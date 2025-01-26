https://sarabic.ae/20250126/انتهاء-مهلة-الـ60-يوما-لانسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-جنوب-لبنان-1097159943.html
انتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان
انتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
انتهت عند الساعة الرابعة فجرًا من اليوم الأحد المهلة المحددة بستين يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T02:50+0000
2025-01-26T02:50+0000
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وقال موقع "النشرة" اللبناني إن الفترة الماضية شهدت استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث تجاوز عدد الخروقات ألف خرق منذ بدء سريانه.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، رسميا اليوم الجمعة، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من لبنان إلى ما بعد المهلة المحددة بستين يومًا.ونقلت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل عن مكتب نتنياهو أن الانسحاب من جنوب لبنان سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن، متهمًا حزب الله بـ "عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.وكان رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني جانتس، قد صرح في وقت سابق من اليوم بأنه "غير مسموح للجيش الإسرائيلي بمغادرة المنطقة العازلة في لبنان"، مضيفًا "علينا الإصرار على تنفيذ الحكومة اللبنانية الاتفاق بشكل كامل، وعلينا الإصرار على أمن سكان الشمال وعدم تهديد المستوطنات وإلا فإننا لم نتعلم من 7 أكتوبر 2023"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان.من جانبها، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، بيانًا يوم أمس السبت، دعت فيه الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، بعد انقضاء مهلة الستين يومًا، التي تلت وقف إطلاق النار في لبنان.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن البيان، أن هذا التحذير "يأتي نظرًا لوجود ألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي"، مشددًا على أهمية "التزام المواطنين بتوجيهات قيادة الجيش وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم".وأكد البيان أن "الوحدات العسكرية تعمل باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى متابعة الوضع العملاني بدقة، خاصة فيما يتعلق بالخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، وتدمير البنية التحتية وعمليات نسف وحرق المنازل في القرى الحدودية".
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https://sarabic.ae/20250124/إعلام-القيادة-السياسية-توعز-للجيش-الإسرائيلي-بعدم-الانسحاب-من-القطاع-الشرقي-لجنوب-لبنان-1097112888.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
انتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان
انتهت عند الساعة الرابعة فجرًا من اليوم الأحد المهلة المحددة بستين يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال موقع
"النشرة" اللبناني إن الفترة الماضية شهدت استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث تجاوز عدد الخروقات ألف خرق منذ بدء سريانه.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، رسميا اليوم الجمعة، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من لبنان إلى ما بعد المهلة المحددة بستين يومًا.
ونقلت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل عن مكتب نتنياهو أن الانسحاب من جنوب لبنان سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن، متهمًا حزب الله بـ "عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".
في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.
وكان رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني جانتس، قد صرح في وقت سابق من اليوم بأنه "غير مسموح للجيش الإسرائيلي بمغادرة المنطقة العازلة في لبنان"، مضيفًا "علينا الإصرار على تنفيذ الحكومة اللبنانية الاتفاق بشكل كامل، وعلينا الإصرار على أمن سكان الشمال وعدم تهديد المستوطنات وإلا فإننا لم نتعلم من 7 أكتوبر 2023"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان.
من جانبها، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، بيانًا يوم أمس السبت، دعت فيه الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، بعد انقضاء مهلة الستين يومًا، التي تلت وقف إطلاق النار في لبنان.
ونقلت الوكالة
الوطنية للإعلام، عن البيان، أن هذا التحذير "يأتي نظرًا لوجود ألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي"، مشددًا على أهمية "التزام المواطنين بتوجيهات قيادة الجيش وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم".
وأكد البيان أن "الوحدات العسكرية تعمل باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى متابعة الوضع العملاني بدقة، خاصة فيما يتعلق بالخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، وتدمير البنية التحتية وعمليات نسف وحرق المنازل في القرى الحدودية".