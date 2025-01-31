https://sarabic.ae/20250131/مسؤول-أمريكي-إسرائيل-تشتكي-من-أن-إيران-تزود-حزب-الله-بحقائب-مليئة-بالدولارات-1097345738.html

مسؤول أمريكي: إسرائيل تشتكي من أن إيران تزود "حزب الله" بحقائب مليئة بالدولارات

مسؤول أمريكي: إسرائيل تشتكي من أن إيران تزود "حزب الله" بحقائب مليئة بالدولارات

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل تشتكي بأن إيران تزود "حزب الله" اللبناني بحقائب مليئة بالدولارات"، على حد قولها. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T11:09+0000

2025-01-31T11:09+0000

2025-01-31T11:09+0000

أخبار لبنان

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_e0af27b20716c6c405869cfb62da7e6b.jpg

وأفادت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل قدمت شكاوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار مع لبنان، تزعم أن "حزب الله" يتلقى الدعم من إيران، عبر تدفق الدولارات الأمريكية عليه".وأشارت إلى أن "دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا لـ"حزب الله" لتمويل إعادة أحيائه، بحسب ما كشفه مسؤول دفاعي أمريكي تحدث باسم اللجنة، وأشخاص مطلعون على محتوى الشكوى".ولفتت الشكاوى الإسرائيلية إلى أن "المبعوثين الإيرانيين سافروا من طهران إلى مطار بيروت، بحقائب مليئة بالدولارات الأمريكية"، مضيفة أن نص الشكوى الإسرائيلية، يقول إن "مواطنين أتراكا استُخدموا لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت، عن طريق الجو".ويشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والأمم المتحدة.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن رسميا، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ60 يومًا.وقال مكتب نتنياهو أن "الانسحاب من جنوب لبنان، سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا "حزب الله" بـ"عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".

https://sarabic.ae/20250131/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-غارات-ضد-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-شرقي-لبنان--1097331663.html

https://sarabic.ae/20250128/لبنان-يوافق-على-استمرار-العمل-بتفاهم-وقف-إطلاق-مع-إسرائيل-حتى-18-فبراير-المقبل-1097223962.html

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار