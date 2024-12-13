https://sarabic.ae/20241213/تركيا-تعلن-رسميا-استئناف-عمل-سفارتها-في-دمشق-ابتداء-من-الغد-1095772174.html
تركيا تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في سوريا ابتداء من الغد
تركيا تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في سوريا ابتداء من الغد
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، استئناف عمل سفارة بلاده لدى سوريا، ابتداء من يوم غد السبت. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T20:06+0000
2024-12-13T20:06+0000
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وقال وزير الخارجية التركي: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في لقاء خاص مع قناة "خبر تورك": "نتطلع لأن نرى حكومة شاملة تضم الجميع في سوريا، كما أن النظام السوري السابق رفض بشكل كامل أي مصالحة أو حوار مع المعارضة السورية".وقالت الخارجية التركية، يوم أمس الخميس، في بيان، إنها قررت تعيين سفير تركيا لدى موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة لدى دمشق مؤقتا.
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-القطري-يبحث-مع-نظيريه-التركي-والأردني-الوضع-في-فلسطين-وسوريا-1095567954.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في سوريا ابتداء من الغد
20:06 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 20:07 GMT 13.12.2024)
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، استئناف عمل سفارة بلاده لدى سوريا، ابتداء من يوم غد السبت.
وقال وزير الخارجية التركي
: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".
وقال وزير الخارجية التركي
هاكان فيدان، في لقاء خاص مع قناة "خبر تورك": "نتطلع لأن نرى حكومة شاملة تضم الجميع في سوريا، كما أن النظام السوري السابق رفض بشكل كامل أي مصالحة أو حوار مع المعارضة السورية".
وقالت الخارجية التركية، يوم أمس الخميس، في بيان، إنها قررت تعيين سفير تركيا لدى موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة لدى دمشق مؤقتا.