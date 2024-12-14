وزير لبناني لـ"سبوتنيك": معظم النازحين عادوا إلى ديارهم والغرب يريد ضمان مصالح إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241214/وزير-لبناني-لـسبوتنيك-معظم-النازحين-عادوا-إلى-ديارهم-والغرب-يريد-ضمان-مصالح-إسرائيل-1095786127.html
وزير لبناني لـ"سبوتنيك": معظم النازحين عادوا إلى ديارهم والغرب يريد ضمان مصالح إسرائيل
وزير لبناني لـ"سبوتنيك": معظم النازحين عادوا إلى ديارهم والغرب يريد ضمان مصالح إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أنّ "كل النازحين الذين تركوا منازلهم في منطقة شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، عادوا إليها... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T14:10+0000
2024-12-14T14:10+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069486225_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a8e800673272da4a88f3064a7299f41c.jpg
وصرّح الوزير شرف الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بأن "162 ألف شخص عادوا من سوريا، بعد اللجوء إليها خلال الحرب، في حين تعمل 5800 عائلة على العودة من العراق".وأعرب الوزير اللبناني عن شكره للحكومة العراقية، "التي ساهمت في نقل النازحين على نفقتها الخاصة"، مشدّدا على ضرورة "العمل في لبنان على خفض سعر بطاقة السفر بالتنسيق مع شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية".وانتقد الوزير شرف الدين عمل اللجنة الدولية للإشراف على الوضع في الجنوب اللبناني، والتي تديرها واشنطن وباريس، قائلا: "الأمريكيون والفرنسيون يهمهم أمر إسرائيل ولا يأبهون للخروقات الإسرائيلية، التي تخطت الـ300 خرق".وأضاف: "إسرائيل تهاجم الآن سوريا، وتقصف مراكز الرادار ومخازن الأسلحة، على الرغم من إبداء قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، مرونة في التعامل مستقبلا معها".وحول مسألة إعادة الإعمار في لبنان، اعتبر الوزير اللبناني أن "الغرب يريد اتفاقيات تضمن مصالح إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الأخيرة تريد الثروة النفطية والهيمنة على المنطقة لنهب الثروات".وأشار الوزير شرف الدين إلى أن "المجتمع الدولي يشترط أولًا انتخاب رئيس معتدل للبلاد، بهدف دعم بيروت ماديا ومعنويا"، كاشفا أن "السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، أكّد له أن 19 اتفاقية سيتم إبرامها لعودة عمليات التبادل التجاري بين بيروت والرياض، في حال تم انتخاب الرئيس المناسب".وأضاف شرف الدين أن "الدول تطلب رئيسا معتدلا وليس متطرفًا، وأنّ "الرئيس السابق للبلاد، ميشال عون، كان متحالفا مع حزب الله، ما ساهم في زيادة الضغوط على لبنان".وفي ملف رئاسة الجمهورية في لبنان، شدّد الوزير شرف الدين على "ضرورة انتخاب رئيس لبناني لا يحمل جنسية أخرى، ولا يملك شركات واستثمارات في الخارج، وأن يكون ولاؤه للوطن ولديه برنامج تنموي وبيئي وصحي".ودعا إلى "الحاجة لإعادة أموال المودعين التي كانت موجودة في المصارف قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019".وفي ما يتعلق بمساعي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لضمان انتخاب رئيس يوم 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، قال الوزير شرف الدين: "رئيس المجلس النيابي ضالع في الأمور ويلعب دور الوسيط والموجّه السياسي، وينسق مع المجتمعين العربي والدولي، ويعتبر أنّ جلسة يناير ستنتج رئيسا ولن تتأثر بالتطورات في المنطقة".واعتبر الوزير اللبناني أن "القوى السياسية الداخلية تلعب دورا مهما وتعوّل على أن يكون للرئيس المقبل تجربة وإيمان بالوطن والجيش، إضافة إلى تمتعه بعلاقات متوازنة مع جميع الأطياف اللبنانية".وحذّر من "عرقلة عمل الرئيس المقبل في حال لم توافق عليه الكتل المسيحية الأساسية في لبنان"، مشددًا على "ضرورة وضع كافة الكتل النيابية مصلحة لبنان أولًا".
https://sarabic.ae/20241214/مصدر-لـسبوتنيك-يكشف-حقيقة-تصريح-أردوغان-بضم-عدد-من-المدن-السورية-لتركيا-1095784868.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069486225_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_460a12964c1257df35333ba403c9efc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": معظم النازحين عادوا إلى ديارهم والغرب يريد ضمان مصالح إسرائيل

14:10 GMT 14.12.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amirانطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبر
حصري
أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أنّ "كل النازحين الذين تركوا منازلهم في منطقة شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، عادوا إليها بعد وقف الأعمال العدائية في البلاد".
وصرّح الوزير شرف الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بأن "162 ألف شخص عادوا من سوريا، بعد اللجوء إليها خلال الحرب، في حين تعمل 5800 عائلة على العودة من العراق".
وأعرب الوزير اللبناني عن شكره للحكومة العراقية، "التي ساهمت في نقل النازحين على نفقتها الخاصة"، مشدّدا على ضرورة "العمل في لبنان على خفض سعر بطاقة السفر بالتنسيق مع شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية".
وانتقد الوزير شرف الدين عمل اللجنة الدولية للإشراف على الوضع في الجنوب اللبناني، والتي تديرها واشنطن وباريس، قائلا: "الأمريكيون والفرنسيون يهمهم أمر إسرائيل ولا يأبهون للخروقات الإسرائيلية، التي تخطت الـ300 خرق".

وشدّد على أن "إسرائيل لا تحترم أحد ولا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا الأعراف الدولية وتقصف وتدمر أي منطقة في الجنوب على الرغم من بدء عملية انتشار الجيش اللبناني".

وأضاف: "إسرائيل تهاجم الآن سوريا، وتقصف مراكز الرادار ومخازن الأسلحة، على الرغم من إبداء قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، مرونة في التعامل مستقبلا معها".
وحول مسألة إعادة الإعمار في لبنان، اعتبر الوزير اللبناني أن "الغرب يريد اتفاقيات تضمن مصالح إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الأخيرة تريد الثروة النفطية والهيمنة على المنطقة لنهب الثروات".
وأشار الوزير شرف الدين إلى أن "المجتمع الدولي يشترط أولًا انتخاب رئيس معتدل للبلاد، بهدف دعم بيروت ماديا ومعنويا"، كاشفا أن "السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، أكّد له أن 19 اتفاقية سيتم إبرامها لعودة عمليات التبادل التجاري بين بيروت والرياض، في حال تم انتخاب الرئيس المناسب".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف حقيقة تصريح أردوغان بضم عدد من المدن السورية لتركيا
13:23 GMT
وأضاف شرف الدين أن "الدول تطلب رئيسا معتدلا وليس متطرفًا، وأنّ "الرئيس السابق للبلاد، ميشال عون، كان متحالفا مع حزب الله، ما ساهم في زيادة الضغوط على لبنان".
وفي ملف رئاسة الجمهورية في لبنان، شدّد الوزير شرف الدين على "ضرورة انتخاب رئيس لبناني لا يحمل جنسية أخرى، ولا يملك شركات واستثمارات في الخارج، وأن يكون ولاؤه للوطن ولديه برنامج تنموي وبيئي وصحي".
ودعا إلى "الحاجة لإعادة أموال المودعين التي كانت موجودة في المصارف قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019".
وفي ما يتعلق بمساعي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لضمان انتخاب رئيس يوم 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، قال الوزير شرف الدين: "رئيس المجلس النيابي ضالع في الأمور ويلعب دور الوسيط والموجّه السياسي، وينسق مع المجتمعين العربي والدولي، ويعتبر أنّ جلسة يناير ستنتج رئيسا ولن تتأثر بالتطورات في المنطقة".

وكشف الوزير اللبناني عن "وجود أسماء معتدلة مطروحة ضمن قائمة المرشحين لرئاسة البلاد، مثل قائد الجيش العماد جوزيف عون، والوزير السابق زياد بارود، والعميد المتقاعد جورج خوري، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائب نعمة افرام، الذي ترشح رسميا قبل يومين من الآن".

واعتبر الوزير اللبناني أن "القوى السياسية الداخلية تلعب دورا مهما وتعوّل على أن يكون للرئيس المقبل تجربة وإيمان بالوطن والجيش، إضافة إلى تمتعه بعلاقات متوازنة مع جميع الأطياف اللبنانية".
وحذّر من "عرقلة عمل الرئيس المقبل في حال لم توافق عليه الكتل المسيحية الأساسية في لبنان"، مشددًا على "ضرورة وضع كافة الكتل النيابية مصلحة لبنان أولًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала