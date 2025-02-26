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طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
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https://sarabic.ae/20250226/إيران-تدين-بشدة-العقوبات-الأمريكیة-الجدیدة-ضدها-1098183260.html
إيران تدين بشدة العقوبات الأمريكیة الجدیدة ضدها
إيران تدين بشدة العقوبات الأمريكیة الجدیدة ضدها
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "بشدة إقدام الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات على عدد من السفن والأفراد والكيانات القانونية، بحجة تورطهم في بيع... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T08:43+0000
2025-02-26T08:43+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "اتخاذ القرار بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان، هو جزء من الحق القانوني للدول في تحديد مصيرها"، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.وأضاف بقائي أنه "لا يحق لأي طرف استخدام الذرائع السياسية لعرقلة أو تعطيل العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما"، مؤكدا أن "هذه العقوبات تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وأعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، فرض عقوبات على شخصيات وكيانات ترتبط بقطاع النفط الإيراني، وذلك في إطار سياسة الضغوط القصوى التي أعلنت واشنطن أنها ستمارسها ضد طهران.وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها: "أضفنا كيانات وسفنا جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران"، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية، أن العقوبات تشمل 16 كيانا وسفينة لضلوعها في صناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.وشدد ترامب خلال ولايته الأولى، بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة الضغط الأقصى، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.
https://sarabic.ae/20250212/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-من-احتمال--المواجهة-مع-أمريكا-1097712031.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تدين بشدة العقوبات الأمريكیة الجدیدة ضدها

08:43 GMT 26.02.2025
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "بشدة إقدام الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات على عدد من السفن والأفراد والكيانات القانونية، بحجة تورطهم في بيع النفط الخام الإيراني".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "اتخاذ القرار بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان، هو جزء من الحق القانوني للدول في تحديد مصيرها"، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.
وأضاف بقائي أنه "لا يحق لأي طرف استخدام الذرائع السياسية لعرقلة أو تعطيل العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما"، مؤكدا أن "هذه العقوبات تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
الحرس الثوري الإيراني يحذر من احتمال المواجهة مع أمريكا
12 فبراير, 12:29 GMT
وأعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، فرض عقوبات على شخصيات وكيانات ترتبط بقطاع النفط الإيراني، وذلك في إطار سياسة الضغوط القصوى التي أعلنت واشنطن أنها ستمارسها ضد طهران.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها: "أضفنا كيانات وسفنا جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران"، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية، أن العقوبات تشمل 16 كيانا وسفينة لضلوعها في صناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.
وشدد ترامب خلال ولايته الأولى، بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة الضغط الأقصى، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.
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