https://sarabic.ae/20250125/السوداني-يجدد-دعوة-العراق-إلى-إنشاء-صندوق-لإعمار-غزة-ولبنان-1097158873.html
السوداني يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان
السوداني يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار قطاع غزة ولبنان. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T21:48+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن "السوداني أجرى اتصالا هاتفيا بالطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف، الذي تطوّع للعمل في مستشفيات غزة خلال العدوان، وساعد في إنقاذ عدد كبير من الجرحى، بينهم أطفال".واستطرد بيان السوداني أنه "في مستهل الاتصال، وصف السوداني، الطبيب أبو رغيف، بأنه سفير الإنسانية، وأنّ ما قدمه من عمل جليل لأبناء غزّة، يمثل موقفًا مشرفًا يعتز به العراقيون، والأحرار حول العالم، بما عاشه في غزّة مع أهلها وضحايا العدوان وفي أحلك الظروف".فيما شدد السوداني على دعوة العراق إلى "إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان، وأنه سيكون سباقا في الإسهام في نجاح هذه الجهود".من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف عن "شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء"، موضحا أن "غزة وما تعرض له أبناؤها من عدوان سافر، دفعه لأن يتواجد معهم ويمارس واجبه الإنساني في معالجة الجرحى".ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة التجارة العراقية عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى لبنان، لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن ستار الجابري، وكيل وزير التجارة العراقية، في بيان له، أن "وفدا عراقيا سيزور لبنان الشقيق، في اليومين المقبلين، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية مشاركة العراق في تقديم مساعدات عينية للبنان".وشدد الجابري على أن "الحكومة العراقية وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت اتخذت مع بدء العدوان على لبنان وغزة، جملة من الإجراءات العاجلة"، موضحا أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تغذية صندوق إعادة إعمار لبنان وغزة، من أجل تقديم المساعدات والمشاركة في حملة إعمار ما تعرض للتدمير والخراب جراء العدوان على لبنان".ويأتي هذا العمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية على آليات عمل لتقديم هذه المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية، التي بدأت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، وفقا للجابري.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان، جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241124/العراق-السوداني-يوجه-باستمرار-إرسال-المساعدات-لشعبي-غزة-ولبنان-1095131574.html
https://sarabic.ae/20250125/أحد-منفذي-نفق-الحرية-محمد-العارضة-يتنفس-الهواء-بعيدا-عن-السجون-الإسرائيلية-1097157748.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
السوداني يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان
جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار قطاع غزة ولبنان.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن "السوداني أجرى اتصالا هاتفيا بالطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف، الذي تطوّع للعمل في مستشفيات غزة خلال العدوان، وساعد في إنقاذ عدد كبير من الجرحى، بينهم أطفال".
24 نوفمبر 2024, 10:45 GMT
واستطرد بيان السوداني أنه "في مستهل الاتصال، وصف السوداني، الطبيب أبو رغيف، بأنه سفير الإنسانية، وأنّ ما قدمه من عمل جليل لأبناء غزّة، يمثل موقفًا مشرفًا يعتز به العراقيون، والأحرار حول العالم، بما عاشه في غزّة مع أهلها وضحايا العدوان وفي أحلك الظروف".
فيما شدد السوداني على دعوة العراق إلى "إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان، وأنه سيكون سباقا في الإسهام في نجاح هذه الجهود".
من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف عن "شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء"، موضحا أن "غزة وما تعرض له أبناؤها من عدوان سافر، دفعه لأن يتواجد معهم ويمارس واجبه الإنساني في معالجة الجرحى".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة التجارة العراقية عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى لبنان، لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، عن ستار الجابري، وكيل وزير التجارة العراقية، في بيان له، أن "وفدا عراقيا سيزور لبنان الشقيق، في اليومين المقبلين، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية مشاركة العراق في تقديم مساعدات عينية للبنان".
وشدد الجابري على أن "الحكومة العراقية وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
، كانت اتخذت مع بدء العدوان على لبنان وغزة، جملة من الإجراءات العاجلة"، موضحا أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تغذية صندوق إعادة إعمار لبنان وغزة، من أجل تقديم المساعدات والمشاركة في حملة إعمار ما تعرض للتدمير والخراب جراء العدوان على لبنان".
ويأتي هذا العمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية على آليات عمل لتقديم هذه المساعدات الإغاثية
والغذائية والدوائية، التي بدأت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، وفقا للجابري.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان، جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.