https://sarabic.ae/20250307/خبير-غربي-يكشف-عن-قرار-جريء-اتخذه-ترامب-حول-أوكرانيا-1098476321.html
خبير غربي يكشف عن قرار جريء اتخذه ترامب حول أوكرانيا
خبير غربي يكشف عن قرار جريء اتخذه ترامب حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كتب جلين ديسن، الأستاذ بجامعة جنوب شرق النرويج، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تمنع وصول القوات المسلحة الأوكرانية إلى البيانات الاستخبارية الأمريكية، وذلك من... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T14:35+0000
2025-03-07T14:35+0000
2025-03-07T14:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ديسن عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تزيد من ضغوطها على زيلينسكي، لإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".بدورها، كتبت صحيفة بريطانية، أن المملكة المتحدة ستواصل نقل بعض البيانات الاستخبارية الأولية إلى كييف، لكنها لن تحل محل المعلومات التي كانت تأتي في السابق من الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20250307/ترامب-يكشف-عن-رسالة-للمرشد-الإيراني-تفاوضوا-أو-واجهوا-تدخلا-عسكريا-فظيعا-1098475800.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير غربي يكشف عن قرار جريء اتخذه ترامب حول أوكرانيا
كتب جلين ديسن، الأستاذ بجامعة جنوب شرق النرويج، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تمنع وصول القوات المسلحة الأوكرانية إلى البيانات الاستخبارية الأمريكية، وذلك من أجل الضغط على فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف ديسن عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تزيد من ضغوطها على زيلينسكي، لإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، منعت بريطانيا من تبادل بيانات المخابرات الأمريكية مع كييف".
وصرح البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، أن وزارة الدفاع الأمريكية، ليست مستعدة للتعليق على التقارير المتعلقة بوقف تقديم المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا.
بدورها، كتبت صحيفة بريطانية، أن المملكة المتحدة ستواصل نقل بعض البيانات الاستخبارية الأولية إلى كييف، لكنها لن تحل محل المعلومات التي كانت تأتي في السابق من الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل كامل.