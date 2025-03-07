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ترامب يكشف عن رسالة للمرشد الإيراني: تفاوضوا أو واجهوا تدخلا عسكريا "فظيعا"
ترامب يكشف عن رسالة للمرشد الإيراني: تفاوضوا أو واجهوا تدخلا عسكريا "فظيعا"
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه بعث برسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حاثًا إياه على "الدخول في مفاوضات" بشأن البرنامج... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T14:02+0000
2025-03-07T14:02+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
دونالد ترامب
العالم
الأخبار
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وخلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "أرسلت خطابا أمس الخميس، إلى زعيم إيران، للتفاوض على اتفاق".وأضاف الرئيس الأمريكي: "آمل أن يتفاوضوا لأن الخيار الآخر ليس جيدًا لهم. إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية".وأمس الخميس، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران، تهدف إلى "إنهاء صناعة النفط لديها وانهيار اقتصادها المتعثر". كما لفت إلى أن واشنطن تعتزم أيضا "قطع وصول إيران إلى النظام المالي الدولي وإنهاء قدراتها على تصنيع الطائرات المسيرة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ترى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، وأن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك.
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يكشف-المانع-الوحيد-أمام-استهداف-إيران-عسكريا-1097605660.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, دونالد ترامب, العالم, الأخبار

ترامب يكشف عن رسالة للمرشد الإيراني: تفاوضوا أو واجهوا تدخلا عسكريا "فظيعا"

14:02 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه بعث برسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حاثًا إياه على "الدخول في مفاوضات" بشأن البرنامج النووي.
وخلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "أرسلت خطابا أمس الخميس، إلى زعيم إيران، للتفاوض على اتفاق".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "آمل أن يتفاوضوا لأن الخيار الآخر ليس جيدًا لهم. إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية".

كما حذّر ترامب، في الوقت ذاته، من "تدخل عسكري سيكون فظيعا" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
ترامب يكشف "المانع الوحيد" أمام استهداف إيران عسكريا
9 فبراير, 09:02 GMT
وأمس الخميس، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران، تهدف إلى "إنهاء صناعة النفط لديها وانهيار اقتصادها المتعثر".

وأضاف بيسنت، خلال كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي بنيويورك، أن "العقوبات تهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا، إلى أدنى مستوى".

كما لفت إلى أن واشنطن تعتزم أيضا "قطع وصول إيران إلى النظام المالي الدولي وإنهاء قدراتها على تصنيع الطائرات المسيرة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ترى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، وأن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك.
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