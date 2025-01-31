https://sarabic.ae/20250131/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-غارات-ضد-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-شرقي-لبنان--1097331663.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" شرقي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" شرقي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن قصف عدد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة البقاع شرقي لبنان. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T05:31+0000

2025-01-31T05:31+0000

2025-01-31T05:43+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذت طائرات مقاتلة لسلاح الجو، استنادًا إلى توجيهات استخبارية من شعبة الاستخبارات العسكرية، غارات، خلال الليلة الماضية، على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابية في منطقة البقاع بلبنان، والتي شكلت تهديدًا للأراضي الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع".وأوضح أن "مسيرة الاستطلاع التابعة لـ"حزب الله"، التي كانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي، أمس (الخميس)، وتم إسقاطها من قبل سلاح الجو، تُعتبر انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وأكد أن الجيش الإسرائيلي "منتشر في منطقة جنوب لبنان، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل وقواتها".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة 24 شخصا بجروح جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوبيث البلاد، بعد يومين من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، حتى 18 فبراير/ شباط المقبل، الذي أنهى حربا مدمرة بين "حزب الله" وإسرائيل.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهدافه لشاحنة ومركبة تابعتين لـ"حزب الله" اللبناني، محملتين بالأسلحة في جنوب لبنان.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن رسميا، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ60 يومًا.وقال مكتب نتنياهو أن "الانسحاب من جنوب لبنان، سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا "حزب الله" بـ"عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".

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