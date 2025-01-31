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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مسؤول أمريكي: إسرائيل تشتكي من أن إيران تزود "حزب الله" بحقائب مليئة بالدولارات
مسؤول أمريكي: إسرائيل تشتكي من أن إيران تزود "حزب الله" بحقائب مليئة بالدولارات
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل تشتكي بأن إيران تزود "حزب الله" اللبناني بحقائب مليئة بالدولارات"، على حد قولها. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل قدمت شكاوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار مع لبنان، تزعم أن "حزب الله" يتلقى الدعم من إيران، عبر تدفق الدولارات الأمريكية عليه".وأشارت إلى أن "دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا لـ"حزب الله" لتمويل إعادة أحيائه، بحسب ما كشفه مسؤول دفاعي أمريكي تحدث باسم اللجنة، وأشخاص مطلعون على محتوى الشكوى".ولفتت الشكاوى الإسرائيلية إلى أن "المبعوثين الإيرانيين سافروا من طهران إلى مطار بيروت، بحقائب مليئة بالدولارات الأمريكية"، مضيفة أن نص الشكوى الإسرائيلية، يقول إن "مواطنين أتراكا استُخدموا لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت، عن طريق الجو".ويشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والأمم المتحدة.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن رسميا، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ60 يومًا.وقال مكتب نتنياهو أن "الانسحاب من جنوب لبنان، سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا "حزب الله" بـ"عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".
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مسؤول أمريكي: إسرائيل تشتكي من أن إيران تزود "حزب الله" بحقائب مليئة بالدولارات

11:09 GMT 31.01.2025
© AP Photoحزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل تشتكي بأن إيران تزود "حزب الله" اللبناني بحقائب مليئة بالدولارات"، على حد قولها.
وأفادت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل قدمت شكاوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار مع لبنان، تزعم أن "حزب الله" يتلقى الدعم من إيران، عبر تدفق الدولارات الأمريكية عليه".
وأشارت إلى أن "دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا لـ"حزب الله" لتمويل إعادة أحيائه، بحسب ما كشفه مسؤول دفاعي أمريكي تحدث باسم اللجنة، وأشخاص مطلعون على محتوى الشكوى".
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ولفتت الشكاوى الإسرائيلية إلى أن "المبعوثين الإيرانيين سافروا من طهران إلى مطار بيروت، بحقائب مليئة بالدولارات الأمريكية"، مضيفة أن نص الشكوى الإسرائيلية، يقول إن "مواطنين أتراكا استُخدموا لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت، عن طريق الجو".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي، الذي يتحدث باسم اللجنة، أن "لجنة وقف إطلاق النار، التي لا تفصل في الانتهاكات المزعومة، نقلت الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية".

ويشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والأمم المتحدة.
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وانتهت عند الساعة الرابعة فجرًا من يوم الأحد الماضي، المهلة المحددة بـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن رسميا، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ60 يومًا.
وقال مكتب نتنياهو أن "الانسحاب من جنوب لبنان، سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا "حزب الله" بـ"عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".
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