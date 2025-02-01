https://sarabic.ae/20250201/إيران-تحذر-من-أن-مهاجمة-مواقعها-النووية-قد-تؤدي-لحرب-شاملة-في-المنطقة-1097365772.html

إيران تحذر من أن مهاجمة مواقعها النووية قد تؤدي لحرب شاملة في المنطقة

إيران تحذر من أن مهاجمة مواقعها النووية قد تؤدي لحرب شاملة في المنطقة

سبوتنيك عربي

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن "مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لمنشآت نووية إيرانية، ستكون من أكبر الأخطاء". 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T06:44+0000

2025-02-01T06:44+0000

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وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن "إيران سترد بشكل فوري وحاسم إذا تعرضت مواقعها النووية لهجوم، وهو ما سيؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة".وأضاف أن "تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية مليء بالعداء وانعدام الثقة"، مشيرًا إلى أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، واغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، زادا من تعقيد المشهد".وحول أي مواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل، قال عراقجي إن "طهران لا تريد الحرب، لكنها جاهزة تماما لها"، متابعا: "كل السيناريوهات للرد المتبادل جاهزة، وأن بإمكان الإسرائيليين اختبار هذا الأمر".وكشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، في وقت سابق، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلقت بشكل إيجابي دعوات طهران، واستعدادها للتفاوض مع واشنطن، في المرحلة المقبلة".ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن نائب في اللجنة: "وصلنا عن طريق دولة وسيطة، أن ترامب أبلغها بأنه مستعد للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية، وهو راغب بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع طهران".وأضافت الوكالة أن "ترامب رحب بتصريحات بعض المسؤولين في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بضرورة أن تكون المفاوضات بين طهران وواشنطن، في المرحلة المقبلة مباشرة دون وساطة أو عبر تبادل الرسائل"، منوهة بأن "ترامب أكد في رسالته للإيرانيين أنه من الأفضل أن تكون المفاوضات مباشرة".وفي وقت سابق، كشفت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، بمجرد توليه منصبه.يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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