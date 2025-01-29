https://sarabic.ae/20250129/ميقاتي-يدعو-لاتخاذ-موقف-حازم-ضد-إسرائيل-بعد-ضربتين-على-جنوب-لبنان-1097259340.html
ميقاتي يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل بعد ضربتين على جنوب لبنان
ميقاتي يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل بعد ضربتين على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بالضربتين اللتين نفذتهما إسرائيل على الجنوب اللبناني يوم أمس الثلاثاء. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكر ميقاتي، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أن "الضربتين تشكلان انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية وخرقاً فاضحاً لترتيب وقف إطلاق النار"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وطالب ميقاتي، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الأمريكي جاسبر جيفرز، "باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، إصابة 24 شخصا بجروح جراء غارتين اسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوب البلاد، بعد يومين من التمديد حتى 18 فبراير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهدافه لشاحنة ومركبة تابعتين لـ"حزب الله" اللبناني محملتين بالأسلحة في جنوب لبنان.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أن "الطائرات الإسرائيلية أغارت على شاحنة ومركبة أخرى تابعتيْن لحزب الله واللتين كانتا تنقل وسائل قتالية في منطقتي الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد".وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية بيانا للبيت الأبيض قال فيه: "سيظل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي تراقبه الولايات المتحدة، ساري المفعول حتى 18 فبراير 2025". وأضاف البيت الأبيض: "ستبدأ حكومة لبنان وحكومة إسرائيل وحكومة الولايات المتحدة المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وانتهت عند الساعة الرابعة فجرًا الأحد الماضي، المهلة المحددة بـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "الفترة الماضية شهدت استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث تجاوز عدد الخروقات ألف خرق، منذ بدء سريانه".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، رسميا، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ60 يومًا.وقال مكتب نتنياهو أن "الانسحاب من جنوب لبنان سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا "حزب الله" بـ"عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".
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https://sarabic.ae/20250126/11-قتيلا-في-جنوب-لبنان-إسرائيل-ترفض-تنفيذ-اتفاق-الانسحاب-1097174215.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ميقاتي يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل بعد ضربتين على جنوب لبنان
ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بالضربتين اللتين نفذتهما إسرائيل على الجنوب اللبناني يوم أمس الثلاثاء.
وذكر ميقاتي، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أن "الضربتين تشكلان انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية وخرقاً فاضحاً لترتيب وقف إطلاق النار"، حسب وكالة
الأنباء اللبنانية.
وطالب ميقاتي، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الأمريكي جاسبر جيفرز، "باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، إصابة 24 شخصا بجروح جراء غارتين اسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوب البلاد، بعد يومين من التمديد حتى 18 فبراير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهدافه لشاحنة ومركبة تابعتين لـ"حزب الله"
اللبناني محملتين بالأسلحة في جنوب لبنان.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أن "الطائرات الإسرائيلية أغارت على شاحنة ومركبة أخرى تابعتيْن لحزب الله واللتين كانتا تنقل وسائل قتالية في منطقتي الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد".
وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.
وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية بيانا للبيت الأبيض قال فيه: "سيظل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
، الذي تراقبه الولايات المتحدة، ساري المفعول حتى 18 فبراير 2025". وأضاف البيت الأبيض: "ستبدأ حكومة لبنان وحكومة إسرائيل وحكومة الولايات المتحدة المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وانتهت عند الساعة الرابعة فجرًا الأحد الماضي، المهلة المحددة بـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال موقع
"النشرة" اللبناني، إن "الفترة الماضية شهدت استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث تجاوز عدد الخروقات ألف خرق، منذ بدء سريانه".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، رسميا، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ60 يومًا.
وقال مكتب نتنياهو أن "الانسحاب من جنوب لبنان سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا "حزب الله" بـ"عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".