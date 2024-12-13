تركيا تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في سوريا ابتداء من الغد

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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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ملفات ساخنة
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09:17 GMT
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241213/تركيا-تعلن-رسميا-استئناف-عمل-سفارتها-في-دمشق-ابتداء-من-الغد-1095772174.html
تركيا تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في سوريا ابتداء من الغد
تركيا تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في سوريا ابتداء من الغد
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، استئناف عمل سفارة بلاده لدى سوريا، ابتداء من يوم غد السبت. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T20:06+0000
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وقال وزير الخارجية التركي: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في لقاء خاص مع قناة "خبر تورك": "نتطلع لأن نرى حكومة شاملة تضم الجميع في سوريا، كما أن النظام السوري السابق رفض بشكل كامل أي مصالحة أو حوار مع المعارضة السورية".وقالت الخارجية التركية، يوم أمس الخميس، في بيان، إنها قررت تعيين سفير تركيا لدى موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة لدى دمشق مؤقتا.
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-القطري-يبحث-مع-نظيريه-التركي-والأردني-الوضع-في-فلسطين-وسوريا-1095567954.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في سوريا ابتداء من الغد

20:06 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 20:07 GMT 13.12.2024)
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، استئناف عمل سفارة بلاده لدى سوريا، ابتداء من يوم غد السبت.
وقال وزير الخارجية التركي: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيريه التركي والأردني الوضع في فلسطين وسوريا
7 ديسمبر, 07:59 GMT
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في لقاء خاص مع قناة "خبر تورك": "نتطلع لأن نرى حكومة شاملة تضم الجميع في سوريا، كما أن النظام السوري السابق رفض بشكل كامل أي مصالحة أو حوار مع المعارضة السورية".
وقالت الخارجية التركية، يوم أمس الخميس، في بيان، إنها قررت تعيين سفير تركيا لدى موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة لدى دمشق مؤقتا.
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