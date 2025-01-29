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https://sarabic.ae/20250129/ميقاتي-يدعو-لاتخاذ-موقف-حازم-ضد-إسرائيل-بعد-ضربتين-على-جنوب-لبنان-1097259340.html
ميقاتي يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل بعد ضربتين على جنوب لبنان
ميقاتي يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل بعد ضربتين على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بالضربتين اللتين نفذتهما إسرائيل على الجنوب اللبناني يوم أمس الثلاثاء. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T06:37+0000
2025-01-29T06:37+0000
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وذكر ميقاتي، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أن "الضربتين تشكلان انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية وخرقاً فاضحاً لترتيب وقف إطلاق النار"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وطالب ميقاتي، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الأمريكي جاسبر جيفرز، "باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، إصابة 24 شخصا بجروح جراء غارتين اسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوب البلاد، بعد يومين من التمديد حتى 18 فبراير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهدافه لشاحنة ومركبة تابعتين لـ"حزب الله" اللبناني محملتين بالأسلحة في جنوب لبنان.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أن "الطائرات الإسرائيلية أغارت على شاحنة ومركبة أخرى تابعتيْن لحزب الله واللتين كانتا تنقل وسائل قتالية في منطقتي الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد".وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية بيانا للبيت الأبيض قال فيه: "سيظل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي تراقبه الولايات المتحدة، ساري المفعول حتى 18 فبراير 2025". وأضاف البيت الأبيض: "ستبدأ حكومة لبنان وحكومة إسرائيل وحكومة الولايات المتحدة المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وانتهت عند الساعة الرابعة فجرًا الأحد الماضي، المهلة المحددة بـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "الفترة الماضية شهدت استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث تجاوز عدد الخروقات ألف خرق، منذ بدء سريانه".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، رسميا، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ60 يومًا.وقال مكتب نتنياهو أن "الانسحاب من جنوب لبنان سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا "حزب الله" بـ"عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".
https://sarabic.ae/20250126/ماكرون-يحث-نتنياهو-على-سحب-القوات-الإسرائيلية-من-لبنان-1097185031.html
https://sarabic.ae/20250127/أمين-عام-حزب-الله-اللبناني-إسرائيل-خرقت-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1350-مرة-1097215293.html
https://sarabic.ae/20250126/11-قتيلا-في-جنوب-لبنان-إسرائيل-ترفض-تنفيذ-اتفاق-الانسحاب-1097174215.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ميقاتي يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل بعد ضربتين على جنوب لبنان

06:37 GMT 29.01.2025
© AP Photoقصف إسرائيلي على لبنان
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo
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ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بالضربتين اللتين نفذتهما إسرائيل على الجنوب اللبناني يوم أمس الثلاثاء.
وذكر ميقاتي، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أن "الضربتين تشكلان انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية وخرقاً فاضحاً لترتيب وقف إطلاق النار"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وطالب ميقاتي، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الأمريكي جاسبر جيفرز، "باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
ماكرون يحث نتنياهو على سحب القوات الإسرائيلية من لبنان
26 يناير, 19:16 GMT
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، إصابة 24 شخصا بجروح جراء غارتين اسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوب البلاد، بعد يومين من التمديد حتى 18 فبراير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهدافه لشاحنة ومركبة تابعتين لـ"حزب الله" اللبناني محملتين بالأسلحة في جنوب لبنان.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أن "الطائرات الإسرائيلية أغارت على شاحنة ومركبة أخرى تابعتيْن لحزب الله واللتين كانتا تنقل وسائل قتالية في منطقتي الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد".
وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.
قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
أمين عام "حزب الله" اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار 1350 مرة
27 يناير, 17:42 GMT
وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية بيانا للبيت الأبيض قال فيه: "سيظل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي تراقبه الولايات المتحدة، ساري المفعول حتى 18 فبراير 2025". وأضاف البيت الأبيض: "ستبدأ حكومة لبنان وحكومة إسرائيل وحكومة الولايات المتحدة المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وانتهت عند الساعة الرابعة فجرًا الأحد الماضي، المهلة المحددة بـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "الفترة الماضية شهدت استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث تجاوز عدد الخروقات ألف خرق، منذ بدء سريانه".
رجل عائد إلى قريته يلوح بيديه وهو يحمل أمتعته على سيارته بعد بدء وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في وقت مبكر من الصباح، في صور، جنوب لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
11 قتيلا في جنوب لبنان... إسرائيل ترفض تنفيذ اتفاق الانسحاب
26 يناير, 13:14 GMT
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، رسميا، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ60 يومًا.
وقال مكتب نتنياهو أن "الانسحاب من جنوب لبنان سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا "حزب الله" بـ"عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".
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