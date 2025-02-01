https://sarabic.ae/20250201/إيران-تحذر-من-أن-مهاجمة-مواقعها-النووية-قد-تؤدي-لحرب-شاملة-في-المنطقة-1097365772.html
إيران تحذر من أن مهاجمة مواقعها النووية قد تؤدي لحرب شاملة في المنطقة
إيران تحذر من أن مهاجمة مواقعها النووية قد تؤدي لحرب شاملة في المنطقة
سبوتنيك عربي
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن "مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لمنشآت نووية إيرانية، ستكون من أكبر الأخطاء". 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T06:44+0000
2025-02-01T06:44+0000
2025-02-01T06:44+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095578366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329a1680d07aaf1d64dc2df19bc80a5a.jpg
وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن "إيران سترد بشكل فوري وحاسم إذا تعرضت مواقعها النووية لهجوم، وهو ما سيؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة".وأضاف أن "تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية مليء بالعداء وانعدام الثقة"، مشيرًا إلى أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، واغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، زادا من تعقيد المشهد".وحول أي مواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل، قال عراقجي إن "طهران لا تريد الحرب، لكنها جاهزة تماما لها"، متابعا: "كل السيناريوهات للرد المتبادل جاهزة، وأن بإمكان الإسرائيليين اختبار هذا الأمر".وكشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، في وقت سابق، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلقت بشكل إيجابي دعوات طهران، واستعدادها للتفاوض مع واشنطن، في المرحلة المقبلة".ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن نائب في اللجنة: "وصلنا عن طريق دولة وسيطة، أن ترامب أبلغها بأنه مستعد للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية، وهو راغب بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع طهران".وأضافت الوكالة أن "ترامب رحب بتصريحات بعض المسؤولين في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بضرورة أن تكون المفاوضات بين طهران وواشنطن، في المرحلة المقبلة مباشرة دون وساطة أو عبر تبادل الرسائل"، منوهة بأن "ترامب أكد في رسالته للإيرانيين أنه من الأفضل أن تكون المفاوضات مباشرة".وفي وقت سابق، كشفت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، بمجرد توليه منصبه.يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250123/إيران-تعلق-على-تصنيف-أمريكا-لـأنصار-الله-كجماعة-إرهابية-1097082748.html
https://sarabic.ae/20250131/مسؤول-أمريكي-إسرائيل-تشتكي-من-أن-إيران-تزود-حزب-الله-بحقائب-مليئة-بالدولارات-1097345738.html
https://sarabic.ae/20241230/قد-نتدخل-لإيقافه-رئيس-البرلمان-العراقي-يحدد-موقف-بلاده-إذا-نشب-صراع-بين-أمريكا-وإيران-1096324820.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095578366_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_c676ef89b84663c016dedc06ae22cee4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تحذر من أن مهاجمة مواقعها النووية قد تؤدي لحرب شاملة في المنطقة
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن "مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لمنشآت نووية إيرانية، ستكون من أكبر الأخطاء".
وقال عراقجي، في مقابلة
مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن "إيران سترد بشكل فوري وحاسم إذا تعرضت مواقعها النووية لهجوم، وهو ما سيؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة".
وأضاف أن "تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية مليء بالعداء وانعدام الثقة"، مشيرًا إلى أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، واغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، زادا من تعقيد المشهد".
وحول أي مواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل، قال عراقجي إن "طهران لا تريد الحرب، لكنها جاهزة تماما لها"، متابعا: "كل السيناريوهات للرد المتبادل جاهزة، وأن بإمكان الإسرائيليين اختبار هذا الأمر".
وأكد أن "إيران ستحدد الرد بناء على أي هجوم ستتعرض له وأنها تريد استقرار المنطقة التي تحاول إسرائيل جرها للحرب"، مشددًا على أن "كل دول المنطقة لا تريد الحرب، التي تعرف مدى كارثيتها وتعرف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد إشعال المنطقة".
وكشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، في وقت سابق، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلقت بشكل إيجابي دعوات طهران، واستعدادها للتفاوض مع واشنطن
، في المرحلة المقبلة".
ونقلت وكالة
"بغداد اليوم"، عن نائب في اللجنة: "وصلنا عن طريق دولة وسيطة، أن ترامب أبلغها بأنه مستعد للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية، وهو راغب بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع طهران".
وأضافت الوكالة أن "ترامب رحب بتصريحات بعض المسؤولين في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بضرورة أن تكون المفاوضات بين طهران وواشنطن، في المرحلة المقبلة مباشرة دون وساطة أو عبر تبادل الرسائل"، منوهة بأن "ترامب أكد في رسالته للإيرانيين أنه من الأفضل أن تكون المفاوضات مباشرة".
وأشار النائب الإيراني إلى أنه "عادة ما تعمل عُمان كوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الأفضل أن تتم المفاوضات بشكل مباشر، ومن نقاط القوة أن الرئيس بزشكيان
، ينسق عمله مع المرشد علي خامنئي، وقد فعل ذلك فيما يتعلق بالمفاوضات، وعلى حد علمي فإنهم على استعداد للتفاوض مع أمريكا أيضاً".
وفي وقت سابق، كشفت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، بمجرد توليه منصبه.
30 ديسمبر 2024, 09:42 GMT
يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران
مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
ولكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.