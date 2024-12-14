https://sarabic.ae/20241214/وزير-لبناني-لـسبوتنيك-معظم-النازحين-عادوا-إلى-ديارهم-والغرب-يريد-ضمان-مصالح-إسرائيل-1095786127.html

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": معظم النازحين عادوا إلى ديارهم والغرب يريد ضمان مصالح إسرائيل

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": معظم النازحين عادوا إلى ديارهم والغرب يريد ضمان مصالح إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أنّ "كل النازحين الذين تركوا منازلهم في منطقة شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، عادوا إليها... 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T14:10+0000

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وصرّح الوزير شرف الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بأن "162 ألف شخص عادوا من سوريا، بعد اللجوء إليها خلال الحرب، في حين تعمل 5800 عائلة على العودة من العراق".وأعرب الوزير اللبناني عن شكره للحكومة العراقية، "التي ساهمت في نقل النازحين على نفقتها الخاصة"، مشدّدا على ضرورة "العمل في لبنان على خفض سعر بطاقة السفر بالتنسيق مع شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية".وانتقد الوزير شرف الدين عمل اللجنة الدولية للإشراف على الوضع في الجنوب اللبناني، والتي تديرها واشنطن وباريس، قائلا: "الأمريكيون والفرنسيون يهمهم أمر إسرائيل ولا يأبهون للخروقات الإسرائيلية، التي تخطت الـ300 خرق".وأضاف: "إسرائيل تهاجم الآن سوريا، وتقصف مراكز الرادار ومخازن الأسلحة، على الرغم من إبداء قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، مرونة في التعامل مستقبلا معها".وحول مسألة إعادة الإعمار في لبنان، اعتبر الوزير اللبناني أن "الغرب يريد اتفاقيات تضمن مصالح إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الأخيرة تريد الثروة النفطية والهيمنة على المنطقة لنهب الثروات".وأشار الوزير شرف الدين إلى أن "المجتمع الدولي يشترط أولًا انتخاب رئيس معتدل للبلاد، بهدف دعم بيروت ماديا ومعنويا"، كاشفا أن "السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، أكّد له أن 19 اتفاقية سيتم إبرامها لعودة عمليات التبادل التجاري بين بيروت والرياض، في حال تم انتخاب الرئيس المناسب".وأضاف شرف الدين أن "الدول تطلب رئيسا معتدلا وليس متطرفًا، وأنّ "الرئيس السابق للبلاد، ميشال عون، كان متحالفا مع حزب الله، ما ساهم في زيادة الضغوط على لبنان".وفي ملف رئاسة الجمهورية في لبنان، شدّد الوزير شرف الدين على "ضرورة انتخاب رئيس لبناني لا يحمل جنسية أخرى، ولا يملك شركات واستثمارات في الخارج، وأن يكون ولاؤه للوطن ولديه برنامج تنموي وبيئي وصحي".ودعا إلى "الحاجة لإعادة أموال المودعين التي كانت موجودة في المصارف قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019".وفي ما يتعلق بمساعي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لضمان انتخاب رئيس يوم 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، قال الوزير شرف الدين: "رئيس المجلس النيابي ضالع في الأمور ويلعب دور الوسيط والموجّه السياسي، وينسق مع المجتمعين العربي والدولي، ويعتبر أنّ جلسة يناير ستنتج رئيسا ولن تتأثر بالتطورات في المنطقة".واعتبر الوزير اللبناني أن "القوى السياسية الداخلية تلعب دورا مهما وتعوّل على أن يكون للرئيس المقبل تجربة وإيمان بالوطن والجيش، إضافة إلى تمتعه بعلاقات متوازنة مع جميع الأطياف اللبنانية".وحذّر من "عرقلة عمل الرئيس المقبل في حال لم توافق عليه الكتل المسيحية الأساسية في لبنان"، مشددًا على "ضرورة وضع كافة الكتل النيابية مصلحة لبنان أولًا".

https://sarabic.ae/20241214/مصدر-لـسبوتنيك-يكشف-حقيقة-تصريح-أردوغان-بضم-عدد-من-المدن-السورية-لتركيا-1095784868.html

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