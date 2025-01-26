https://sarabic.ae/20250126/11-قتيلا-في-جنوب-لبنان-إسرائيل-ترفض-تنفيذ-اتفاق-الانسحاب-1097174215.html
11 قتيلا في جنوب لبنان... إسرائيل ترفض تنفيذ اتفاق الانسحاب
11 قتيلا في جنوب لبنان... إسرائيل ترفض تنفيذ اتفاق الانسحاب
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل 11 شخصا وإصابة 83 برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولتهم العودة إلى قرى لبنانية، منها برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T13:14+0000
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العالم العربي
لبنان
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وأفاد الجيش اللبناني بمقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان.وبثت منصات محلية لبنانية مقاطع فيديو لمحاولات النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدات جنوبي لبنان بعد انتهاء مهلة بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد، ومحاولات جنود من الجيش اللبناني ثني النازحين عن هذه الخطوة لـ"عدم تعريض حياتهم للخطر"، بحسب موقع "الجزيزة".ويذكر أن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن أن عملية الانسحاب من جنوب لبنان ستستمر لأكثر من 60 يوما وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بذريعة عدم التطبيق الكامل لبنوده من الجانب اللبناني.
https://sarabic.ae/20250126/الجيش-اللبناني-مقتل-جندي-وإصابة-آخر-برصاص-العدو-الإسرائيلي-في-المناطق-الحدودية-الجنوبية-1097167273.html
https://sarabic.ae/20250126/انتهاء-مهلة-الـ60-يوما-لانسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-جنوب-لبنان-1097159943.html
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العالم العربي, لبنان
11 قتيلا في جنوب لبنان... إسرائيل ترفض تنفيذ اتفاق الانسحاب
أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل 11 شخصا وإصابة 83 برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولتهم العودة إلى قرى لبنانية، منها برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي ومركبا وميس الجبل.
وأفاد الجيش اللبناني بمقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان.
واعتقل الجيش الإسرائيلي لبنانيين، قائلا في بيان: "ألقينا القبض على عدد من المشتبه بهم شكلوا تهديدا وشيكا للقوات في جنوب لبنان ويجري استجوابهم حاليا"، بحسب وصفه.
وحظر الجيش الإسرائيلي، في ساعات الصباح الأولى،عودة اللبنانيين إلى 66 بلدة جنوب لبنان، قائلا في بيان، إنه يحظر عودة السكان إلى منازلهم في عشرات القرى على الشريط الحدودي مع إسرائيل، وإن "من يقترب منها يعرض نفسه للخطر".
وبثت منصات محلية لبنانية مقاطع فيديو لمحاولات النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدات جنوبي لبنان بعد انتهاء مهلة بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد، ومحاولات جنود من الجيش اللبناني ثني النازحين عن هذه الخطوة لـ"عدم تعريض حياتهم للخطر"، بحسب موقع "الجزيزة
".
من جانبه، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بالمماطلة في سحب قواتها من جنوب لبنان كما نصت بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن التأخر الإسرائيلي في الانسحاب يعقّد مهمة انتشاره في جنوب لبنان وفق بنود الاتفاق.
ويذكر أن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن أن عملية الانسحاب من جنوب لبنان ستستمر لأكثر من 60 يوما وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بذريعة عدم التطبيق الكامل لبنوده من الجانب اللبناني.