المصرفية والعقوبات والرسوم الجمركية ضد روسيا، حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا، تعالا إلى الطاولة الآن قبل فوات الأوان".في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة بريطانية، أن إدارة ترامب كلفت وزارة الخارجية ووزارة المالية في البلاد بإعداد قائمة العقوبات التي يمكن تخفيفها خلال المفاوضات مع موسكو.
https://sarabic.ae/20250307/خبير-غربي-يكشف-عن-قرار-جريء-اتخذه-ترامب-حول-أوكرانيا-1098476321.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: روسيا تقوم حرفيا بـ"تدمير" القوات الأوكرانية في ساحة المعركة

15:28 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 15:29 GMT 07.03.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، أن واشنطن قد تعزز العقوبات ضد موسكو على خلفية الطريقة التي يقوم بها الجيش الروسي "بتدمير" القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة.
وكتب ترامب: "بناء على حقيقة أن روسيا تدمر أوكرانيا تماما في ساحة المعركة، فإنني أفكر جديا في فرض حزمة كبيرة من العقوبات المصرفية والعقوبات والرسوم الجمركية ضد روسيا، حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".

ودعا رئيس البيت الأبيض موسكو وكييف، إلى البدء فورا في مفاوضات السلام.

زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير غربي يكشف عن قرار جريء اتخذه ترامب حول أوكرانيا
14:35 GMT
وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا، تعالا إلى الطاولة الآن قبل فوات الأوان".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، يوم أمس الخميس، إن البلاد مستعدة دون تردد لفرض حزمة من التدابير التقييدية ضد الطاقة الروسية، إذا كان ذلك ضرورياً لتحقيق السلام في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة بريطانية، أن إدارة ترامب كلفت وزارة الخارجية ووزارة المالية في البلاد بإعداد قائمة العقوبات التي يمكن تخفيفها خلال المفاوضات مع موسكو.
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