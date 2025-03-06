https://sarabic.ae/20250306/وزير-الخزانة-الأمريكي-سنعزل-إيران-عن-النظام-المالي-العالمي-ونعيدها-للإفلاس-مرة-أخرى-1098455728.html
وزير الخزانة الأمريكي: سنعزل إيران عن النظام المالي العالمي ونعيدها للإفلاس مرة أخرى
وزير الخزانة الأمريكي: سنعزل إيران عن النظام المالي العالمي ونعيدها للإفلاس مرة أخرى
سبوتنيك عربي
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إيران "تهدف إلى إغلاق صناعة النفط لديها، وانهيار... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T19:10+0000
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وأضاف بيسنت في تصريحات للنادي الاقتصادي في نيويورك، إن "أمريكا تفرض عقوبات على إيران بقوة لتحقيق "أقصى تأثير فوري".وتابع أن "هدف ترامب من عقوباته هو خفض صادرات النفط الإيرانية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا إلى أدنى مستوى لها"، وفقا لوسائل إعلام غربية.ومضى وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، في تصريحاته: "سنغلق قطاع النفط الإيراني وقدرات تصنيع الطائرات دون طيار"، مضيفا أن "إدارة ترامب تعتزم أيضا قطع وصول طهران إلى النظام المالي الدولي".وبعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، تحولت أسعار النفط الخام الأمريكي وخام "برنت" القياسي العالمي إلى "إيجابية"؛ إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6 سنتات إلى 66.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت 16 سنتا إلى 69.46 دولار.وأعاد ترامب فرض حملته للضغط على إيران من خلال مذكرة رئاسية في 4 فبراير/ شباط الجاري، وبعد يومين، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات على شبكة دولية تشحن النفط الإيراني إلى الصين.وأمس الأربعاء، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، إذ أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك والصين مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعثر الطلب على النفط الخام.وأكدت "أوبك +" أيضا في الأسبوع الحالي، أنها ستعيد تدريجيا 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق، بدءا من شهر نيسان/ أبريل المقبل.وقال ترامب بعد إطلاق حملته القصوى للضغط، إنه يرغب في التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، موضحا أنه يأمل "ألا يكون هناك حاجة إلى استخدام أقصى قدر من الضغط على الإطلاق".وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 5 فبراير الماضي: "أفضّل كثيرا التوصل إلى اتفاق سلام نووي موثق، يسمح لإيران بالنمو والازدهار سلميا".وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة، الذي تفاوض عليه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.
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https://sarabic.ae/20250226/إيران-تدين-بشدة-العقوبات-الأمريكیة-الجدیدة-ضدها-1098183260.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخزانة الأمريكي: سنعزل إيران عن النظام المالي العالمي ونعيدها للإفلاس مرة أخرى
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إيران "تهدف إلى إغلاق صناعة النفط لديها، وانهيار اقتصادها المتعثر بالفعل".
وأضاف بيسنت في تصريحات للنادي الاقتصادي في نيويورك، إن "أمريكا تفرض عقوبات على إيران بقوة لتحقيق "أقصى تأثير فوري".
وتابع أن "هدف ترامب من عقوباته هو خفض صادرات النفط الإيرانية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا إلى أدنى مستوى لها"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ومضى وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، في تصريحاته: "سنغلق قطاع النفط الإيراني وقدرات تصنيع الطائرات دون طيار"، مضيفا أن "إدارة ترامب تعتزم أيضا قطع وصول طهران إلى النظام المالي الدولي".
وواصل: "إن جعل إيران مفلسة مرة أخرى سيمثل بداية لسياسة العقوبات المحدثة لدينا"، وتابع: "لو كنت إيرانيا، لكنت حصلت على كل أموالي من الريال الإيراني الآن".
وبعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، تحولت أسعار النفط الخام الأمريكي وخام "برنت" القياسي العالمي إلى "إيجابية"؛ إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6 سنتات إلى 66.37 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت 16 سنتا إلى 69.46 دولار.
وأعاد ترامب فرض حملته للضغط على إيران من خلال مذكرة رئاسية في 4 فبراير/ شباط الجاري، وبعد يومين، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات على شبكة دولية تشحن النفط الإيراني إلى الصين.
وأمس الأربعاء، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، إذ أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك والصين مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعثر الطلب على النفط الخام.
وأكدت "أوبك +" أيضا في الأسبوع الحالي، أنها ستعيد تدريجيا 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق، بدءا من شهر نيسان/ أبريل المقبل.
وقال ترامب بعد إطلاق حملته القصوى للضغط، إنه يرغب في التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، موضحا أنه يأمل "ألا يكون هناك حاجة إلى استخدام أقصى قدر من الضغط على الإطلاق".
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 5 فبراير الماضي: "أفضّل كثيرا التوصل إلى اتفاق سلام نووي موثق، يسمح لإيران بالنمو والازدهار سلميا".
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة، الذي تفاوض عليه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.