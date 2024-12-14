https://sarabic.ae/20241214/مصدر-لـسبوتنيك-يكشف-حقيقة-تصريح-أردوغان-بضم-عدد-من-المدن-السورية-لتركيا-1095784868.html
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف حقيقة تصريح أردوغان بضم عدد من المدن السورية لتركيا
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف حقيقة تصريح أردوغان بضم عدد من المدن السورية لتركيا
سبوتنيك عربي
صرح مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية أنقرة، لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يتحدث عن ضم مدن سورية إلى تركيا، بحسب قوله. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T13:23+0000
2024-12-14T13:23+0000
2024-12-14T13:27+0000
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وأكد المصدر أن "خطاب رئيس الدولة خُصص لحقيقة أن أنقرة لا تستطيع قطع العلاقات مع سكان المدن السورية لمجرد موقع هذه المناطق خارج حدود تركيا".وفي وقت سابق، كتبت عدد من الوسائل الإعلامية، أن أردوغان أعلن عن نيته ضم مدن سورية عدة إلى تركيا، وإعادة النظر في الحدود بين البلدين التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد يوم أمس الجمعة، أن "الثورة السورية تحققت، وبشار الأسد، فرّ من سوريا، بعد كل المظالم التي ارتكبها"، بحسب قوله.وتابع أردوغان، في كلمة له خلال المؤتمر الثامن لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية صقاريا التركية، أن "الشعب السوري أسقط نظام البعث الظالم، وسنطهر كل المناطق الأخرى من التنظيمات الإرهابية".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241213/تركيا-تعلن-رسميا-استئناف-عمل-سفارتها-في-دمشق-ابتداء-من-الغد-1095772174.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف حقيقة تصريح أردوغان بضم عدد من المدن السورية لتركيا
13:23 GMT 14.12.2024 (تم التحديث: 13:27 GMT 14.12.2024)
صرح مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية أنقرة، لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يتحدث عن ضم مدن سورية إلى تركيا، بحسب قوله.
وأكد المصدر أن "خطاب رئيس الدولة خُصص لحقيقة أن أنقرة لا تستطيع قطع العلاقات مع سكان المدن السورية لمجرد موقع هذه المناطق خارج حدود تركيا".
وفي وقت سابق، كتبت عدد من الوسائل الإعلامية، أن أردوغان أعلن عن نيته ضم مدن سورية عدة إلى تركيا، وإعادة النظر في الحدود بين البلدين التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد يوم أمس الجمعة، أن "الثورة السورية تحققت، وبشار الأسد، فرّ من سوريا، بعد كل المظالم التي ارتكبها"، بحسب قوله.
وتابع أردوغان، في كلمة له خلال المؤتمر الثامن لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية صقاريا التركية، أن "الشعب السوري أسقط نظام البعث الظالم، وسنطهر كل المناطق الأخرى من التنظيمات الإرهابية".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في
محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.